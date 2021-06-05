Tuy chỉ sống một mình, nhưng cô nàng độc thân này đã "hóa" ngôi nhà của mình trở nên ấm cúng, pha một chút lãng mạn theo hơi hướng cổ điển.
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Trong cuộc sống hiện đại, đôi khi chúng ta muốn tìm đến những giá trị hoài cổ và lãng mạn trong chính ngôi nhà của mình. Thế nên mẫu nhà đẹp mang phong cách cổ điển hiện đang được ưa chuộng và lựa chọn.
Không đâu xa lạ, trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Nguyễn Phương Anh chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà nhỏ nhưng vô cùng tâm đắc của mình. Cô nàng cho biết: "Vì cực thích gỗ pallet nên hầu hết đồ trong nhà đều từ gỗ pallet, đặt bên làm gỗ làm theo mẫu. Tài chính cũng không nhiều nên tất cả đều làm từng chút một và hợp chi phí... Dù căn nhà không hoàn hảo về thiết kế, nhưng nó phù hợp cho thói quen và sử dụng thiết yếu hàng ngày của bản thân em".
Theo như chia sẻ của cô nàng, ngôi nhà chủ yếu được sử dụng loại gỗ pallet, nó đơn giản là những tấm gỗ đóng bằng thanh gỗ và được liên kết chặt chẽ tạo nên kết cấu bền vững, bề mặt phẳng để tiện di chuyển.
"Hầu hết đồ lắt nhắt như: bàn lốp xe, dây treo cây macrame, tấm ghim khuyên tai, gương dài, chậu trồng cây, tấm kê cây.. cái gì tái chế được hoặc tự làm được em đều tự làm. Một phần vì thích tự làm, chứ nhiều cái cũng không rẻ hơn đi mua là bao", cô nàng độc thân chia sẻ thêm.
Với những nguyên liệu chủ đạo từ gỗ pallet, kết hợp với những gam màu sáng, ngôi nhà đem đến sự dịu dàng, thuần khiết như một “nàng thơ” mang hơi hướng cổ điển. Đây được xem là một trong những mẫu nhà có thiết kế đẹp và nổi bật lên những nét cổ điển cho không gian nhưng đâu đó vẫn hiện đại và phù hợp với xu hướng bây giờ.