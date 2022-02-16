Hết Tết nhưng vẫn thèm thịt kho tàu thì lưu 'bí kíp' này ngay nhé!

Thịt kho tàu, chan nước với cơm nóng ngon hết ý! Thử ngay nếu bạn vẫn còn "thương nhớ" thức ăn ngày tết nhé!
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Thịt kho tàu
Nguyên liệu:
- 1kg thịt ba chỉ
- Trứng cút/trứng gà
- Gia vị: Nước mắm, hạt nêm, đường, tiêu, lá basil khô, dầu ăn
- Hành tím, tỏi
Cách làm:
- Sơ chế:
- Thịt ba chỉ thái miếng vuông
- Hành, tỏi băm nhỏ
- Ướp thịt với nước mắm, hạt nêm, đường, tiêu, 1 chút dầu ăn, lá basil, hành, tỏi
- Trứng luộc rồi chiên
- Chế biến:
- Cho hỗn hợp thịt đã ướp và trứng đã chiên vào nồi, cho nước lọc vào sấp mặt thịt trứng. Đun lửa to đến khi sôi
- Thắng nước hàng: cho đường vào chảo đun đến khi chuyển sang màu cánh gián đậm, cho 1 chút nước/dầu ăn để đường không dính vào chảo, rồi trút sang nồi thịt đang đun
- Khi nồi thịt sôi bùng lên thì hạ lửa nhỏ đun liu riu và đun trong vòng 90-120 phút/ khi nước chuyển sang sền sệt, thịt/trứng đã chuyển sang màu vàng đậm đẹp mắt, dùng đũa xắt được miếng thịt mỡ là đạt
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tu Anh Hoang