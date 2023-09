5 dấu hiệu sắp sinh mẹ bầu nhớ thuộc nằm lòng

5 dấu hiệu bà bầu sắp sinh con

Vỡ túi ối

Có khoảng 8% phụ nữ có dấu hiệu vỡ ối trước khi xảy ra các cơn đau co thắt do chuyển dạ. Khi túi ối vỡ, mẹ bầu sẽ cảm thấy một lượng nước rò rỉ không quá lớn chảy ra do đầu em bé đã ngăn ngừa lượng nước ối lớn chảy ra ngoài. Trong vòng 12 giờ đồng hồ kể từ thời điểm vỡ ối, mẹ bầu sẽ trải qua hành trình vượt cạn đáng nhớ.

Xuất hiện những cơn co thắt tử cung

Những cơn co thắt tử cung xuất hiện trong những tuần cuối là một trong những dấu hiệu chứng tỏ mẹ bầu sắp sinh - Ảnh minh họa: Internet

Vài tuần trước thời điểm sinh, mẹ bầu sẽ thấy xuất hiện các triệu chứng co thắt tử cung. Đây là dấu hiệu sắp sinh nổi bật bà bầu cần chú ý. Càng gần đến thời điểm lâm bồn, các cơn co thắt sẽ xuất hiện với tuần suất dày đặc hơn, cường độ mạnh hơn. Cơn co thắt kèm cảm giác đau quặn thắt, khó chịu theo từng đợt chính là dấu hiệu chuyển dạ. Khi xuất hiện các cơn co thắt, mẹ bầu có thể nhập viện sớm để theo dõi.