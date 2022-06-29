Tối nay ăn gì: Làm mâm sườn nướng xóc bơ tỏi chiêu đãi - Ai cũng mê tít!

Món ngon mỗi ngày 29/06/2022 17:00

Sườn que nướng vừa chín, tỏi phi rắc trang trí giòn béo, vị ướp đậm đà, ngon miệng

SƯỜN XÓC BƠ TỎI

Tối nay ăn gì: Làm mâm sườn nướng xóc bơ tỏi chiêu đãi - Ai cũng mê tít! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Ướp sườn:

  • 1kg sườn
  • ½ muỗng tiêu xay
  • ½ muỗng muối
  • 1 muỗng tỏi bằm
  • 1 muỗng hành tím bằm

Nước xốt:

  • 3 muỗng đường
  • 2 muỗng nước mắm
  • 1 muỗng dầu hào
  • 1 muỗng nước màu
  • 3 muỗng nước lọc

Rau củ:

  • ½ củ hành tây
  • ½ quả ớt chuông
  • 1 muỗng bơ

Cách làm:

- Ướp sườn trong 30 phút

 

Tối nay ăn gì: Làm mâm sườn nướng xóc bơ tỏi chiêu đãi - Ai cũng mê tít! - Ảnh 2

 

- Cắt hành tây, ớt chuông thành miếng cau vừa ăn

- Trộn nước xốt cho hòa quyện

- Nướng sườn với nồi chiên không dầu trong 40 phút ở 150C, lật mặt sườn sau 20 phút

 

Tối nay ăn gì: Làm mâm sườn nướng xóc bơ tỏi chiêu đãi - Ai cũng mê tít! - Ảnh 3

 

- Làm nóng chảo, cho vào 2 muỗng cafe dầu ăn và 1 muỗng tỏi bằm. Phi thơm tỏi cho vàng rồi vớt tỏi ra, cho ra chén

- Cho sườn vào đun cùng xốt trong 5 phút

- Cho vào 1 muỗng bơ, xóc đều

- Cho rau vào xào chung trong 3 phút

- Bày ra đĩa, rắc tỏi phi lên và thưởng thức

 

Tối nay ăn gì: Làm mâm sườn nướng xóc bơ tỏi chiêu đãi - Ai cũng mê tít! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Tram Vu

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