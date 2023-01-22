Chán cơm đừng ăn phở, làm ngay mỳ gà tiềm thảo mộc "ngon nhức nách" đổi vị cho cả nhà

Món ăn ngon mà cách nấu đơn giản và nhanh hết mức có thể, thành phẩm vẫn thơm lừng, vô cùng 'ổn áp' luôn nha.
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Nguyên liệu làm món mỳ gà tiềm thảo mộc
- 3 chiếc đùi gà góc tư
- 1kg mì vàng (mì dai)
- 1 gói gia vị tiềm (dành cho 1.5kg thịt)
- 3 lít nước dừa tươi
- Nấm đông cô, táo Tàu, hạt sen, kỷ tử
- 1 củ cà rốt
- Cải thìa
- Hành lá
- Dầu hào, dầu mè, nước tương
- Hắc xì dầu
- Bột ngũ vị hương
- Hành tím, tỏi
- Gia vị nêm nếm thông dụng
Cách nấu mỳ gà tiềm thảo mộc
- Đùi gà rửa sạch, dùng muối và giấm chà xát quanh da gà, rửa lại nước sạch, để ráo nước.
- Lấy 2 củ hành tím và 5 tép tỏi lột vỏ, đập dập.
- Cho vào chén 1 muỗng canh hắc xì dầu, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1/2 muỗng canh dầu mè, 1/2 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh bột ngũ vị hương + hành tím và tỏi đập dập rồi trộn đều gia vị.
- Rưới đều phần sốt vừa pha lên đùi gà, dùng tay xoa đều 2 mặt đùi gà. Bọc màng thực phẩm, cho vào ngăn mát tủ lạnh, ướp gà khoảng 2 - 4 giờ để gà thấm gia vị.
- Cải thìa cắt gốc, ngâm với nước muối loãng rồi rửa sạch lại, để ráo
- Nấm đông cô cắt bỏ chân, ngâm nở, vắt ráo
- Táo Tàu đỏ rửa qua rồi ngâm chừng 20 phút, vớt ra vắt ráo nước
- Hạt sen khô ngâm nước ấm cho mềm
- Kỷ tử rửa qua với nước, vớt ra để riêng
- Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, cắt khúc vừa ăn tùy ý.
- Hành lá rửa sạch, cắt nhỏ.
- Gà sau khi ướp xong, đun nóng chảo dầu. Đợi dầu sôi già thì cho gà vào chiên vàng đều các mặt .
- Rang gói gia vị tiềm cho thật thơm, rồi cho vào túi lọc
- Lấy nồi, xếp phần đùi gà đã chiên vào, cho nước dừa + nấm đông cô + hạt sen + túi gia vị tiềm + 2 muỗng nước tương + 1/2 muỗng hắc xì dầu + đường rồi tiềm gà trong khoảng 15p
- Tiếp theo, cho cà rốt + táo Tàu + kỷ tử vào nồi, tiềm thêm khoảng 15 phút
- Nêm nếm lại vừa ăn theo khẩu vị. Nếu nước bị rút thì cho thêm nước trắng
- Bắc nồi nước nhỏ, cho vào xíu muối + dầu ăn, đun nước sôi già thì cho cải thìa vào luộc chừng 2 phút, xong vớt ra ngâm vào nước lạnh
- Cho tiếp mì vào trụng mềm xong vớt ra để ráo, cho xíu dầu oliu vào mì trộn đều để mì không bị dính.
Khi ăn cho mì vào tô + cải thìa, cho đùi gà lên trên, chan nước dùng + toping, rắc thêm hành lá + tiêu. Dùng kèm với muối tiêu chanh + củ cải hoặc đu đủ ngâm chua ngọt tùy khẩu vị.
Chúc các bạn thành công!
Nguồn: FB Linh Nguyen