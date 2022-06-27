Tối nay ăn gì: Chả giò cá thác lác nhân đầy ắp, siêu thơm!

Chả giò nhân chả cá, dai dai, mềm xốp, giòn rụm bên ngoài thơm nức
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CHẢ GIÒ CÁ THÁC LÁC
Nguyên liệu:
- 300gr cá thác lác
- 100gr thịt nạc xay
- 100gr cà rốt
- 100gr khoai môn
- 100gr hành tây
- 100gr su hào
- 50gr miến tàu
- 50gr nấm mèo
- 50gr hành lá, hành tím
- 2 quả trứng
- Tiêu, dầu ăn
- 1 muỗng cafe hạt nêm
- 1 muỗng cafe nước mắm
- 40 cái bánh đa nem
Cách làm:
- Cho cá vào tô lớn, thêm hạt nêm, tiêu, nước mắm vào tô cá quết cho thật dẻo rồi cho thịt vào quết đều, thêm vào 2 quả trứng. Quết tiếp cho đến khi thịt và cá dẻo quyện đều là được
- Tất cả các rau củ quả gọt vỏ rửa sạch để ráo đem xay/ cắt nhỏ (su hào, hành tây, cà rốt vắt bỏ nước).
- Phi củ hành tím cho thơm rồi cho cho khoai môn cao vào xào vừa chín để nguội
- Miến tàu ngâm nở, rồi cắt nhỏ 1cm
- Nấm mèo rửa sạch, cắt nhỏ
- Hành lá rửa sạch và để ráo, cắt nhỏ
- Trộn đều tất cả những nguyên liệu lại với nhau
- Cuốn bánh đều tay, làm tương tự đến khi hết nguyên liệu
- Chiên ngập dầu lửa vừa, chờ vàng giòn thì vớt ra để ráo dầu, thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Lan Vũ