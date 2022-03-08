Gà hấp muối sả thơm nức mũi - Chấm cùng gia vị cay cay, ngon tê tái!

Làm gà hấp giữ ngọt thịt, chấm muối ăn siêu đã

Gà hấp muối sả

Nguyên liệu:

Gà mái ri/ gà trống

4 cây sả

2 củ gừng to

1 củ hành tây

0.5kg muối hạt/ muối tinh

Lá chanh

Gia vị chấm: muối Hảo Hảo, ớt, tiêu, chanh

Cách làm:

- Gà rửa sạch, để ráo nước. Tiếp đến thoa bột nghệ và chút gia vị cho thấm. Để 5-10 phút cho khô ráo.

- Chuẩn bị nồi hấp: lót 2 lớp giấy bạc xuống đáy nồi, 1 lớp muối, tiếp đến 1 lớp sả cắt khúc trải đều, 1 lớp gừng thái lát trải đều, 1 lớp hành tây cắt khoanh trải đều, đặt gà lên, rải lá gừng lên trên cho thơm.

- Sau đó bật bếp để lửa to 3 phút, sau đó để lửa nhỏ hấp gà cho chín từ từ. Hấp khoảng 25-30 phút cho gà chín

- Làm muối chấm: muối chấm Hảo Hảo, thêm tiêu, ớt giã nhuyễn, thêm chanh/ tắc tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thuy Linh Do

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ga-hap-muoi-sa-thom-nuc-mui-cham-cung-gia-vi-cay-cay-ngon-te-tai-453952.html