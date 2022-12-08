Những cây cảnh mang ý nghĩa may mắn, tài lộc nên đầu tư cho mùa Tết 2023

Nhắc đến tên của cây kim tiền cũng đã thể hiện được ý nghĩa của bản thân. Cây Kim tiền mang đến cho gia chủ về tài lộc, may mắn, tiền tài, phú quý, giàu sang, sung túc, thịnh vượng.

Cây có sức sống mãnh liệt, có khả năng phát triển thành nhiều nhánh và cây con, thân cây to, khỏe và mọng nước. Được tin rằng sẽ mang đến sự thịnh vượng, may mắn; đặc biệt là tiền tài và sự ổn định, phát triển về tài chính cho gia chủ.

Từ “Kim” có nghĩa là phát tài, “Tiền” có nghĩa là giàu sang Phú Quý. Đặc biệt khi cây Kim tiền ra hoa đại diện vận may của gia chủ ngày càng phát, tiền tài, lợi lộc, may mắn cũng ngày càng nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Cây lưỡi hổ

Nhắc đến cây lưỡi hổ, nhiều gia đình lựa chọn để trang trí nhà ở trong những dịp đầu năm. Về mặt hình thức, cây có khả năng thanh lọc không khí, mang lại bầu không gian thoải mái cho gia đình bạn. Ngoài ra, cây lưỡi hổ còn hạn chế được hội chứng nhà kính.

Về mặt phong thủy, cây lưỡi hổ tượng trưng cho sức mạnh của loại chúa sơn lâm. Hình ảnh cây lưỡi hổ giống như một con dao sắc giúp bảo vệ gia đình của bạn. Ngoài ra, đó còn là ý chí quyết đoán trong công việc và thu hút may mắn cũng như tài lộc của gia chủ.

Cây phát lộc

Cây phát lộc còn được gọi là cây phát tài phát lộc, cây phát tài, cây phất dụ... Cây có lá mà xanh tươi, sinh trưởng mạnh mẽ, dễ trồng.

Cây cảnh này thường được uốn với nhiều hình dạng khá nhau, có thể như lộc bình, có thể hình tháp... Cây phát lộc còn được gọi là cây may mắn, có giá trị làm cảnh rất cao.

Ảnh minh họa: Internet

Cây Bạch mã hoàng tử

Cây bạch mã hoàng tử là loại cây chịu bóng tốt. Cây mọc bụi vì cây con thường đâm chồi từ thân cây mẹ. Cây trồng trong chậu rất đẹp. Dùng trang trí trong nhà, văn phòng rất phù hợp.

Với kích thước bụi cây nhỏ từ 15 – 25 cm thường được chọn trồng vào những chậu nhỏ để trang trí trên bàn hoặc cửa sổ.

Cây kim ngân

Cây kim ngân nếu trồng ngoài tự nhiên thường cao từ 8-15m nhưng nếu bày trong chậu thì không quá 2m. Cây kim ngân có lá kép hình lòng bàn tay với 5-7 cái lá nhỏ.

Hoa của cây cảnh này có thể dài tới 22,5cm. Cánh hoa cũng chẻ đôi, hoa có màu đỏ, trắng hoặc vàng ngạt, màu tươi sáng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.