Bánh chuối nướng ngọt ngào hương vị tuổi thơ!

Chuối nướng thơm phức, ăn vặt xế chiều gợi nhớ tuổi thơ
- Bánh cookie chocolate chip cho một buổi xế chiều xem phim thư giãn!
- Bánh tart Hoa sen - Cách biến tấu mới trong công thức bánh ngọt!
Bánh chuối nướng Việt Nam
Nguyên liệu:
- 14 trái chuối
- 150gr bánh mì ngọt
- 50gr bơ
- 100gr sữa đặc
- 50gr bột mì đa dụng
- 1 quả trứng gà
- 400ml sữa tươi không đường
- 50gr đường
- 30ml rượu rum
Cách làm:
- Chuối bóc vỏ ngâm vô rượu để qua đêm, bọc màng bọc thực phẩm lại
- Sau khi ngâm chuối đổ đường vô chuối rim lên, rim cho đến khi mềm, nhớ nhỏ lửa, nhớ bỏ ra 6 quả chuối để cắt lát bỏ lên mặt bánh cho đẹp
- Cho hỗn hợp, bơ, sữa, bánh mì, trứng gà, bột, dùng tay bóp nát và ướp trong vòng 30 phút
- Sau khi ướp và rim chuối xong thì lót miếng giấy nến vào khuôn/ quét bơ quanh khuôn, rồi cho 1 lớp hỗn hợp bột vô trước rồi trải chuối đã rim vào, rồi đổ hết phần bột còn lại. Sau đó lấy chuối đã cắt lát trải kín về mặt là xong
- Bật nóng lò trước 15 phút ở nhiệt độ 150 độ, sau đó cho bánh vào nướng 90 phút, tiếp theo lấy bánh ra bọc giấy bạc che mặt bánh và nướng tiếp 60 phút nữa là được.
- Bánh nướng xong để nguội và bỏ tủ lạnh bảo quản
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hoàng Linh Giang