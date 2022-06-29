Tối nay ăn gì: Làm mâm sườn nướng xóc bơ tỏi chiêu đãi - Ai cũng mê tít!

Sườn que nướng vừa chín, tỏi phi rắc trang trí giòn béo, vị ướp đậm đà, ngon miệng
- Ruột heo khìa nước dừa - Màu sắc bắt mắt, nhâm nhi siêu đỉnh!
- Tối nay ăn gì: Chả giò cá thác lác nhân đầy ắp, siêu thơm!
SƯỜN XÓC BƠ TỎI
Nguyên liệu:
Ướp sườn:
- 1kg sườn
- ½ muỗng tiêu xay
- ½ muỗng muối
- 1 muỗng tỏi bằm
- 1 muỗng hành tím bằm
Nước xốt:
- 3 muỗng đường
- 2 muỗng nước mắm
- 1 muỗng dầu hào
- 1 muỗng nước màu
- 3 muỗng nước lọc
Rau củ:
- ½ củ hành tây
- ½ quả ớt chuông
- 1 muỗng bơ
Cách làm:
- Ướp sườn trong 30 phút
- Cắt hành tây, ớt chuông thành miếng cau vừa ăn
- Trộn nước xốt cho hòa quyện
- Nướng sườn với nồi chiên không dầu trong 40 phút ở 150C, lật mặt sườn sau 20 phút
- Làm nóng chảo, cho vào 2 muỗng cafe dầu ăn và 1 muỗng tỏi bằm. Phi thơm tỏi cho vàng rồi vớt tỏi ra, cho ra chén
- Cho sườn vào đun cùng xốt trong 5 phút
- Cho vào 1 muỗng bơ, xóc đều
- Cho rau vào xào chung trong 3 phút
- Bày ra đĩa, rắc tỏi phi lên và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tram Vu