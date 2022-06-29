Trưa nay ăn gì: Bò xốt tiêu tỏi - Cơm trưa chất lượng, siêu ngon miệng!

Thịt bò xào nhanh gọn, vị tiêu tỏi cay nồng, thơm nức mũi
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Bò xốt tiêu tỏi
Nguyên liệu:
- 500gr bò nạc thăn
- 1 quả ớt chuông đỏ
- 1 quả ớt chuông xanh
- 1 củ hành tây
- 5 tép tỏi
- 1 bắp bông cải xanh
- Gia vị: tiêu nguyên hạt, tiêu xay, muối, dầu hào, nước tương, tương ớt, dầu ăn
Cách làm:
- Làm xốt tiêu đen:
- Bắc chảo và xào hành tây xắt hạt lựu
- Thêm muối, tiêu, nước tương, dầu hào và tương ớt vào, trộn đều và đun lửa nhỏ.
- Cho ra chén nhỏ
- Xào thịt bò:
- Bò xắt lát vừa ăn
- Phi tỏi cho thơm, sau đó thêm bò xào vừa chín tới, nêm muối và tiêu xay.
- Thêm ớt chuông, hành tây cắt lát, xào chín tới
- Trộn hỗn hợp xốt tiêu với thịt bò. Xào đều tay rồi đậy vung. Để lửa nhỏ cho thịt chín mềm tầm 15-20 phút.
- Hoàn thành:
- Rắc thêm tiêu, bày ra và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thịt Mỡ