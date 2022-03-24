Bánh chuối nướng ngọt ngào hương vị tuổi thơ!

Chuối nướng thơm phức, ăn vặt xế chiều gợi nhớ tuổi thơ

Bánh chuối nướng Việt Nam

Nguyên liệu:

14 trái chuối

150gr bánh mì ngọt

50gr bơ

100gr sữa đặc

50gr bột mì đa dụng

1 quả trứng gà

400ml sữa tươi không đường

50gr đường

30ml rượu rum

Cách làm:



- Chuối bóc vỏ ngâm vô rượu để qua đêm, bọc màng bọc thực phẩm lại

- Sau khi ngâm chuối đổ đường vô chuối rim lên, rim cho đến khi mềm, nhớ nhỏ lửa, nhớ bỏ ra 6 quả chuối để cắt lát bỏ lên mặt bánh cho đẹp

- Cho hỗn hợp, bơ, sữa, bánh mì, trứng gà, bột, dùng tay bóp nát và ướp trong vòng 30 phút

- Sau khi ướp và rim chuối xong thì lót miếng giấy nến vào khuôn/ quét bơ quanh khuôn, rồi cho 1 lớp hỗn hợp bột vô trước rồi trải chuối đã rim vào, rồi đổ hết phần bột còn lại. Sau đó lấy chuối đã cắt lát trải kín về mặt là xong

- Bật nóng lò trước 15 phút ở nhiệt độ 150 độ, sau đó cho bánh vào nướng 90 phút, tiếp theo lấy bánh ra bọc giấy bạc che mặt bánh và nướng tiếp 60 phút nữa là được.

- Bánh nướng xong để nguội và bỏ tủ lạnh bảo quản

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoàng Linh Giang

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-chuoi-nuong-ngot-ngao-huong-vi-tuoi-tho-457783.html