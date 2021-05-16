Đập đi xây lại, gái xinh biến nhà cũ xập xệ thành 'thiên đường' sống ảo, ngõ ngách nào cũng 'sang, xịn, mịn’

Mới đây, trên một group về nhà cửa, cư dân mạng có dịp ngắm nhìn toàn cảnh căn hộ 155m2 của cô nàng Linh Tracy Bui. Căn hộ mang phong cách Bắc Âu, nội thất trong nhà đa phần bằng gỗ nhưng không hề sến sẩm mà vô cùng sang trọng, tinh tế.

Thoạt nhìn qua, không ai có thể nghĩ đây là một căn hộ có tuổi thọ hơn 20 năm, đã từng có thời điểm xuống cấp trầm trọng. Chị Linh - nữ chủ nhân căn hộ chia sẻ: "Căn hộ này có diện tích 155m2, mình cho khách thuê đã gần 20 năm, qua nhiều đời nên xuống cấp trầm trọng, khi lấy lại nhà để ở, mình phải đập đi xây lại tái cấu trúc 100% phần thô". Căn nhà sau khi được cải tạo trở nên hoàn toàn khác biệt, không chỉ sạch sẽ mà còn rộng rãi hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người trầm trồ chính là cách bày trí nội thất bên trong căn nhà của gia chủ.

Căn nhà sau khi được cải tạo trở nên hoàn toàn khác biệt, không chỉ sạch sẽ mà còn rộng rãi hơn trước rất nhiều - Ảnh: FBNV Phòng khách tiện nghi, hiện đại là điểm nhất của căn nhà - Ảnh: FBNV Tone trắng, vàng làm cả khu bếp trở nên rực rỡ và ấm áp - Ảnh: FBNV Chị Linh cho biết những đồ nội thất cũ được gia đình chị bỏ hết, thay mới 100% - Ảnh: FBNV Chị Linh cho biết những đồ nội thất cũ được gia đình chị bỏ hết, thay mới 100%. Những bàn ghế, kệ tủ đều được làm hoàn toàn bằng gỗ công nghiệp. Một loại gỗ hiện đại với giá thành tương đối rẻ và chất lượng vượt trội. Ưu điểm của loại gỗ này chính là có thể dễ dàng tạo ra những đồ nội thất đẹp với giá thành phải chăng theo sở thích và nhu cầu của gia chủ. Biết được điều này, chị Linh đã lựa chọn loại vật liệu trên để tái thiết kế lại tổ ấm của mình, chị bộc bạch: "Làm nhà đẹp không khó, chỉ cần bạn có nhiều tiền là xong... Nhưng nếu bạn chưa có nhiều tiền ngay lập tức mà cứ phải ki cóp dành dụm làm mỗi ngày một tí thì đến cái ngày bạn hoàn thiện được ngôi nhà đúng ý mới thấy nó là thành tựu vô cùng".

Kệ tủ bằng gỗ nhưng không hề mang cảm giác nặng nề, sến sẩm - Ảnh: FBNV Nến thơm cũng là một vật trang trí vô cùng đẹp mắt - Ảnh: FBNV Tone màu chủ đạo của căn nhà là màu be, nâu nhạt tạo cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp - Ảnh: FBNV Một góc phòng tắm sang trọng trong căn hộ của chị Linh - Ảnh: FBNV Trở lại nội thất trong căn hộ 155m2 của chị Linh, điểm nhấn chính là cách chị lựa chọn màu sắc, sắp xếp bàn ghế vô cùng hài hòa và hợp nhãn. Concept tổng thể của căn nhà mang hơi hướng Bắc Âu hiện đại, nhưng sự khác biệt ở chỗ chị ưu tiên lựa chọn tone màu ấm áp hơn. Màu tường kem be và hệ thống ánh sáng vàng khiến cho căn hộ như ngập trong ánh nắng. Các góc trong nhà cũng được chị bày trí đơn giản, tập trung vào màu sắc tự nhiên của cây xanh và hoa cỏ theo màu. Các góc trong nhà được chị bày trí đơn giản, tập trung vào màu sắc tự nhiên của cây xanh và hoa cỏ theo màu - Ảnh: FBNV Sự đơn giản nhưng không trống trải là điểm thu hút của căn nhà - Ảnh: FBNV Bài chia sẻ của chị Linh nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng, nhiều người cho rằng chị là một gia chủ vô cùng có gu và mắt thẩm mỹ, mọi thứ trong căn nhà của chị đều khiến người xem có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái nhưng không kém phần tinh tế, sang trọng. Nguồn: Linh Tracy Bui

Bị chê thiết kế hỗn tạp, bê nguyên si phong cách Châu Âu thập niên 'hồi đó', NTK Quách Thái Công đáp trả cực gắt: 'Rối mắt thì bịt mắt lại!' Được mệnh danh là "phù thủy thiết kế", nhưng NTK Quách Thái Công gần đây lại gây tranh cãi với phong cách bày trí trong chính căn nhà của mình. Nhiều cư dân mạng cho rằng: "Lộng lẫy, xa hoa thật nhưng rối mắt, trông giống "showroom" đồ nội thất hơn là ngôi nhà".

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