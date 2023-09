Nhau thai bám thấp có nguy hiểm không? Có gây sảy thai và sinh non?

Có khoảng 5% thai phụ khi bước sang tuần thứ 18 – 20 bị tình trạng nhau bám thấp. Tình trạng này được chẩn đoán qua hình ảnh siêu âm thai của mẹ bầu. Nếu bị nhau thai bám thấp, mẹ và bé cần được theo dõi thường xuyên. Trường hợp nguy hiểm nhất của nhau thai bám thấp là xuất huyết khi sinh. Do do các cơ co thắt tử cung khi sinh nở làm phần cơ gần cổ tử cung giãn rộng ra để mở đường cho thai nhi ra ngoài. Nhưng bánh nhau bám thấp không hề giãn, dẫn đến hiện tượng bánh nhau bị bong ra khỏi niêm mạc tử cung, kèm theo tình trạng mất máu. Nếu không kiểm soát được lượng máu, mẹ bầu có thể gặp nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Nhau thai bám thấp ở gần cổ tử cung sẽ chiếm mất một phần không gian trong tử cung làm cho thai nhi không quay đầu được, đầu thai quay lên trên hoặc xoay ngang, gây khó khăn cho việc sinh thường.

Nhau thai bám thấp có thể mẹ bầu phải sinh non. Ảnh internet

Bên cạnh đó, trong quá trình mang thai, khi bị nhau thai bám thấp có thể các mẹ sẽ thấy ra máu ở vùng kín trong nhiều đợt với lượng máu khác nhau. Khiến cho mẹ bầu thường xuyên rơi vào tâm trạng bất an, lo lắng. Nếu tình trạng máu ra nhiều, trở nên trầm trọng, có thể sẽ bị sảy thai hoặc có nguy cơ sinh thiếu tháng khá cao, tỷ lệ lên đến 40%. Phần lớn, những trẻ sinh non tháng trong trường hợp này có thể bị bệnh màng trong (hội chứng suy hô hấp sơ sinh) do thiếu chất Surfactant. Do đó, tại bệnh viện, những thai phụ có nhau thai bám thấp thường phải được theo dõi đặc biệt, được hẹn nhập viện sớm trước khi có cơn đau chuyển dạ. Tùy vào tình hình của thai phụ, cân nặng của thai nhi, khung chậu… bác sĩ sẽ chỉ định việc sinh thường hay mổ.