Ốc hương nướng muối ớt ngon - Vừa ăn vừa trò chuyện bao 'cuốn'!

Làm ốc nướng ăn nhé

ỐC HƯƠNG NƯỚNG MUỐI ỚT SIÊU NGON BẰNG NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

Nguyên liệu:

1kg ốc hương

3-4 củ aả

1 củ gừng

1 củ tỏi

Ớt

Gia vị: Nước mắm, đường, hạt nêm

Cách làm:

- Làm sạch ốc hương bằng cách cho ốc hương ngâm với nước vo gạo, thêm vào đó một ít ớt cắt lát

- Ngâm trong khoảng 1-2 tiếng, sau đó rửa lại bằng nước sạch cho đến khi nước trong thì đổ ra rổ cho ráo nước.

- Sả bóc bỏ những lớp vỏ già, sau đó thái thành những lát mỏng.

- Tỏi, gừng bỏ vỏ, đập dập rồi băm nhỏ.

- Ốc hương sau khi sơ chế đem ướp với hỗn hợp nguyên liệu gồm: Gừng thái sợi hoặc đập dập, sả cắt lát, ớt băm, một muỗng canh đường, hai muỗng canh hạt nêm, dầu ăn và một ít bột ớt cho thêm màu. Trộn đều thêm chút nước trắng, lưu ý chỉ cho vừa nước để hỗn hợp sền sệt rồi phết lên trên mình ốc.

- Ướp ốc hương trong khoảng 15-30 phút để ốc ngấm xốt

- Sau khi đã ướp xong, cho vào nồi chiên không dầu, set nhiệt độ 195, nướng trong 15 phút, cứ 5 phút lại mở nồi ra đảo ốc từ dưới lên trên.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thuong Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/oc-huong-nuong-muoi-ot-ngon-vua-an-vua-tro-chuyen-bao-cuon-450812.html