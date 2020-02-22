Hot girl Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm giảm thành công 22kg, phái đẹp học ngay kẻo lỡ

Nhờ ăn kiêng và áp dụng 3 thói quen giảm cân sau đây mà DD Mini đã loại bỏ đến 22kg và sở hữu vóc dáng săn chắc, quyến rũ.

Mới đây, trên mạng xã hội, DD Mini đã đăng tải hành trình và những bí quyết giúp bản thân giảm thành công 22kg, sở hữu vóc dáng thon thả đáng mơ ước. Những thói quen giảm cân của cô trở thành bí quyết được nhiều phụ nữ áp dụng. Mini trước và sau khi giảm thành công 22kg nhờ thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày - Ảnh: Internet Thói quen giảm cân Tập thể dục 20 phút mỗi buổi sáng trước khi ăn Theo Mini, một trong những thói quen giảm cân giúp cô "lột xác" chính là tập luyện nhẹ nhàng 20 phút mỗi buổi sáng. Tập thể dục sau khi thức giấc, dạ dày đang trống nên quá trình đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể sẽ được đẩy mạnh.

Không những thế, tập luyện đều đặn còn mang đến cho bạn cơ thể săn chắc sau khi giảm nhiều cân. Mỗi buổi sáng, Mini luôn đi bộ khoảng 5 đến 6km để giảm cân - Ảnh: Internet Uống nước thường xuyên, không nên để bụng đói quá lâu Uống nước thường xuyên và đầy đủ là một trong những phương pháp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Nước rất cần thiết cho quá trình chuyển hóa, trao đổi chất. Các quá trình này diễn ra thuận lợi sẽ hạn chế tích trữ chất béo, mỡ thừa trong cơ thể.

Bên cạnh đó, Mini khuyên, bạn không nên để bụng đói quá lâu vì chế độ ăn kiêng cắt giảm calo. Bụng đói tạo nên cảm giác thèm ăn, từ đó có thể gây căng thẳng. Điều này không hề tốt đối với một người đang giảm cân. Thay vào đó, hãy bổ sung các bữa ăn vặt với những món ăn ít calo như rau, quả tươi, các loại hạt, khoai lang... để mang đến cảm giác vui tươi mà không sợ tăng cân. Bạn hoàn toàn có thể ăn vặt khi đói trong quá trình giảm cân, miễn là nạp vào thực phẩm lành mạnh, ít calo - Ảnh: Internet Ăn chậm nhai kỹ hiệu quả hơn việc tính lượng calo Trên thực tế, việc tính lượng calo đôi khi không làm thỏa mãn cơn đói của bạn, điều này chỉ làm tăng cảm giác thèm ăn. Thay vào đó, mỗi bữa ăn, bạn nên nhai thật kỹ, ăn thật chậm để thôi thúc cảm giác no đến nhanh hơn. Khi đã cảm thấy no, bạn sẽ dừng lại và không hề thèm ăn nữa. Ăn chậm nhai kỹ là một trong những thói quen giúp giảm cân hiệu quả nhất - Ảnh: Internet Thay đổi theo 3 thói quen giảm cân trên, kiên trì tuân thủ mỗi ngày và áp dụng một thực đơn ăn kiêng khoa học, chắc chắn, chỉ sau thời gian ngắn, bạn sẽ lấy lại vóc dáng thon gọn thành công.

Mỡ thừa bị 'đánh bay', vòng bụng giảm vài centimet nhờ học phụ nữ Nhật trộn dầu ô liu vào món ăn này Cách giảm cân cực đơn giản này của phụ nữ Nhật vừa tiết kiệm chi phí vừa không tốn quá nhiều thời gian nhưng vẫn giúp mọi người sở hữu eo thon, dáng đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-girl-han-quoc-chia-se-kinh-nghiem-giam-thanh-cong-22kg-phai-dep-hoc-ngay-keo-lo-351451.html