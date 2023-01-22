Chán cơm đừng ăn phở, làm ngay mỳ gà tiềm thảo mộc "ngon nhức nách" đổi vị cho cả nhà

- 1 gói gia vị tiềm (dành cho 1.5kg thịt)

- 3 lít nước dừa tươi

- Nấm đông cô, táo Tàu, hạt sen, kỷ tử

- 1 củ cà rốt

- Cải thìa

- Hành lá

- Dầu hào, dầu mè, nước tương

- Hắc xì dầu

- Bột ngũ vị hương

- Hành tím, tỏi

- Gia vị nêm nếm thông dụng

Cách nấu mỳ gà tiềm thảo mộc

- Đùi gà rửa sạch, dùng muối và giấm chà xát quanh da gà, rửa lại nước sạch, để ráo nước.

- Lấy 2 củ hành tím và 5 tép tỏi lột vỏ, đập dập.

- Cho vào chén 1 muỗng canh hắc xì dầu, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1/2 muỗng canh dầu mè, 1/2 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh bột ngũ vị hương + hành tím và tỏi đập dập rồi trộn đều gia vị.

- Rưới đều phần sốt vừa pha lên đùi gà, dùng tay xoa đều 2 mặt đùi gà. Bọc màng thực phẩm, cho vào ngăn mát tủ lạnh, ướp gà khoảng 2 - 4 giờ để gà thấm gia vị.

- Cải thìa cắt gốc, ngâm với nước muối loãng rồi rửa sạch lại, để ráo

- Nấm đông cô cắt bỏ chân, ngâm nở, vắt ráo

- Táo Tàu đỏ rửa qua rồi ngâm chừng 20 phút, vớt ra vắt ráo nước

- Hạt sen khô ngâm nước ấm cho mềm

- Kỷ tử rửa qua với nước, vớt ra để riêng

- Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, cắt khúc vừa ăn tùy ý.

- Hành lá rửa sạch, cắt nhỏ.

- Gà sau khi ướp xong, đun nóng chảo dầu. Đợi dầu sôi già thì cho gà vào chiên vàng đều các mặt .

- Rang gói gia vị tiềm cho thật thơm, rồi cho vào túi lọc

- Lấy nồi, xếp phần đùi gà đã chiên vào, cho nước dừa + nấm đông cô + hạt sen + túi gia vị tiềm + 2 muỗng nước tương + 1/2 muỗng hắc xì dầu + đường rồi tiềm gà trong khoảng 15p

- Tiếp theo, cho cà rốt + táo Tàu + kỷ tử vào nồi, tiềm thêm khoảng 15 phút

- Nêm nếm lại vừa ăn theo khẩu vị. Nếu nước bị rút thì cho thêm nước trắng

- Bắc nồi nước nhỏ, cho vào xíu muối + dầu ăn, đun nước sôi già thì cho cải thìa vào luộc chừng 2 phút, xong vớt ra ngâm vào nước lạnh

- Cho tiếp mì vào trụng mềm xong vớt ra để ráo, cho xíu dầu oliu vào mì trộn đều để mì không bị dính.

Khi ăn cho mì vào tô + cải thìa, cho đùi gà lên trên, chan nước dùng + toping, rắc thêm hành lá + tiêu. Dùng kèm với muối tiêu chanh + củ cải hoặc đu đủ ngâm chua ngọt tùy khẩu vị.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: FB Linh Nguyen