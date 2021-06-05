Cô nàng 'độc thân vui tính' tự tay trang trí ngôi nhà như ‘nàng thơ’ giữa phố thị, ai thấy cũng muốn ‘rước’ làm vợ

Nhà đẹp 05/06/2021 06:24

Tuy chỉ sống một mình, nhưng cô nàng độc thân này đã "hóa" ngôi nhà của mình trở nên ấm cúng, pha một chút lãng mạn theo hơi hướng cổ điển.

Trong cuộc sống hiện đại, đôi khi chúng ta muốn tìm đến những giá trị hoài cổ và lãng mạn trong chính ngôi nhà của mình. Thế nên mẫu nhà đẹp mang phong cách cổ điển hiện đang được ưa chuộng và lựa chọn.

 

Không đâu xa lạ, trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Nguyễn Phương Anh chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà nhỏ nhưng vô cùng tâm đắc của mình. Cô nàng cho biết: "Vì cực thích gỗ pallet nên hầu hết đồ trong nhà đều từ gỗ pallet, đặt bên làm gỗ làm theo mẫu. Tài chính cũng không nhiều nên tất cả đều làm từng chút một và hợp chi phí... Dù căn nhà không hoàn hảo về thiết kế, nhưng nó phù hợp cho thói quen và sử dụng thiết yếu hàng ngày của bản thân em".

 

Theo như chia sẻ của cô nàng, ngôi nhà chủ yếu được sử dụng loại gỗ pallet, nó đơn giản là những tấm gỗ đóng bằng thanh gỗ và được liên kết chặt chẽ tạo nên kết cấu bền vững, bề mặt phẳng để tiện di chuyển.

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Phòng ngủ khá rộng rãi vào ban ngày - Ảnh: FBNV
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Tận dụng không gian trống ở đầu giường, cô nàng đã thiết kế thêm giá gỗ để đựng đồ và trang trí - Ảnh: FBNV
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Không gian ngủ mang cảm giác dễ chịu vào ban đêm - Ảnh: FBNV
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Phòng khách khá xinh xắn và nhỏ gọn - Ảnh: FBNV
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Bộ bàn ghế nhỏ để tiết kiệm không gian nhưng không vì thế mà mất đi sự duyên dáng - Ảnh: FBNV
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Một chiếc tủ nhiều ngăn bằng gỗ phù hợp và tiết kiệm diện tích cho ngôi nhà - Ảnh: FBNV

"Hầu hết đồ lắt nhắt như: bàn lốp xe, dây treo cây macrame, tấm ghim khuyên tai, gương dài, chậu trồng cây, tấm kê cây.. cái gì tái chế được hoặc tự làm được em đều tự làm. Một phần vì thích tự làm, chứ nhiều cái cũng không rẻ hơn đi mua là bao", cô nàng độc thân chia sẻ thêm. 

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Tận dụng ánh nắng mặt trời chiếu vào, cô nàng đã trồng cây xanh - Ảnh: FBNV
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Ngôi nhà phù hợp để trang trí một góc ảnh đầy kỉ niệm - Ảnh: FBNV
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Bộ tách trà nhỏ nhắn trông giản dị và hợp gu với không gian - Ảnh: FBNV
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Một góc học tập và làm việc của cô nàng - Ảnh: FBNV
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Tận dụng những đồ handmade để trang trí - Ảnh: FBNV
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Một chiếc gương nhỏ được đặt trên tường để tiết kiệm không gian - Ảnh: FBNV
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Chỗ ngủ cũng khá là 'chill' và thoải mái - Ảnh: FBNV
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Vì là một người yêu thiên nhiên nên cô nàng không ngại dành một góc để trồng cây - Ảnh: FBNV
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Cây hương thảo hay còn gọi là cây oải hương mang mùi hương dễ chịu cho căn nhà - Ảnh: FBNV
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Không gian nhà của cô nàng độc thân này còn có thêm một chú mèo để bầu bạn cùng - Ảnh: FBNV

Với những nguyên liệu chủ đạo từ gỗ pallet, kết hợp với những gam màu sáng, ngôi nhà đem đến sự dịu dàng, thuần khiết như một “nàng thơ” mang hơi hướng cổ điển. Đây được xem là một trong những mẫu nhà có thiết kế đẹp và nổi bật lên những nét cổ điển cho không gian nhưng đâu đó vẫn hiện đại và phù hợp với xu hướng bây giờ.

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