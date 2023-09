Vỡ ối nhưng cổ tử cung không mở gây trở ngại cho cuộc “vượt cạn”

Khi thai nhi đủ trưởng thành, dưới tác động của nội tiết sẽ xuất hiện những cơn gò tử cung, từ đó gây xóa mở cổ tử cung. Cổ tử cung sẽ mở dần dần cho đến 10 cm (tức là mở trọn) thai nhi sẽ được sinh ra. Tuy nhiên, nếu sau khi vỡ ối mà vẫn không mở cổ tử cung thì lúc này em bé trong bụng sẽ gặp nguy hiểm. Bác sĩ phải can thiệp bằng các phương pháp giục sinh.

Vỡ ối nhưng cổ tử không mở do nhiều nguyên nhân gây ra như:

+ Cổ tử cung xơ cứng do những tổn thương như viêm nhiễm, ung thư.

+ Sẹo xơ trước đó do những thủ thuật khoét chóp, cắt đoạn, đốt điện trên cổ tử cung.

+ Cũng không ngoại trừ nguyên nhân do áp lực tâm lý của sản phụ hoặc áp lực cuộc sống. Khi sản phụ quá lo lắng, căng thẳng thì có thể gây nên hiện tượng cổ tử cung không mở.

Vỡ ối nhưng cổ tử cung không mở khiến cho quá trình chuyển dạ kéo dài mẹ bầu chịu nhiều đau đớn. Ảnh internet

Sinh con là thời điểm mà mẹ nào cũng mong chờ. Nhưng quá trình chuyển dạ lại dễ xảy ra nhiều vấn đề không thể kiểm soát. Vì vậy, các mẹ cần được trang bị sẵn những kiến thức cần thiết để kịp thời xử lý ngay khi có hiện tượng bất thường, đặc biệt là dấu hiệu sắp sinh vỡ ối nhưng cổ tử cung không mở.

Vỡ ối nhưng cổ tử cung không mở xử lý như thế nào?

Khi gặp phải tình trạng vỡ ối nhưng cổ tử cung không mở, thai phụ cần được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Bác sĩ chuyên khoa sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của mẹ bầu để can thiệp giúp cổ tử cung mở ra. Có thể sẽ phải tách ối, đặt túi nước vào buồng tử cung, hướng dẫn se đầu vú, cho thuốc tăng co bóp... những cách này có tác dụng làm cổ tử cung mở ra nhanh chóng và thành công cao. Tuy nhiên, nếu các biện pháp trên vẫn không giúp cho tình hình khả quan hơn thì phương án cuối cùng là bác sĩ sẽ phải mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.

Trong quá trình mang thai, sức đề kháng của thai phụ kém hơn so với người bình thường và rất dễ bị tác động bởi các yếu tố môi trường sống và công việc rất cao. Vì thế, để hạn chế xảy ra tình trạng vỡ ối nhưng cổ tử cung không mở thì các mẹ cần phải đi khám thai định kì. Đồng thời, thực hiện đúng theo lời hướng dẫn của bác sĩ, luôn giữ tinh thần ổn định, cơ thể khỏe mạnh thì thai nhi sẽ phát triển tốt và cuộc “vượt cạn” dễ dàng, thành công.

Khi vỡ ối nhưng cổ tử cung không mở, cần đưa mẹ bầu đến viện ngay để kịp thời xử lý. Ảnh internet

Tóm lại, vỡ ối nhưng cổ tử cung chưa mở là một hiện tượng nguy hiểm có nguy cơ nhiễm khuẩn cao cho cả mẹ và bé. Vì thế, các mẹ không nên chủ quan, trước đó cần phải tìm hiểu kĩ về quá trình chuyển dạ, hiểu rõ những cảm giác mà mình sẽ trải qua để có cách “đối phó” với chúng tốt nhất.