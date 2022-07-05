Tối nay ăn gì: Cơm nhà ngon miệng khi có thêm cá ngừ kho thơm!

Cá ngừ kho mặn mặn, thơm và măng chua chua bắt vị

CÁ NGỪ KHO THƠM - MĂNG TRE

Nguyên liệu:

Cá ngừ

Măng tre

Thơm

Gia vị

Hành tím - hành lá

Nước dừa

Cách làm:

- Phần cá ngừ sau khi rửa sạch và cắt khúc, rồi bắt đầu ướp cá:

2 muỗng cafe nước mắm

1 muỗng cafe muối

1/2 muỗng cafe nước màu

Tiêu, tỏi, hành lá đập dập.

- Uớp khoảng 15-20 phút sau đó bắt đầu chiên sơ.

- Phần thơm cắt thành miếng vừa ăn rồi ướp với 3 muỗng cafe đường tầm 10 phút rồi tận dụng cái chảo chiên cá, xào sơ thơm trước rồi bắt đầu kho cá nha.

- Phi tỏi thật thơm sau đó cho măng tre vào xào sơ, rồi cho tiếp phần thơm lúc nãy vào.

- Xếp cá vào rồi rồi cho nước dừa tươi vào.

- Khi cá bắt đầu sôi, lúc này tiến hành nêm thêm mắm, đường và các gia vị khác cho vừa khẩu vị gia đình.

- Tiếp tục giữ lửa liu riu rồi đun cho đến khi phần nước rút và sắc lại là xong. Cho thêm ít hành lá cắt khúc rồi thêm ít cần tây

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen

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