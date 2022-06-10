Ba rọi ram cháy cạnh - Hao cơm, trẻ con ăn nhiều hơn vì món ngon khó cưỡng này!

Ba rọi chiên giòn, đảo đều với xốt mắm siêu ngon, thơm phức

BA RỌI RAM CHÁY CẠNH

Nguyên liệu:

500gr thịt ba chỉ heo

Gia vị: đường, nước mắm, tương ớt

đường, nước mắm, tương ớt Hành lá, ớt băm, tiêu, tỏi, hành tím

Cách làm:

- Thịt ba rọi rửa, cạo sạch với muối, để ráo nước. Cắt miếng vuông tầm 2 cm. Ướp với 20gr đường vàng trong vòng 30 - 45 phút

- Cho chút xíu dầu ăn vô chảo, để lửa lớn cho thịt vô đảo đều, đến khi thịt hơi cháy cạnh, thì hạ lửa xuống trung bình đảo đến khi thịt lên màu ưng ý thì cho 2 tép tỏi, 2 củ hành đập dập, bằm nhuyễn vô, đảo chung đến khi hành tỏi vàng thơm.

- Nêm vào 1 muỗng canh đường vàng, 2 muỗng canh nước mắm. Đảo đều cho thịt thấm gia vị. Nêm thêm 1 muỗng canh tương ớt. Trộn đều cho thấm vị, thêm hành lá - tiêu - ớt băm tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trần Thư

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-roi-ram-chay-canh-hao-com-tre-con-an-nhieu-hon-vi-mon-ngon-kho-cuong-nay-472358.html