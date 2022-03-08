Gà hấp muối sả thơm nức mũi - Chấm cùng gia vị cay cay, ngon tê tái!

Làm gà hấp giữ ngọt thịt, chấm muối ăn siêu đã
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Gà hấp muối sả
Nguyên liệu:
- Gà mái ri/ gà trống
- 4 cây sả
- 2 củ gừng to
- 1 củ hành tây
- 0.5kg muối hạt/ muối tinh
- Lá chanh
- Gia vị chấm: muối Hảo Hảo, ớt, tiêu, chanh
Cách làm:
- Gà rửa sạch, để ráo nước. Tiếp đến thoa bột nghệ và chút gia vị cho thấm. Để 5-10 phút cho khô ráo.
- Chuẩn bị nồi hấp: lót 2 lớp giấy bạc xuống đáy nồi, 1 lớp muối, tiếp đến 1 lớp sả cắt khúc trải đều, 1 lớp gừng thái lát trải đều, 1 lớp hành tây cắt khoanh trải đều, đặt gà lên, rải lá gừng lên trên cho thơm.
- Sau đó bật bếp để lửa to 3 phút, sau đó để lửa nhỏ hấp gà cho chín từ từ. Hấp khoảng 25-30 phút cho gà chín
- Làm muối chấm: muối chấm Hảo Hảo, thêm tiêu, ớt giã nhuyễn, thêm chanh/ tắc tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thuy Linh Do