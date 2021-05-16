Đập đi xây lại, gái xinh biến nhà cũ xập xệ thành 'thiên đường' sống ảo, ngõ ngách nào cũng 'sang, xịn, mịn’

Mới đây, trên một group về nhà cửa, cư dân mạng có dịp ngắm nhìn toàn cảnh căn hộ 155m2 của cô nàng Linh Tracy Bui. Căn hộ mang phong cách Bắc Âu, nội thất trong nhà đa phần bằng gỗ nhưng không hề sến sẩm mà vô cùng sang trọng, tinh tế.
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Thoạt nhìn qua, không ai có thể nghĩ đây là một căn hộ có tuổi thọ hơn 20 năm, đã từng có thời điểm xuống cấp trầm trọng. Chị Linh - nữ chủ nhân căn hộ chia sẻ: "Căn hộ này có diện tích 155m2, mình cho khách thuê đã gần 20 năm, qua nhiều đời nên xuống cấp trầm trọng, khi lấy lại nhà để ở, mình phải đập đi xây lại tái cấu trúc 100% phần thô".
Căn nhà sau khi được cải tạo trở nên hoàn toàn khác biệt, không chỉ sạch sẽ mà còn rộng rãi hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người trầm trồ chính là cách bày trí nội thất bên trong căn nhà của gia chủ.
Chị Linh cho biết những đồ nội thất cũ được gia đình chị bỏ hết, thay mới 100%. Những bàn ghế, kệ tủ đều được làm hoàn toàn bằng gỗ công nghiệp. Một loại gỗ hiện đại với giá thành tương đối rẻ và chất lượng vượt trội.
Ưu điểm của loại gỗ này chính là có thể dễ dàng tạo ra những đồ nội thất đẹp với giá thành phải chăng theo sở thích và nhu cầu của gia chủ. Biết được điều này, chị Linh đã lựa chọn loại vật liệu trên để tái thiết kế lại tổ ấm của mình, chị bộc bạch: "Làm nhà đẹp không khó, chỉ cần bạn có nhiều tiền là xong... Nhưng nếu bạn chưa có nhiều tiền ngay lập tức mà cứ phải ki cóp dành dụm làm mỗi ngày một tí thì đến cái ngày bạn hoàn thiện được ngôi nhà đúng ý mới thấy nó là thành tựu vô cùng".
Trở lại nội thất trong căn hộ 155m2 của chị Linh, điểm nhấn chính là cách chị lựa chọn màu sắc, sắp xếp bàn ghế vô cùng hài hòa và hợp nhãn. Concept tổng thể của căn nhà mang hơi hướng Bắc Âu hiện đại, nhưng sự khác biệt ở chỗ chị ưu tiên lựa chọn tone màu ấm áp hơn. Màu tường kem be và hệ thống ánh sáng vàng khiến cho căn hộ như ngập trong ánh nắng. Các góc trong nhà cũng được chị bày trí đơn giản, tập trung vào màu sắc tự nhiên của cây xanh và hoa cỏ theo màu.
Bài chia sẻ của chị Linh nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng, nhiều người cho rằng chị là một gia chủ vô cùng có gu và mắt thẩm mỹ, mọi thứ trong căn nhà của chị đều khiến người xem có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái nhưng không kém phần tinh tế, sang trọng.
Nguồn: Linh Tracy Bui