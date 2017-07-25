Trị mụn, da trắng mịn gấp 10 lần kem trộn nhờ xông mặt bằng vỏ bưởi

Không cần dùng đến mỹ phẩm đắt tiền, chỉ nhờ vài nguyên liệu rẻ tiền và dễ kiếm như vỏ bưởi, sữa tươi, bạn sẽ sở hữu làn da căng bóng, sạch mụn và trắng hồng không tì vết.

Vỏ bưởi là một trong những thần dược đối với làn da. Trong vỏ bưởi chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da khỏi các tác nhân lão hóa như nếp nhăn, sạm da, tàn nhang. Xông mặt với vỏ bưởi làm giảm mụn đầu đen, mụn cám, phục hồi làn da căng bóng, tươi trẻ, trắng mịn đầy sức sống.

- Vỏ 1 quả bưởi

- 1 muỗng muối hạt

- Nước lọc

- Khăn mặt sạch

Cách làm:

- Vỏ bưởi đem rửa sạch, thái nhỏ rồi cho vào nồi nhỏ chứa khoảng 1 lít nước, đun sôi lên để vỏ bưởi tiết hết tinh dầu ra. Sau đó, thêm 1 muỗng muối hạt vào và khuấy đều.

- Lấy một chiếc khăn trùm kín lên đầu, từ từ cúi mặt xuống nồi nước và điều chỉnh khoảng cách vừa phải, tránh để không quá gần bởi có thể gây bỏng da nhưng cũng không được quá xa vì khiến việc xông mặt không đạt hiệu quả.

- Xông khoảng 10 - 15 phút là được. Dùng bông tẩy trang thấm khô nước còn đọng trên mặt.

Bước 2: Mát xa mặt với đá sữa tươi

Sữa tươi với hàm lượng axit lactic dồi dào giúp trị vết thâm trên da, cân bằng độ ẩm và giúp da sáng hồng, mềm mịn. Sữa tươi đông đá khi chườm lên mặt cũng giúp da thêm săn chắc, tăng độ đàn hồi và làm chậm quá trình lão hóa.

Cách làm:

- Lấy một bịch sữa tươi không đường đổ vào khay làm đá, để đông trong tủ lạnh khoảng vài tiếng là dùng được.

- Dùng đá sữa tươi mát xa lên da, đặc biệt là vùng tập trung nhiều mụn đầu đen như mũi và hai bên cánh mũi.

- Mát xa đá sữa tươi trên mặt giúp căng da, se khít lỗ chân lông, kích thích tuần hoàn máu, xóa nếp nhăn và đẩy lùi lão hóa.

* Lưu ý:

- Kết hợp xông mặt bằng vỏ bưởi và mát xa đá sữa tươi lên mặt khoảng 2 lần/tuần, làn da bạn sẽ luôn tươi trẻ căng bóng mà không cần dùng đến mỹ phẩm đắt tiền.

- Nhớ che chắn, bảo vệ da cẩn thận khi ra nắng sau khi áp dụng phương pháp làm đẹp này.