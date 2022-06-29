Tối nay ăn gì: Làm mâm sườn nướng xóc bơ tỏi chiêu đãi - Ai cũng mê tít!

Sườn que nướng vừa chín, tỏi phi rắc trang trí giòn béo, vị ướp đậm đà, ngon miệng

SƯỜN XÓC BƠ TỎI

Nguyên liệu:

Ướp sườn:

1kg sườn

½ muỗng tiêu xay

½ muỗng muối

1 muỗng tỏi bằm

1 muỗng hành tím bằm

Nước xốt:

3 muỗng đường

2 muỗng nước mắm

1 muỗng dầu hào

1 muỗng nước màu

3 muỗng nước lọc

Rau củ:

½ củ hành tây

½ quả ớt chuông

1 muỗng bơ

Cách làm:



- Ướp sườn trong 30 phút

- Cắt hành tây, ớt chuông thành miếng cau vừa ăn

- Trộn nước xốt cho hòa quyện

- Nướng sườn với nồi chiên không dầu trong 40 phút ở 150C, lật mặt sườn sau 20 phút

- Làm nóng chảo, cho vào 2 muỗng cafe dầu ăn và 1 muỗng tỏi bằm. Phi thơm tỏi cho vàng rồi vớt tỏi ra, cho ra chén

- Cho sườn vào đun cùng xốt trong 5 phút

- Cho vào 1 muỗng bơ, xóc đều

- Cho rau vào xào chung trong 3 phút

- Bày ra đĩa, rắc tỏi phi lên và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tram Vu

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-nay-an-gi-lam-mam-suon-nuong-xoc-bo-toi-chieu-dai-ai-cung-me-tit-479334.html