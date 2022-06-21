Lỗ chân lông to sẽ chỉ là chuyện nhỏ nếu chị em biết cách tận dụng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong nhà bếp này

Làm đẹp 21/06/2022 11:14

Lỗ chân lông vùng da mặt bị to là một vấn đề về da rất phổ biến và chúng có thể khiến bạn bị tự ti. Dưới đây là những cách se khít lỗ chân lông một cách tự nhiên, đơn giản và hiệu quả.

Làm sạch sâu: Bước đầu tiên để se khít lỗ chân lông là thực hiện thói quen làm sạch sâu hằng ngày bằng các sản phẩm chăm sóc da phù hợp. Bởi da mặt mỏng hơn các vùng da khác và cần cấp ẩm thường xuyên.

Lỗ chân lông to sẽ chỉ là chuyện nhỏ nếu chị em biết cách tận dụng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong nhà bếp này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tẩy tế bào chết là một trong những giải pháp giúp se khít lỗ chân lông. Nhờ đặc tính làm se và giải độc, sản phẩm tẩy tế bào chết có thể loại bỏ các chất cặn bã, giúp thông thoáng lỗ chân lông và giảm sự hình thành mụn đầu đen. Cần lưu ý chỉ nên thực hiện quá trình tẩy tế bào chết 1 - 2 lần.

Lỗ chân lông to sẽ chỉ là chuyện nhỏ nếu chị em biết cách tận dụng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong nhà bếp này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dùng đá viên: Cái lạnh của đá viên có thể giúp lỗ chân lông se lại. Bên cạnh đó, đá viên còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu nếp nhăn, giúp da săn chắc và mịn màng. Tuy nhiên, nên bọc đá viên trong túi vải để tránh bị bỏng lạnh.

Lỗ chân lông to sẽ chỉ là chuyện nhỏ nếu chị em biết cách tận dụng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong nhà bếp này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dùng mật ong: Có thể bôi trực tiếp mật ong lên da để se khít lỗ chân lông. Ngoài ra, nhờ hàm lượng enzyme và chất chống oxy hóa cao mà mật ong giúp tẩy tế bào chết, cấp ẩm, giảm sự hình thành nếp nhăn và làm mờ vết chân chim.

Lỗ chân lông to sẽ chỉ là chuyện nhỏ nếu chị em biết cách tận dụng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong nhà bếp này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo được coi là "loại nước hoa hồng" làm đẹp da tự nhiên. Giấm táo được biết đến với đặc tính chống viêm và kháng khuẩn, giúp điều trị mụn trứng cá. Quan trọng hơn, nó cân bằng độ pH da và làm căng da bằng cách se khít lỗ chân lông. Trộn một thìa cà phê giấm táo với hai thìa cà phê nước. Sau đó nhúng một miếng bông vào hỗn hợp và đắp lên mặt. Giữ khoảng 5 đến 10 phút và rửa sạch mặt.

Lỗ chân lông to sẽ chỉ là chuyện nhỏ nếu chị em biết cách tận dụng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong nhà bếp này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Lòng trắng trứng sẽ giúp làn da của bạn căng bóng và săn chắc, từ đó sẽ thu nhỏ các lỗ chân lông. Với lòng trắng trứng, bạn có thể sử dụng bằng cách làm mặt nạ. Bạn tách lòng trắng trứng ra khỏi lòng đỏ và đánh bông nhuyễn. Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên mặt và phủ lên trên bằng một tờ khăn giấy mỏng để giữ cố định lòng trắng trên da mặt. Đợi đến khi lòng trắng khô lại thì rửa sạch bằng nước. Bạn nên làm từ 1-2 lần/tuần.

Lỗ chân lông to sẽ chỉ là chuyện nhỏ nếu chị em biết cách tận dụng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong nhà bếp này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Đường có thể giúp tẩy tế bào chết cho da, giúp loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn trong lỗ chân lông. Bạn có thể sử dụng bằng cách cắt đôi quả chanh và cho một ít đường lên đó. Sau đó, xoa lên toàn bộ khuôn mặt và để đường lưu lại trên da trong 15 phút. Cuối cùng, rửa sạch mặt.

Lỗ chân lông to sẽ chỉ là chuyện nhỏ nếu chị em biết cách tận dụng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong nhà bếp này - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Cà chua giúp loại bỏ dầu thừa, làm căng da, giảm kích thước lỗ chân lông to. Cà chua cũng có thể làm chậm quá trình lão hóa của da nhờ giàu lycopene và chất chống oxy hóa. Bạn có thể trộn nước ép cà chua với 3-4 giọt nước cốt chanh rồi đắp hỗn hợp lên da. Giữ nguyên trong khoảng 20 phút trước khi rửa sạch bằng nước mát.

Lỗ chân lông to sẽ chỉ là chuyện nhỏ nếu chị em biết cách tận dụng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong nhà bếp này - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện chế độ ăn uống: Chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau củ sẽ giúp se khít lỗ chân lông hiệu quả. Ngoài ra, nên hạn chế tiêu thụ các thực phẩm nhiều đường, nhiều dầu mỡ và carbohydrate.

Lỗ chân lông to sẽ chỉ là chuyện nhỏ nếu chị em biết cách tận dụng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong nhà bếp này - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều nước: Mất nước dễ làm cho da khô, sần sùi, xỉn màu, giãn nở hoặc tắc nghẽn lỗ chân lông. Do đó, bổ sung đủ 2 lít nước mỗi ngày là điều cần thiết để cải thiện sức khỏe làn da, nhất là làm se khít lỗ chân lông.

Lỗ chân lông to sẽ chỉ là chuyện nhỏ nếu chị em biết cách tận dụng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong nhà bếp này - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

 

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Từ khóa:   làm đẹp cách se khít lỗ chân lông

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