Mì trộn Jjapaguri Hàn Quốc khuấy đảo giới trẻ sau cơn 'sốt' Phim Ký Sinh Trùng!

Mì gói trộn thì bình thường, nhưng sự kết hợp của 2 gói mì quốc dân khiến bạn khó thể chối từ hương vị này
- Sườn kho kim chi - Chua chua, mặn mặn siêu hao cơm!
- Ba rọi ram cháy cạnh - Hao cơm, trẻ con ăn nhiều hơn vì món ngon khó cưỡng này!
Mì JJapaguri quốc dân Hàn Quốc
Nguyên liệu:
- 1 gói mì Chapaghetti
- 1 gói mì Neoguri
- 200gr thịt nạc lưng bò Úc
- Nấm mỡ nâu
- Kim chi củ cải
- Mè rang
- Rong biển khô
Cách làm:
- Thịt bò:
- Cắt miếng vừa ăn, ướp với một chút muối và hạt tiêu xay. Sau đó áp chảo với dầu/ bơ chín đều vừa tới
- Nấm mỡ nâu:
- Thái lát mỏng và xào sơ qua với dầu cho chín
- Mì tôm:
- Luộc 2 gói mì cùng lúc + gói rau củ đi kèm.
- Mì chín thì vớt ra để ráo
- Trộn gia vị theo công thức: 1 gói dầu (gói Chapaghetti) + thịt bò + 1 gói muối (trong gói Chapaghetti-Màu đỏ) + 1/2 gói muối (gói Neuguri-Màu vàng). Trộn đều đến khi sợi mì thấm màu nâu đều hết là được nha.
- Trang trí:
- Cho mì ra đĩa, thêm nấm mỡ + kim chi củ cải + rong biển khô cắt sợi lên mặt. Rắc chút hành và mè rồi thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Vũ Khánh Thiện