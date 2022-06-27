Tối nay ăn gì: Chả giò cá thác lác nhân đầy ắp, siêu thơm!

Chả giò nhân chả cá, dai dai, mềm xốp, giòn rụm bên ngoài thơm nức

CHẢ GIÒ CÁ THÁC LÁC

Nguyên liệu:

300gr cá thác lác

100gr thịt nạc xay

100gr cà rốt

100gr khoai môn

100gr hành tây

100gr su hào

50gr miến tàu

50gr nấm mèo

50gr hành lá, hành tím

2 quả trứng

Tiêu, dầu ăn

1 muỗng cafe hạt nêm

1 muỗng cafe nước mắm

40 cái bánh đa nem

Cách làm:



- Cho cá vào tô lớn, thêm hạt nêm, tiêu, nước mắm vào tô cá quết cho thật dẻo rồi cho thịt vào quết đều, thêm vào 2 quả trứng. Quết tiếp cho đến khi thịt và cá dẻo quyện đều là được

- Tất cả các rau củ quả gọt vỏ rửa sạch để ráo đem xay/ cắt nhỏ (su hào, hành tây, cà rốt vắt bỏ nước).

- Phi củ hành tím cho thơm rồi cho cho khoai môn cao vào xào vừa chín để nguội

- Miến tàu ngâm nở, rồi cắt nhỏ 1cm

- Nấm mèo rửa sạch, cắt nhỏ

- Hành lá rửa sạch và để ráo, cắt nhỏ

- Trộn đều tất cả những nguyên liệu lại với nhau

- Cuốn bánh đều tay, làm tương tự đến khi hết nguyên liệu

- Chiên ngập dầu lửa vừa, chờ vàng giòn thì vớt ra để ráo dầu, thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Lan Vũ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-nay-an-gi-cha-gio-ca-thac-lac-nhan-day-ap-sieu-thom-479068.html