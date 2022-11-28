3 bí kíp mài dao bén nhọn không khác gì "Đồ Long Đao" mà chị em nên thử ngay để có bộ dao chuẩn như đầu bếp

Mẹo vặt trong bếp 28/11/2022 06:45

Dao là người bạn đồng hành không thể thiếu trong việc bếp núc của hội chị em, việc sử dụng một con dao cùn sẽ gây khó chịu và cản trở trong việc nấu nướng. Những mẹo đơn giản dưới đây sẽ biến con dao của bạn trở nên sắc bén, không khác gì dao đầu bếp

1. Mài dao với đá mài, kẹp giấy và nước

Với cách này bạn cần chuẩn bị một viên đá chuyên dụng để mài dao. Sau đó xịt nước lên viên đá, rồi dùng vài chiếc kẹp giấy kẹp lên sống dao. Đè nhẹ lưỡi dao xuống viên đá rồi trượt lên, trượt xuống để mài dao. Bạn nhớ lật để mài cả 2 mặt của lưỡi dao. Sau cùng bạn lật mặt mịn của đá mài lên, miết toàn bộ phần lưỡi dao mài và rửa lại dao bằng nước nóng.

3 bí kíp mài dao bén nhọn không khác gì 'Đồ Long Đao' mà chị em nên thử ngay để có bộ dao chuẩn như đầu bếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý trong quá trình mài bạn nên vẩy thêm nước để mài dao trơn tru hơn và tăng hiệu quả làm sắc dao.

2. Mài dao bằng đĩa sứ

Cách mài dao inox bằng đĩa sứ này hoạt động dựa trên cơ chế mài mòn giữa các vật dụng. Theo đó, bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc đĩa sứ đã qua sử dụng. Bởi đĩa sử dụng lâu, đáy của chúng sẽ có một độ nhám nhất định. Chúng không trơn láng và khó mài như đĩa mới.

3 bí kíp mài dao bén nhọn không khác gì 'Đồ Long Đao' mà chị em nên thử ngay để có bộ dao chuẩn như đầu bếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách mài dao sắc bằng đĩa sứ: Lật úp đĩa xuống bàn. Sau đó miết lưỡi dao trên phần đáy nhám của đĩa. Thực hiện mài ở cả hai mặt cho đến khi bạn thấy ưng ý. Sau đó, hoàn tất việc mài dao bằng cách rửa nước nóng cho cả hai dụng cụ. Với cách mài dao này, bạn có thể sử dụng các vật có chất liệu tương tự như chén, ly sứ,… 

3. Mài với một con dao khác

3 bí kíp mài dao bén nhọn không khác gì 'Đồ Long Đao' mà chị em nên thử ngay để có bộ dao chuẩn như đầu bếp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách mài dao này rất dễ thực hiện, bạn chỉ việc chuẩn bị thêm một con dao khác. Sau đó mài phần lưỡi của dao bị mòn lên trên sóng lưng của con dao đã chuẩn bị. Mài đi mài lại thật nhiều lần để cả 2 bề mặt tiếp xúc với nhau tạo ra độ sắc bén.

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