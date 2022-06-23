Vitamin B12 - bí quyết hồi sinh mái tóc của bạn

Là một nhân tố quan trọng trong việc hình thành các tế bào hồng cầu và DNA, chất dinh dưỡng này cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển chức năng của não và các tế bào thần kinh.

Vitamin B12 là loại loại dưỡng cần thiết cho sức khỏe tối ưu, nhưng cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất ra nó.

Vậy điều gì sẽ xảy ra với tóc của chúng ta nếu chúng ta không cung cấp đủ vitamin B12?

Sự thiếu hụt chất này ở những người ăn thuần chay là đặc biệt phổ biến, dẫn đến những thay đổi trên da, miệng và thậm chí cả tóc. Vì vitamin B12 giúp sản xuất các tế bào hồng cầu, nên nó là điều cần thiết cho sự phát triển của tóc và sức khỏe nói chung.

Rụng tóc

Trang web y tế Medical News Today cho biết, thiếu chất dinh dưỡng thực sự có thể ảnh hưởng đến DNA của chúng ta.

DNA là thông tin bên trong mỗi tế bào, chúng mang các chỉ dẫn cho sự tăng trưởng, phát triển và hoạt động của tất cả các tế bào, mô và cơ quan trong cơ thể.

“Khi tế bào tái tạo, trước tiên nó phải tạo ra một bản sao DNA của nó. Trang web cho biết sự phát triển của tóc phụ thuộc vào sự tổng hợp DNA, và cần có đủ vitamin B12 cùng với các chất dinh dưỡng khác để việc tổng hợp có thể diễn ra”.

Khi thiếu vitamin B12 nghiêm trọng, quá trình này sẽ ngừng hoạt động, và điều này có thể dẫn đến rụng tóc. Điều này cũng có thể xảy ra thông qua việc giảm các tế bào hồng cầu mang oxy đến các nang tóc. Vì vậy, vitamin B12 rất cần thiết trong việc tạo ra các tế bào hồng cầu.

Trang web sức khỏe Skin Kraft Laboratories của Ấn Độ cho biết: “Khi mức vitamin B12 thấp, các nang tóc của bạn có thể không thể phát triển tóc mới một cách hiệu quả, dẫn đến rụng tóc”.

Thiếu chất dinh dưỡng cũng có thể gây ra các triệu chứng thiếu máu, điều này có liên quan đến lượng sắt kém, mỏng tóc và rụng tóc.

Tóc bạc

Nếu bạn còn trẻ và nhận thấy tóc của mình chuyển sang màu xám, đó có thể là do thiếu hụt vitamin B12.

Trên thực tế, việc thiếu hay đủ vitamin B12 là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến tóc bạc sớm.

Medicine.net cho biết: “Tình trạng bạc sớm có thể được đảo ngược chỉ khi bổ sung vitamin B12, trong trường hợp nguyên nhân là do thiếu hụt vitamin B12”.

Trang web cho biết thêm: “Nếu tóc bạn bạc đi do các yếu tố khác, chẳng hạn như di truyền, thiếu kẽm hoặc thuốc men thì tóc bạc của bạn không thể phục hồi được”.

Bổ sung vitamin B12 có sẵn là rất cần thiết, nhưng chất này cũng được tìm thấy tự nhiên trong cá, thịt, gia cầm, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa khác.

Một số nguồn cung cấp vitamin B12 tốt nhất có thể được tìm thấy trong ngao và gan bò.

Một số ngũ cốc ăn sáng, men dinh dưỡng và các sản phẩm thực phẩm khác cũng được tăng cường chất dinh dưỡng.

Theo Mirror