Chán cơm đừng ăn phở, làm ngay mỳ gà tiềm thảo mộc "ngon nhức nách" đổi vị cho cả nhà

Món ngon mỗi ngày 22/01/2023 02:08

Món ăn ngon mà cách nấu đơn giản và nhanh hết mức có thể, thành phẩm vẫn thơm lừng, vô cùng 'ổn áp' luôn nha.

Nguyên liệu làm món mỳ gà tiềm thảo mộc

Chán cơm đừng ăn phở, làm ngay mỳ gà tiềm thảo mộc 'ngon nhức nách' đổi vị cho cả nhà - Ảnh 1

- 3 chiếc đùi gà góc tư

- 1kg mì vàng (mì dai)

- 1 gói gia vị tiềm (dành cho 1.5kg thịt)

- 3 lít nước dừa tươi

- Nấm đông cô, táo Tàu, hạt sen, kỷ tử

- 1 củ cà rốt

- Cải thìa

- Hành lá

- Dầu hào, dầu mè, nước tương

- Hắc xì dầu

- Bột ngũ vị hương

- Hành tím, tỏi

- Gia vị nêm nếm thông dụng

Cách nấu mỳ gà tiềm thảo mộc

Chán cơm đừng ăn phở, làm ngay mỳ gà tiềm thảo mộc 'ngon nhức nách' đổi vị cho cả nhà - Ảnh 2

- Đùi gà rửa sạch, dùng muối và giấm chà xát quanh da gà, rửa lại nước sạch, để ráo nước.

- Lấy 2 củ hành tím và 5 tép tỏi lột vỏ, đập dập.

- Cho vào chén 1 muỗng canh hắc xì dầu, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1/2 muỗng canh dầu mè, 1/2 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh bột ngũ vị hương + hành tím và tỏi đập dập rồi trộn đều gia vị.

- Rưới đều phần sốt vừa pha lên đùi gà, dùng tay xoa đều 2 mặt đùi gà. Bọc màng thực phẩm, cho vào ngăn mát tủ lạnh, ướp gà khoảng 2 - 4 giờ để gà thấm gia vị.

- Cải thìa cắt gốc, ngâm với nước muối loãng rồi rửa sạch lại, để ráo

- Nấm đông cô cắt bỏ chân, ngâm nở, vắt ráo

- Táo Tàu đỏ rửa qua rồi ngâm chừng 20 phút, vớt ra vắt ráo nước

- Hạt sen khô ngâm nước ấm cho mềm

- Kỷ tử rửa qua với nước, vớt ra để riêng

- Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, cắt khúc vừa ăn tùy ý.

- Hành lá rửa sạch, cắt nhỏ.

- Gà sau khi ướp xong, đun nóng chảo dầu. Đợi dầu sôi già thì cho gà vào chiên vàng đều các mặt .

- Rang gói gia vị tiềm cho thật thơm, rồi cho vào túi lọc

- Lấy nồi, xếp phần đùi gà đã chiên vào, cho nước dừa + nấm đông cô + hạt sen + túi gia vị tiềm + 2 muỗng nước tương + 1/2 muỗng hắc xì dầu + đường rồi tiềm gà trong khoảng 15p

- Tiếp theo, cho cà rốt + táo Tàu + kỷ tử vào nồi, tiềm thêm khoảng 15 phút

- Nêm nếm lại vừa ăn theo khẩu vị. Nếu nước bị rút thì cho thêm nước trắng

- Bắc nồi nước nhỏ, cho vào xíu muối + dầu ăn, đun nước sôi già thì cho cải thìa vào luộc chừng 2 phút, xong vớt ra ngâm vào nước lạnh

- Cho tiếp mì vào trụng mềm xong vớt ra để ráo, cho xíu dầu oliu vào mì trộn đều để mì không bị dính.

Khi ăn cho mì vào tô + cải thìa, cho đùi gà lên trên, chan nước dùng + toping, rắc thêm hành lá + tiêu. Dùng kèm với muối tiêu chanh + củ cải hoặc đu đủ ngâm chua ngọt tùy khẩu vị.

Chúc các bạn thành công!

Chán cơm đừng ăn phở, làm ngay mỳ gà tiềm thảo mộc 'ngon nhức nách' đổi vị cho cả nhà - Ảnh 3

Nguồn: FB Linh Nguyen

Bánh su kem nhân kem trứng “ngon không lối thoát": Bên ngoài giòn rụm - bên trong béo mịn, thơm ngọt

Bánh su kem nhân kem trứng “ngon không lối thoát": Bên ngoài giòn rụm - bên trong béo mịn, thơm ngọt

Bên cạnh bánh su kem truyền thống, các biến tấu đa dạng của món bánh này cũng rất được mọi người thích thú, đặc biệt là phiên bản Su Kem vỏ giòn.

Xem thêm
Từ khóa:   mỳ gà tiềm thảo mộc cách nấu mỳ gà tiềm thảo mộc món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ