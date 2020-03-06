Những quan niệm sai lầm về ăn kiêng mà ai cũng tin 'sái cổ' khiến cân nặng 'dậm chân tại chỗ', gây hại cho sức khỏe

Nếu đang lấy lại vóc dáng thon gọn bằng các quan niệm giảm cân sai lầm dưới đây, dù có chăm chỉ đến mấy thì bạn vẫn không thể đạt được hiệu quả như mong muốn.

Giảm cân là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, tuy nhiên, trung thành với một số nguyên tắc không đúng đắn sẽ chẳng khiến bạn đạt được hiệu quả như mong muốn. Dưới đây là 3 thói quen giảm cân sai lầm mà rất nhiều người vẫn lầm tưởng là khoa học. Có thể ăn mọi thứ chỉ cần kiểm soát lượng calo Một số người trong quá trình giảm cân quan niệm rằng bản thân có thể ăn thoải mái các món yêu thích chỉ cần tính và kiểm soát lượng calo. Thế nhưng, chính điều này đã khiến bạn không thể giảm cân như mong muốn.

Theo nghiên cứu, calo cũng như chất béo, có loại lành mạnh và không lành mạnh đối với sức khỏe. Có nghĩa là, các nhóm thực phẩm nhiều tinh bột, đường, chất béo xấu có lượng calo dễ tích tụ lại trong cơ thể dưới dạng mỡ thừa. Chính vì vậy, để sớm lấy lại vóc dáng thon gọn, loại bỏ mỡ thừa, bạn nên chăm chỉ bổ sung nguồn thực phẩm lành mạnh thay vì tính lượng calo nạp vào.

Calo trong mỗi thực phẩm là khác nhau - Ảnh: Internet Ăn ít vào buổi sáng giúp giảm cân Một số người nghĩ rằng vì bữa ăn sáng quan trọng nên cắt giảm lượng thực phẩm, thậm chí là nhịn ăn sáng sẽ giúp giảm cân hiệu quả hơn. Thế nhưng, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Theo các chuyên gia, có một bữa ăn sáng đầy đủ dưỡng chất và ăn no sẽ giúp bạn xua tan cơn thèm ăn, có xu hướng ăn ít hơn vào buổi trưa và tối. Nhờ đó, hiệu quả giảm cân sẽ được nâng lên. Vào buổi sáng, bạn có thể chọn các loại thực phẩm giàu xơ, protein, chất béo lành mạnh như thịt ức gà, thịt cá, thịt bò, bơ, khoai lang... Đặc biệt, bổ sung thêm một ly sinh tố từ cải xoăn hoặc nước ép cần tây sẽ mang đến cho bạn kết quả tuyệt vời. Tránh tuyệt đối việc nhịn ăn sáng để giảm cân. Điều này không mang đến kết quả như mong muốn mà còn gây hại cho sức khỏe - Ảnh: Internet Chỉ cần tập trung vào thực đơn Vì quá tập trung vào việc cân chỉnh thực đơn giảm cân hay tính toán lượng calo nạp vào cơ thể mà nhiều người thường không duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày. Chính vì nguyên nhân này mà quá trình chuyển hóa, trao đổi chất không được hiệu quả khiến giảm cân chậm, thậm chí là thất bại. Thay vào đó, hãy uống đủ ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để giảm cân hiệu quả hơn. Nên uống đầy đủ nước mỗi ngày để giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet Nếu có những suy nghĩ hay đang áp dụng các thói quen giảm cân sai lầm trên, hãy loại bỏ ngay để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon thả.

Thường xuyên bổ sung 5 loại sinh tố giảm cân này vào thực đơn hàng ngày, mỡ thừa giảm nhanh đến chóng mặt Thay vì ăn kiêng nghiêm ngặt, bạn có thể sử dụng các loại sinh tố giảm cân để loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-quan-niem-sai-lam-ve-an-kieng-ma-ai-cung-tin-sai-co-khien-can-nang-dam-chan-tai-cho-gay-hai-cho-suc-khoe-352850.html