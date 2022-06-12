Mì trộn Jjapaguri Hàn Quốc khuấy đảo giới trẻ sau cơn 'sốt' Phim Ký Sinh Trùng!

Mì gói trộn thì bình thường, nhưng sự kết hợp của 2 gói mì quốc dân khiến bạn khó thể chối từ hương vị này

Mì JJapaguri quốc dân Hàn Quốc

Nguyên liệu:

1 gói mì Chapaghetti

1 gói mì Neoguri

200gr thịt nạc lưng bò Úc

Nấm mỡ nâu

Kim chi củ cải

Mè rang

Rong biển khô

Cách làm:

Thịt bò:

- Cắt miếng vừa ăn, ướp với một chút muối và hạt tiêu xay. Sau đó áp chảo với dầu/ bơ chín đều vừa tới

Nấm mỡ nâu:

- Thái lát mỏng và xào sơ qua với dầu cho chín

Mì tôm:

- Luộc 2 gói mì cùng lúc + gói rau củ đi kèm.

- Mì chín thì vớt ra để ráo

- Trộn gia vị theo công thức: 1 gói dầu (gói Chapaghetti) + thịt bò + 1 gói muối (trong gói Chapaghetti-Màu đỏ) + 1/2 gói muối (gói Neuguri-Màu vàng). Trộn đều đến khi sợi mì thấm màu nâu đều hết là được nha.

Trang trí:

- Cho mì ra đĩa, thêm nấm mỡ + kim chi củ cải + rong biển khô cắt sợi lên mặt. Rắc chút hành và mè rồi thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Vũ Khánh Thiện

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mi-tron-jjapaguri-han-quoc-khuay-dao-gioi-tre-sau-con-sot-phim-ky-sinh-trung-475436.html