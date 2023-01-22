Mẹo cắt bánh chưng bánh tét không cần lạt, vừa đẹp mắt, vừa dễ gắp... lại không dính dao

Bạn có thể áp dụng mẹo bóc bánh chưng này với cả bánh chưng vuông và bánh tét.

Hầu như ai cũng rõ truyền thống bóc bánh chưng (vuông) ngày Tết là tước những chiếc dây lạt buộc ngoài vỏ bánh ra làm 4 sợi đặt lên mặt bánh rồi siết dây cắt bánh thành 8 miếng. Truyền thống này tiện lợi ở chỗ cắt xong chỉ việc bỏ dây đi nhưng bất tiện là miếng thịt giữa nhân bánh thường bị vướng vào dây lạt và bị kéo ra khỏi bánh.

Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng sau này, nhiều người đã sáng tạo ra cách cắt bằng dao để công việc được nhanh hơn, thuận tiện hơn, thậm chí bánh chưng được chia đều dễ dàng hơn và ít gặp phải "sự cố" như khi dùng dây lạt. Cách làm này chỉ vướng phải một nhược điểm là dao dính sẽ hơi khó cắt và khó rửa một chút. Nhưng để dao không bị dính và cắt được nhanh hơn thì chúng ta có thể học cách quấn màng bọc thực phẩm quanh lưỡi dao. Và thế là có thể cắt bánh chưng nhanh thoăn thoắt mà không gặp bất kì trở ngại gì.

Đầu tiên, chị em hãy chuẩn bị 1 chiếc dao cỡ vừa thật sắc. Sau đó, bạn dùng màng bọc thực phẩm bọc 2-3 lớp vào lưỡi dao. Ảnh minh họa: Internet

Sau đó bóc vỏ bánh chưng và dùng dao đã bọc lưỡi để cắt bánh chưng! Ảnh minh họa: Internet

Dao không bị dính, tay cũng không dính luôn. Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể áp dụng mẹo bóc bánh chưng này với cả bánh chưng vuông và bánh tét. Nếu cắt bánh vuông để thắp hương, chị em nhớ ép chặt tay khi cắt để bánh giữ được độ vuông vắn, đẹp mắt. Nếu cắt bánh để ăn, bạn có thể tách riêng từng miếng bánh chưng sau khi cắt như thế này để gắp cho dễ, mà trông vẫn đẹp mắt.

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