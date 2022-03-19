Gánh tàu hũ tuổi thơ ai còn nhớ? Thèm chén tàu hũ nước đường nóng hổi ấm bụng thì bắt tay vào thử ngay công thức này

Làm tàu hũ nước đường, đơn giản, thanh thanh, ấm bụng

TÀU HỦ NƯỚC ĐƯỜNG

Nguyên liệu:

120gr đậu nành ngâm qua đêm

1.2l nước

1/2 muỗng cafe đường nho

1 bó lá dứa

1 củ gừng

200gr đường thốt nốt

200ml nước

Cách làm:



- Xay đậu nành đã ngâm với nước lọc. Dùng túi vải để lọc bã đậu lấy nước

- Đun hỗn hợp sữa đã lọc trên bếp với lửa nhỏ, khi hơi bốc lên, cho vào một bó lá dứa để sữa thơm hơn. Khuấy đều liên tục để sữa không bị cháy dưới đáy nồi, khi sữa sôi lăn tăn thì tắt bếp để nguội, vớt lá dứa ra.

- Cho đường nho vào nồi áp suất, thêm 2 muỗng canh nước lọc vào. Nhấc nồi lên và xoay đều, lắc nhẹ nồi để đường nho tan hết trong nước, nghiêng nồi để nước đường nho áo đều lên cả thành nồi.

- Sữa đậu nành lúc này cũng nguội bớt còn khoảng 80 độ thì đổ vào nồi áp suất, đổ dứt khoát một lần hết sữa vào nồi để đường nho hoà vào sữa.

- Đóng nắp áp suất, khoá van, chọn chế độ ủ sữa chua, thời gian 1 tiếng.

- Đun nước với đường thốt nốt, khi đường và nước đã hoà tan, thì cho gừng xắt sợi/ lát mỏng vào, đun thêm 3-5 phút thì tắt bếp.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ganh-tau-hu-tuoi-tho-ai-con-nho-them-chen-tau-hu-nuoc-duong-nong-hoi-am-bung-thi-bat-tay-vao-thu-ngay-cong-thuc-nay-456736.html