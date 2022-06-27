Tối nay ăn gì: Chả giò cá thác lác nhân đầy ắp, siêu thơm!

Món ngon mỗi ngày 27/06/2022 17:00

Chả giò nhân chả cá, dai dai, mềm xốp, giòn rụm bên ngoài thơm nức

CHẢ GIÒ CÁ THÁC LÁC

Tối nay ăn gì: Chả giò cá thác lác nhân đầy ắp, siêu thơm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr cá thác lác 
  • 100gr thịt nạc xay
  • 100gr cà rốt 
  • 100gr khoai môn
  • 100gr hành tây 
  • 100gr su hào 
  • 50gr miến tàu 
  • 50gr nấm mèo 
  • 50gr hành lá, hành tím
  • 2 quả trứng 
  • Tiêu, dầu ăn
  • 1 muỗng cafe hạt nêm
  • 1 muỗng cafe nước mắm 
  • 40 cái bánh đa nem 

Cách làm:

- Cho cá vào tô lớn, thêm hạt nêm, tiêu, nước mắm vào tô cá quết cho thật dẻo rồi cho thịt vào quết đều, thêm vào 2 quả trứng. Quết tiếp cho đến khi thịt và cá dẻo quyện đều là được

- Tất cả các rau củ quả gọt vỏ rửa sạch để ráo đem xay/ cắt nhỏ (su hào, hành tây, cà rốt vắt bỏ nước).

- Phi củ hành tím cho thơm rồi cho cho khoai môn cao vào xào vừa chín để nguội

- Miến tàu ngâm nở, rồi cắt nhỏ 1cm

- Nấm mèo rửa sạch, cắt nhỏ

- Hành lá rửa sạch và để ráo, cắt nhỏ

 

Tối nay ăn gì: Chả giò cá thác lác nhân đầy ắp, siêu thơm! - Ảnh 2

 

- Trộn đều tất cả những nguyên liệu lại với nhau

 

Tối nay ăn gì: Chả giò cá thác lác nhân đầy ắp, siêu thơm! - Ảnh 3

 

- Cuốn bánh đều tay, làm tương tự đến khi hết nguyên liệu

- Chiên ngập dầu lửa vừa, chờ vàng giòn thì vớt ra để ráo dầu, thưởng thức thôi

 

Tối nay ăn gì: Chả giò cá thác lác nhân đầy ắp, siêu thơm! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Lan Vũ

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