Bánh chuối nướng ngọt ngào hương vị tuổi thơ!

Món ngon mỗi ngày 24/03/2022 11:10

Chuối nướng thơm phức, ăn vặt xế chiều gợi nhớ tuổi thơ

Bánh chuối nướng Việt Nam

Bánh chuối nướng ngọt ngào hương vị tuổi thơ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 14 trái chuối 
  • 150gr bánh mì ngọt
  • 50gr bơ
  • 100gr sữa đặc
  • 50gr bột mì đa dụng
  • 1 quả trứng gà 
  • 400ml sữa tươi không đường
  • 50gr đường
  • 30ml rượu rum

Cách làm:

- Chuối bóc vỏ ngâm vô rượu để qua đêm, bọc màng bọc thực phẩm lại

- Sau khi ngâm chuối đổ đường vô chuối rim lên, rim cho đến khi mềm, nhớ nhỏ lửa, nhớ bỏ ra 6 quả chuối để cắt lát bỏ lên mặt bánh cho đẹp 

- Cho hỗn hợp, bơ, sữa, bánh mì, trứng gà, bột, dùng tay bóp nát và ướp trong vòng 30 phút

- Sau khi ướp và rim chuối xong thì lót miếng giấy nến vào khuôn/ quét bơ quanh khuôn, rồi cho 1 lớp hỗn hợp bột vô trước rồi trải chuối đã rim vào, rồi đổ hết phần bột còn lại. Sau đó lấy chuối đã cắt lát trải kín về mặt là xong

- Bật nóng lò trước 15 phút ở nhiệt độ 150 độ, sau đó cho bánh vào nướng 90 phút, tiếp theo lấy bánh ra bọc giấy bạc che mặt bánh và nướng tiếp 60 phút nữa là được.

- Bánh nướng xong để nguội và bỏ tủ lạnh bảo quản

 

Bánh chuối nướng ngọt ngào hương vị tuổi thơ! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoàng Linh Giang

Bánh mì gà phô mai kéo sợi - Bổ sung cho bữa ăn thêm dinh dưỡng!

Bánh mì gà phô mai kéo sợi - Bổ sung cho bữa ăn thêm dinh dưỡng!

Làm bánh mì ức gà đậm đà, dễ ăn, phô mai kéo sợi béo ngậy

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon bánh chuối bánh chuối nướng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 55 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ