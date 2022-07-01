Bánh paparoti nức mùi cafe, tuổi thơ ùa về những chiếc bánh mới ra lò!

Món ngon mỗi ngày 01/07/2022 14:00

Làm bánh paparoti mùi cafe thơm béo, mềm xốp, giòn nhẹ bên ngoài siêu đã

BÁNH PAPAROTI

Bánh paparoti nức mùi cafe, tuổi thơ ùa về những chiếc bánh mới ra lò! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Bánh mì:

  • 110ml sữa tươi không đường 
  • 25gr đường 
  • 4gr men nở 
  • 1/2 quả trứng gà
  • 200gr bột mì số 13
  • 30gr bơ 
  • 6 viên bơ 
Bánh paparoti nức mùi cafe, tuổi thơ ùa về những chiếc bánh mới ra lò! - Ảnh 2

 

Lớp vỏ coffee:

  • 3gr cà phê hoà tan 
  • 5ml nước nóng 
  • 1/2 quả trứng gà 
  • 35gr đường 
  • 40gr bột mì đa dụng 
  • Bơ lạt
Bánh paparoti nức mùi cafe, tuổi thơ ùa về những chiếc bánh mới ra lò! - Ảnh 3

 

Cách làm:

  • Bánh mì:

- Cho đường và men nở vào ly sữa tươi khuấy đều tan.

- Khuấy tan trứng gà, chia làm 2 phần.

- Cho bột vào thau cho hỗn hợp sữa và 1/2 quả trứng vào trộn đều rồi nhồi bột thành khối.

- Đem bột ra bàn nhồi thêm 10 phút cho mịn.

- Cho tiếp bơ vào nhồi thêm 10 phút nữa cho bột mịn kéo màn mỏng.

- Vo tròn bột, cho vào thau đậy màng bọc và đem ủ ở nhiệt độ phòng 1 tiếng

- Bột đã ủ nở gấp đôi thì đem ra chia thành 6 phần bằng nhau. Vo bột thành viên tròn. Đậy màng bọc để bột nghỉ 10 phút.

 

Bánh paparoti nức mùi cafe, tuổi thơ ùa về những chiếc bánh mới ra lò! - Ảnh 4

 

- Lấy bột ra dùng tay ấn nhẹ để bọt khí vỡ ra. Cho thêm 1 viên bơ lạt vào giữa gói lại thành viên tròn.

- Cho bánh vào lò vi sóng ủ tiếp 30 phút cho bánh nở gấp đôi.

- Cho cafe hoà tan vào thau, thêm tí nước nóng vào khuấy đều tan.

- Cho lần lượt đường, 1/2 quả trứng vào khuấy đều tan.

- Rây bột vào để tránh bị vón cục. Khuấy đều tay. Khi không còn nhìn thấy bột trắng nữa thì cho tiếp bơ vào trộn đều cho đến khi hỗn hợp mịn như kem.

- Cho hỗn hợp kem vào bịch bắt bông kem.

- Bánh đã nở gấp đôi thì nặn kem lên bánh, nặn từ giữa bánh theo chiều xoắn ốc bao phủ 2/3 bánh.

 

Bánh paparoti nức mùi cafe, tuổi thơ ùa về những chiếc bánh mới ra lò! - Ảnh 5

 

- Bật lò nướng lên trước 10 phút cho lò nóng rồi cho bánh vào nướng 180°c trong 18phút.

 

Bánh paparoti nức mùi cafe, tuổi thơ ùa về những chiếc bánh mới ra lò! - Ảnh 6

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

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