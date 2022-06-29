Trưa nay ăn gì: Bò xốt tiêu tỏi - Cơm trưa chất lượng, siêu ngon miệng!

Thịt bò xào nhanh gọn, vị tiêu tỏi cay nồng, thơm nức mũi

Bò xốt tiêu tỏi

Nguyên liệu:

500gr bò nạc thăn

1 quả ớt chuông đỏ

1 quả ớt chuông xanh

1 củ hành tây

5 tép tỏi

1 bắp bông cải xanh

Gia vị: tiêu nguyên hạt, tiêu xay, muối, dầu hào, nước tương, tương ớt, dầu ăn

Cách làm:

Làm xốt tiêu đen:

- Bắc chảo và xào hành tây xắt hạt lựu

- Thêm muối, tiêu, nước tương, dầu hào và tương ớt vào, trộn đều và đun lửa nhỏ.

- Cho ra chén nhỏ

Xào thịt bò:

- Bò xắt lát vừa ăn

- Phi tỏi cho thơm, sau đó thêm bò xào vừa chín tới, nêm muối và tiêu xay.

- Thêm ớt chuông, hành tây cắt lát, xào chín tới

- Trộn hỗn hợp xốt tiêu với thịt bò. Xào đều tay rồi đậy vung. Để lửa nhỏ cho thịt chín mềm tầm 15-20 phút.

Hoàn thành:

- Rắc thêm tiêu, bày ra và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thịt Mỡ

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