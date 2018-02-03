Mẹ bầu sắp sinh cần chuẩn bị những gì để yên tâm ‘vào ổ’?

Thông thường, nếu sức khỏe của mẹ và bé bình thường, không gặp các vấn đề bất thường sau sinh, bệnh viện sẽ chỉ định thai phụ và trẻ sơ sinh nằm viện từ 1 – 2 ngày. Các trường hợp sinh mổ, mẹ và bé sẽ nằm viện từ 5 – 7 ngày để theo dõi tình hình sức khỏe.

Để hành trình vượt cạn diễn tra thuận lợi, mẹ bầu cần lên danh sách các đồ dùng và giấy tờ cần thiết trước khi đến bệnh viện.

- Quần áo: Bé sẽ dùng quần áo cho trẻ sơ sinh của bệnh viện. Tuy nhiên, mẹ cũng cần chuẩn bị thêm quần áo cho bé để thoải mái thay khi bé ị, tè hay trớ sữa… Mẹ lưu ý chọn loại vải cotton mềm, dài tay và giặt sạch trước khi sử dụng.

Do đó, mẹ bầu không nhất thiết phải mang quá nhiều đồ dùng, chỉ nên chuẩn bị vừa phải cho những ngày sinh con ở bệnh viện.

- Khăn sữa: 10 chiếc, dùng để lau rửa cho con và lau ngực cho mẹ. Một số mẹ bầu chia sẻ kinh nghiệm nên phân loại màu sắc khăn vào từng việc khác nhau. Ví dụ, khăn viền đỏ dùng để lau mặt cho bé; Khăn viền xanh mẹ dùng để lau ngực.

- Chăn ủ: 1 chiếc

- Khăn bông to quấn người bé: 2 chiếc

- Khăn xô tắm cho bé: 2 chiếc

- Mũ đội đầu, che thóp: mỗi loại 1 chiếc

- Bao tay, bao chân: mỗi loại 3 – 5 đôi

- Băng rốn: 4 – 5 chiếc

- Tã giấy hoặc bỉm sơ sinh: 15 – 20 chiếc. Thời điểm 1 – 2 ngày đầu bé thường đi phân su nên mẹ cần chú ý thay tả hoặc bỉm liên tục cho bé.

- Sữa công thức và các dụng cụ pha sữa (cốc, thìa nhỏ, bình sữa, dụng cụ làm sạch bình sữa): phòng trường hợp sữa mẹ chưa kịp về.

- Một số đồ dùng cần thiết khác: Băng rốn, rơ lưỡi, bông y tế, nước muối sinh lý, dụng cụ lấy ráy tai cho bé, tấm lót chống thấm, kem chống hăm, ly, muỗng dùng cho trẻ sơ sinh...

Chuẩn bị đồ cho mẹ

Mẹ cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng để có thể yên tâm khi đến bệnh viện sinh con - Ảnh minh họa: Internet

- Quần áo: Khi sinh bé tại bệnh viện, các sản phụ sẽ được cấp quần áo nên không cần mang nhiều. Chị em chỉ cần chuẩn bị 1 bộ quần áo cotton thoáng mát, dài tay (tránh gió) dùng cho phụ nữ sau sinh để dễ dàng cho con bú, đặc biệt với những sản phụ sinh mổ gặp khó khăn khi cử động.

- Bỉm quần: 3 – 4 miếng. Sau khi sinh, sản dịch ra nhiều, chị em cần sử dụng ngay.

- Băng vệ sinh loại lớn: Khi sản dịch ra ít hơn, chị em có thể sử dụng băng vệ sinh cho thoải mái.

- Quần lót gấy: 1 lốc từ 5 – 10 chiếc.

- Tất chân: 3 – 5 đôi.

- Mũ đội đầu, khăn choàng: mỗi thứ 1 chiếc.

- Đồ dùng cá nhân khác: bàn chải, khăn mặt, kem đánh răng, dầu gội đầu khô, túi đựng quần áo bẩn.

Chuẩn bị hồ sơ đi sinh

- Các giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân; Thẻ bảo hiểm y tế, giấy chuyển viện (trường hợp thai phụ sinh ở bệnh viện trái tuyến và xin được giấy chuyển viện); Sổ hộ khẩu.

Mẹ bầu cần lưu lại toàn bộ giấy tờ kể từ ngày bắt đầu đi khám thai để bác sĩ tiện theo dõi - Ảnh minh họa: Internet

- Sổ khám thai và các giấy tờ xét nghiệm trước khi sinh của thai phụ như: Xét nghiệm và phân tích máu tổng thể; Xét nghiệm vi sinh miễn dịch; Xét nghiệm vi sinh vi khuẩn; Xét nghiệm sinh hóa nươc tiểu; Siêu âm thai… để bác sĩ có thể theo dõi được lịch sử phát triển của thai nhi. Từ đó đưa ra nhận định chuẩn xác về tình hình sức khỏe của mẹ và bé.

Mẹ bầu cần chuẩn bị đầy đủ 3 bộ hồ sơ (2 bản photo, 1 bản chính) theo các thành phần nêu trên trước khi sinh để làm giấy chứng sinh cho bé và thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm y tế cho mẹ.

Những lưy ý khi mẹ bầu chuẩn bị đồ trước khi đi sinh

- Phân loại đồ của mẹ, đồ của bé để người nhà tiện lấy cho hai mẹ con dùng.

- Mẹ bầu cũng nên để ý thời tiết theo mùa để chuẩn bị thêm một số đồ dùng phù hợp. Nếu bé sinh vào mùa đông, mẹ cần mua thêm các trang phục ủ ấm cho con. Nếu bé sinh vào mùa hè, mẹ nên chuẩn bị thêm những trang phục thoáng mát, ngắn tay.

- Những mẹ bầu đã được chỉ định sinh mổ có thể chủ động chuẩn bị số lượng quần áo cho mẹ và bé nhiều hơn khi nằm viện dài ngày.

- Ngoài những đồ dùng quan trọng trên, mẹ cũng đừng quên mang theo các loại sữa để uống và điện thoại, sạc pin điện thoại để lưu lại những khoảnh khắc đầu đời của con.