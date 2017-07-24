Lá bạc hà chứa nhiều axit salicylic, là chất kháng khuẩn, chống viêm và làm se khít da. Do đó, dùng loại lá này thường xuyên, những nốt mụn sẽ nhanh chóng xẹp đi, giảm sưng tấy, tiêu viêm mà vẫn an toàn và không hề gây tổn thương da. Bên cạnh đó, lá bạc hà còn giúp làm sạch sâu, giảm sự tiết bã nhờn, ngăn ngừa mụn bùng phát, se khít lỗ chân lông và làm sạch sâu cho da.

Lá bạc hà không gây hại da, phù hợp với cả làn da nhạy cảm nhất.

- 1 nắm lá bạc hà tươi

Cách làm:

- Rửa sạch lá bạc hà rồi bỏ vào máy xay nhuyễn cùng một chút nước lọc.

- Làm sạch da bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ, bạn có thể xông mặt bằng nước nóng để giãn nở lỗ chân lông cho da dễ hấp thụ dưỡng chất.

- Đắp lá bạc hà đã nghiền nhuyễn lên mặt rồi nằm thư giãn trong khoảng 15 - 20 phút.

- Cuối cùng, rửa sạch mặt với nước ấm.

Áp dụng cách này 3 lần/tuần vào buổi tối trước khi đi ngủ, mụn sẽ giảm rõ rệt, da mịn màng sáng rỡ.

2. Giảm cân với nước chanh bạc hà

Chuẩn bị:

- 1 quả chanh

- 1 quả dưa leo

- 1 nhánh gừng đã băm nhuyễn

- 1 ít lá bạc hà tươi

- 2 lít nước lọc

Cách làm:

- Đổ 2 lít nước vào bình thủy tinh lớn.

- Rửa sạch chanh và dưa leo rồi thái thành lát thả vào bình nước.

- Rửa sạch lá bạc hà, thái nhỏ, bỏ vào bình nước.

- Cuối cùng, cho gừng vào khuấy đều, bảo quản bình thủy tinh trong tủ lạnh qua đêm rồi uống vào ngày hôm sau.

- Chia nhỏ lượng nước để uống trong suốt cả ngày. Uống bất cứ khi nào bạn cảm thấy khát.

Bạn nên chuẩn bị nước uống này mỗi buổi tối để dễ dùng cả ngày hôm sau. Uống liên tục trong vòng 1 tuần, bạn sẽ thấy cân nặng giảm nhanh chóng, sau đó nghỉ một tuần rồi tiếp tục uống để giữ vóc dáng lúc nào cũng thon thả.

* Lưu ý:

Ngoài việc uống 2 loại nước trên để giảm cân, bạn phải kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, ít đường và chất béo, nhiều rau xanh, trái cây để giảm cân nhanh mà vẫn đảm bảo sức khỏe.