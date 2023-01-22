Mẹo cắt bánh chưng bánh tét không cần lạt, vừa đẹp mắt, vừa dễ gắp... lại không dính dao

Món ngon mỗi ngày 22/01/2023 03:41

Bạn có thể áp dụng mẹo bóc bánh chưng này với cả bánh chưng vuông và bánh tét.

Hầu như ai cũng rõ truyền thống bóc bánh chưng (vuông) ngày Tết là tước những chiếc dây lạt buộc ngoài vỏ bánh ra làm 4 sợi đặt lên mặt bánh rồi siết dây cắt bánh thành 8 miếng. Truyền thống này tiện lợi ở chỗ cắt xong chỉ việc bỏ dây đi nhưng bất tiện là miếng thịt giữa nhân bánh thường bị vướng vào dây lạt và bị kéo ra khỏi bánh.

Mẹo cắt bánh chưng bánh tét không cần lạt, vừa đẹp mắt, vừa dễ gắp... lại không dính dao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng sau này, nhiều người đã sáng tạo ra cách cắt bằng dao để công việc được nhanh hơn, thuận tiện hơn, thậm chí bánh chưng được chia đều dễ dàng hơn và ít gặp phải "sự cố" như khi dùng dây lạt. Cách làm này chỉ vướng phải một nhược điểm là dao dính sẽ hơi khó cắt và khó rửa một chút. Nhưng để dao không bị dính và cắt được nhanh hơn thì chúng ta có thể học cách quấn màng bọc thực phẩm quanh lưỡi dao. Và thế là có thể cắt bánh chưng nhanh thoăn thoắt mà không gặp bất kì trở ngại gì. 

Mẹo cắt bánh chưng bánh tét không cần lạt, vừa đẹp mắt, vừa dễ gắp... lại không dính dao - Ảnh 2
Đầu tiên, chị em hãy chuẩn bị 1 chiếc dao cỡ vừa thật sắc. Sau đó, bạn dùng màng bọc thực phẩm bọc 2-3 lớp vào lưỡi dao. Ảnh minh họa: Internet
Mẹo cắt bánh chưng bánh tét không cần lạt, vừa đẹp mắt, vừa dễ gắp... lại không dính dao - Ảnh 3
Sau đó bóc vỏ bánh chưng và dùng dao đã bọc lưỡi để cắt bánh chưng! Ảnh minh họa: Internet
Mẹo cắt bánh chưng bánh tét không cần lạt, vừa đẹp mắt, vừa dễ gắp... lại không dính dao - Ảnh 4
Dao không bị dính, tay cũng không dính luôn. Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể áp dụng mẹo bóc bánh chưng này với cả bánh chưng vuông và bánh tét. Nếu cắt bánh vuông để thắp hương, chị em nhớ ép chặt tay khi cắt để bánh giữ được độ vuông vắn, đẹp mắt. Nếu cắt bánh để ăn, bạn có thể tách riêng từng miếng bánh chưng sau khi cắt như thế này để gắp cho dễ, mà trông vẫn đẹp mắt.

Chán cơm đừng ăn phở, làm ngay mỳ gà tiềm thảo mộc "ngon nhức nách" đổi vị cho cả nhà

Chán cơm đừng ăn phở, làm ngay mỳ gà tiềm thảo mộc "ngon nhức nách" đổi vị cho cả nhà

Món ăn ngon mà cách nấu đơn giản và nhanh hết mức có thể, thành phẩm vẫn thơm lừng, vô cùng 'ổn áp' luôn nha.

Xem thêm
Từ khóa:   bánh chưng mẹo cắt bánh chưng bánh chưng tết

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ