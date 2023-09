Nhau thai bám thấp mặt trước là gì? Có nguy hiểm cho thai nhi không?

Những nguyên nhân gây ra tình trạng nhau thai bám thấp mặt trước

Nguyên nhân gây ra nhau thai bám thấp mặt trước hiện nay chỉ là suy đoán. Ảnh internet

Nhau thai bám thấp mặt trước thường do một số nguyên nhân như:

+ Tử cung bị dị dạng, có sẹo mổ, có tiền sử điều hòa kinh nguyệt.

+ Có một số ý kiến cho rằng nguyên nhân của tình trạng này chưa được xác định rõ. Có thể là do sự tuần hoàn dinh dưỡng của niêm mạc vùng đáy tử cung bị giảm sút. Khi tuần hoàn dinh dưỡng kém, nhau thai sẽ trải rộng diện tích bám để bù trừ tình trạng thiếu hụt và tràn xuống đoạn dưới tử cung.

Tuy nhiên, dù là do nguyên nhân gì đi chăng thì nhau thai bám thấp mặt trước cũng gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

Các nguy cơ thường gặp khi nhau thai bám thấp mặt trước

Bắt đầu từ tuần thứ 20 trở đi, nhau thai tương đối lớn so với kích thước của tử cung, nhau thai bám thấp sẽ bao phủ một phần hoặc toàn bộ cổ tử cung. Nhau thai sẽ chặn lối ra của bé nên người mẹ cần phải sinh mổ. Ngoài ra, trong quá trình mang thai, mẹ bầu còn phải đối mặt với những nguy cơ do nhau thai bám thấp mặt trước gây ra như sảy thai và sinh non là rất cao. Vì thế, thường được bác sĩ chỉ định cho mổ đẻ hoặc phải nhập viện sớm để theo dõi cơn chuyển dạ.

Nhau thai bám thấp mặt trước có thể chặn lối ra của bé nên mẹ bầu chịu nhiều đau đớn và phải sinh mổ . Ảnh internet

Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp, vị trí bánh nhau có thể thay đổi theo thời gian, giảm bớt nguy cơ gây hại từ việc nhau thai bám thấp. Nên mẹ bầu cần đi khám thai theo định kỳ để bác sĩ theo dõi xem bánh nhau có thay đổi vị trí hay không. Đi khám khoảng 1 lần/tháng, đồng thời hạn chế các công việc nặng nhọc, đi lại nhiều và tránh quan hệ vợ chồng. Ngoài ra, cần phải nghỉ ngơi thật nhiều, thai phụ cũng không nên quá lo lắng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và sự phát triển của thai nhi.

Hy vọng với những thông tin trên đây, các mẹ đã hiểu hơn về tình trạng nhau thai bám thấp mặt trước, để đảm bảo an toàn cho quá trình mang thai.