Cá nục kho gừng - Bữa trưa hao cơm, ngon miệng vô cùng!

Cá nục mua béo ngậy, tươi rói, kho gừng cay cay, tê tê bắt miệng
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Cá nục kho gừng
Nguyên liệu:
- 500gr cá nục
- Gừng
- 5 củ hành tím
- Gia vị: Bột ngọt, tiêu, nước màu, ớt, đường, nước mắm
- Nước dừa
Cách làm:
- Cá nục rửa sạch, để ráo nước. Ướp cá với 1 muỗng bột canh, 1/2 muỗng đường, 1/2 muỗng tiêu trong 30 phút cho cá ngấm.
- Chảo nóng dầu, cho cá vào rán sơ qua để lúc kho cá được chắc thịt hơn.
- Gừng rửa sạch, thái chỉ
- Hành tím rửa sơ, để nguyên vỏ
- Kho cá: cho vào nồi 1/2 muỗng đường, 1 muỗng nước mắm, ớt thái nhỏ, 1/2 muỗng nước màu.
- Cho gừng, hành tím vào lót đáy nồi rồi xếp cá nục lên trên. Đổ nước dừa xâm xấp mặt cá, bắc lên bếp lửa to đun sôi, sau khi nước sôi thì hạ lửa liu riu cho đến khi nước cạn thì tắt bếp.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Huyen Nhung Tran