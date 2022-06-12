Mì trộn Jjapaguri Hàn Quốc khuấy đảo giới trẻ sau cơn 'sốt' Phim Ký Sinh Trùng!

Món ngon mỗi ngày 12/06/2022 10:01

Mì gói trộn thì bình thường, nhưng sự kết hợp của 2 gói mì quốc dân khiến bạn khó thể chối từ hương vị này

Mì JJapaguri quốc dân Hàn Quốc

Mì trộn Jjapaguri Hàn Quốc khuấy đảo giới trẻ sau cơn 'sốt' Phim Ký Sinh Trùng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 gói mì Chapaghetti
  • 1 gói mì Neoguri 
  • 200gr thịt nạc lưng bò Úc
  • Nấm mỡ nâu
  • Kim chi củ cải
  • Mè rang
  • Rong biển khô
Mì trộn Jjapaguri Hàn Quốc khuấy đảo giới trẻ sau cơn 'sốt' Phim Ký Sinh Trùng! - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • Thịt bò:

- Cắt miếng vừa ăn, ướp với một chút muối và hạt tiêu xay. Sau đó áp chảo với dầu/ bơ chín đều vừa tới

  • Nấm mỡ nâu:

- Thái lát mỏng và xào sơ qua với dầu cho chín

  • Mì tôm:

- Luộc 2 gói mì cùng lúc + gói rau củ đi kèm. 

- Mì chín thì vớt ra để ráo

- Trộn gia vị theo công thức: 1 gói dầu (gói Chapaghetti) + thịt bò + 1 gói muối (trong gói Chapaghetti-Màu đỏ) + 1/2 gói muối (gói Neuguri-Màu vàng). Trộn đều đến khi sợi mì thấm màu nâu đều hết là được nha.

  • Trang trí:

- Cho mì ra đĩa, thêm nấm mỡ + kim chi củ cải + rong biển khô cắt sợi lên mặt. Rắc chút hành và mè rồi thưởng thức thôi

 

Mì trộn Jjapaguri Hàn Quốc khuấy đảo giới trẻ sau cơn 'sốt' Phim Ký Sinh Trùng! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Vũ Khánh Thiện

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