Nước bột yến mạch: Cách pha chế 'lạ mà quen' này giúp giải độc cơ thể, kiểm soát cholesterol hiệu quả, tiếc rằng ít người biết đến

Món ngon mỗi ngày 30/01/2023 09:04

Nước yến mạch này là một cách tuyệt vời để tiêu thụ thành phần trong khi hấp thụ tất cả các lợi ích sức khỏe của nó một cách hiệu qủa.

Sức khỏe tim mạch đã được chú ý trong thời gian gần đây. Ở Việt Nam, các vấn đề về tim khá phổ biến, bao gồm huyết áp cao, cholesterol cao, v.v.

Các chuyên gia cho rằng những căn bệnh này có thể được kiểm soát ở một mức độ nào đó với chế độ ăn uống và lối sống phù hợp.

Nước bột yến mạch: Cách pha chế 'lạ mà quen' này giúp giải độc cơ thể, kiểm soát cholesterol hiệu quả, tiếc rằng ít người biết đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều thành phần và thực phẩm trong nhà bếp có thể hữu ích trong việc quản lý lối sống và bệnh tim. Ví dụ, bột yến mạch đã được quảng cáo là một siêu thực phẩm, đặc biệt là đối với cholesterol và sức khỏe tim mạch. Nước yến mạch này là một cách tuyệt vời để tiêu thụ thành phần trong khi hấp thụ tất cả các lợi ích sức khỏe của nó một cách hiệu quả.

Nước bột yến mạch là gì?

Nước bột yến mạch chỉ đơn giản là hỗn hợp yến mạch chưa nấu chín hoặc thô được ngâm trong nước và tiêu thụ trực tiếp. Cách lý tưởng là làm thức uống này vào buổi sáng và uống khi bụng đói để có kết quả tốt nhất.

Nước bột yến mạch: Cách pha chế 'lạ mà quen' này giúp giải độc cơ thể, kiểm soát cholesterol hiệu quả, tiếc rằng ít người biết đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công thức pha chế khiêm tốn này có thể chứng minh là cực kỳ có lợi cho không chỉ cholesterol mà còn cả sức khỏe tổng thể.

Lợi ích sức khỏe của nước bột yến mạch

1. Giải độc cơ thể

Uống nước bột yến mạch khi bụng đói có thể giúp giải độc cơ thể vì nó giữ cho bạn đủ nước và loại bỏ độc tố. Hàm lượng chất chống oxy hóa tuyệt vời trong loại thuốc này giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do.

2. Cải thiện Cholesterol

Nước bột yến mạch: Cách pha chế 'lạ mà quen' này giúp giải độc cơ thể, kiểm soát cholesterol hiệu quả, tiếc rằng ít người biết đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chất xơ trong bột yến mạch có thể chứng minh có lợi cho những người có lượng cholesterol cao. Nước bột yến mạch có thể giúp cải thiện lượng cholesterol tốt (HDL) trong cơ thể và giảm lượng cholesterol xấu (LDL) như các nghiên cứu đã chỉ ra.

3. Tăng cường tiêu hóa

Nước bột yến mạch có chất xơ hòa tan có thể làm trơn nhu động ruột và tăng cường tiêu hóa. Điều này làm chậm quá trình hấp thụ thức ăn và cũng thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn tốt trong cơ thể.

4. Giúp giảm cân

Nước bột yến mạch: Cách pha chế 'lạ mà quen' này giúp giải độc cơ thể, kiểm soát cholesterol hiệu quả, tiếc rằng ít người biết đến - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ hàm lượng chất xơ tuyệt vời của nó, nước bột yến mạch có thể ngăn chặn cơn đói và do đó tạo điều kiện giảm cân. Nhớ uống khi bụng đói để đạt hiệu quả tốt nhất nhé! Nước bột yến mạch cũng có nhiều protein có thể giúp chúng ta no lâu hơn.

5. Tốt cho người tiểu đường

Chất xơ được khuyên dùng cho bệnh nhân tiểu đường, đó là lý do tại sao nước bột yến mạch cũng là một loại thuốc sắc rất được khuyên dùng. Uống nước bột yến mạch thường xuyên có thể cải thiện lượng đường trong máu và cũng ngăn ngừa bất kỳ đột biến nào.

Cách pha nước bột yến mạch

Ngâm bột yến mạch trong nước qua đêm. Bạn có thể giữ nó trong tủ lạnh. Sáng hôm sau, cho nó vào máy xay sinh tố và xay cho đến khi mịn. Yến mạch có thể trở nên dẻo hoặc giống như gel sau khi ngâm, điều này là hoàn toàn bình thường. Bạn cũng có thể thêm bất kỳ thành phần bổ sung nào như quế, đường, vani hoặc đậu phộng hoặc chất bổ sung protein. 

Bạn hãy nhớ rằng luôn tham khảo ý kiến ​​​​chuyên gia dinh dưỡng hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào đối với chế độ ăn uống. Ăn một chế độ ăn uống bổ dưỡng, cân bằng và kết hợp tập thể dục trong chế độ của bạn cũng như để có một thân hình cân đối, khỏe mạnh hơn!

Theo NDTV

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