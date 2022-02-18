Cơm chiên xốt tomyum - Cay cay tê tê, ăn trưa siêu 'dính'!

Món ngon mỗi ngày 18/02/2022 10:00

Làm xốt tomyum cho món cơm chiên thêm phần bắt miệng. Vị chua chua, cay cay kích thích vị giác vô cùng

Tự làm xốt Tom Yum từ A-Z và công thức cơm chiên Tom Yum chua cay hấp dẫn

Cơm chiên xốt tomyum - Cay cay tê tê, ăn trưa siêu 'dính'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Xốt Tom Yum:

  • 3 lát giềng, 3 củ sả, thái mỏng
  • 3 lá chanh, loại bỏ gân lá, thái mỏng
  • 2 muỗng canh Thai chili paste 
  • 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước tương
  • 2 muỗng canh cốt chanh, 1 muỗng cafe đường
  • Ớt trái

Phần cơm:

  • 1 quả trứng
  • 8 con tôm bóc vỏ làm sạch
  • 1/4 cup hành tây thái, tỏi băm nhỏ
  • Cải ngọt
  • Gạo nấu chín 
  • 1 trái cà chua
  • Hành lá, rau mùi
Cơm chiên xốt tomyum - Cay cay tê tê, ăn trưa siêu 'dính'! - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • Làm xốt Tom Yom: 

- Sả, giềng, lá chanh cho vào cối giã nhỏ ra. Nếu ăn cay thì ớt tươi cũng cho vào giã cùng. Sau đó đổ hết các nguyên liệu gồm: Thai chilli paste, nước mắm, nước tương, cốt chanh, đường vào và trộn đều lên.

  • Làm cơm rang: 

- Cho một lượng dầu vừa phải vào chảo rồi đun nóng, cho tôm vào và để tôm chín vàng, hơi xem xém rồi mới lật mặt. Tôm cong chín rồi bỏ ra.

 

Cơm chiên xốt tomyum - Cay cay tê tê, ăn trưa siêu 'dính'! - Ảnh 3

 

- Cho thêm ít dầu, đun nóng rồi bỏ tỏi vào phi thơm. Bỏ hành tây vào phi thơm rồi cho cuống cải ngọt vào, đảo qua rồi cho phần lá, đảo qua. 

- Chiên 1 cái ốp la

- Khi cơm đã săn tơi rồi thì đổ nước xốt Tom Yum vào, đảo đều để toàn bộ cơm đều ngấm xốt và không bị nhão ướt. 

- Thêm cà chua và tôm vào đảo đều. Rắc hành rồi lại đảo đều. Tắt bếp. Bỏ cơm ra đĩa/tô rồi rắc rau mùi, bỏ trứng ốp lòng đào lên để ăn kèm.

 

Cơm chiên xốt tomyum - Cay cay tê tê, ăn trưa siêu 'dính'! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Le Anh Hoang Phuong

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