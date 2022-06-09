5 cách ăn uống đơn giản giúp giảm béo bụng mà không cần ăn kiêng, ai áp dụng cũng thành công

Một nghiên cứu gần đây tiết lộ rằng hơn một nửa số người trưởng thành ở Anh (63%) được phân loại là thừa cân hoặc béo phì.

Bác sĩ nội trú của This Morning đã chia sẻ cho Mirror 5 mẹo hàng đầu để giảm mỡ bụng, và nó không khó như bạn nghĩ.

“Ví dụ, nếu bạn cao 4 mét, bạn cần vòng eo của mình phải là 29 inch”.

Tiến sĩ Sara Kayat khẳng định: “Một cách khởi đầu tốt là đo chu vi vòng eo của bạn, và bạn cần chu vi vòng eo của bạn nhỏ hơn một nửa chiều cao của bạn.

“Nhưng nếu bạn còng eo của bạn là 32 inch, thì bạn đang ở trong trạng thái không khoẻ mạnh, vì vậy chúng tôi muốn thử và bạn giảm số đo đó.”

Chuyên gia sức khỏe nói thêm: “Khi nói đến chế độ ăn kiêng, có quá nhiều lời khuyên trên mạng, nhưng tôi thích thực hiện năm lời khuyên này.”

Vì vậy, những lời khuyên hàng đầu để giảm béo, và về một kích thước khỏe mạnh mà không hạn chế bản thân là gì?

Ăn uống có sự lưu tâm

Tiến sĩ Sara tuyên bố rằng đánh giá cao hương vị của thực phẩm sẽ khuyến khích “ăn uống có tư duy”, giúp “duy trì trọng lượng cơ thể ở mức khỏe mạnh”.

"Hãy học cách ăn uống đúng cách một lần nữa!" Tiến sĩ Sara nhận xét. “Có một cái bàn, một cái đĩa, hãy học cách nhai, học cách đánh giá cao mùi vị của thức ăn được bày trên đĩa của bạn thay vì ăn một cách qua loa trên đường đi làm hoặc tại bàn làm việc, hay trước TV.

Ăn nhiều những thực phẩm phù hợp

Bằng cách chọn ăn những loại thực phẩm phù hợp, bạn thực sự có thể ăn nhiều hơn.

Chuyên gia giải thích: “Đừng cảm thấy quá hạn chế khi ăn kiêng, bạn thực sự có thể ăn nhiều hơn”.

“Vì vậy, điều cần làm là ăn nhiều loại thực phẩm phù hợp, các loại thực phẩm dinh dưỡng có hàm lượng calo thấp hơn, được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

“Khía cạnh hạn chế của việc ăn kiêng thực sự có thể khiến mọi người cảm thấy khó chịu”.

Ăn vặt

Đừng cảm thấy tệ khi ăn vặt, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn chọn đúng loại thực phẩm và tránh những món ăn vặt có đường và vị mặn đã qua chế biến.

Tiến sĩ Sara cho biết: “Một món ăn nhẹ lý tưởng là một thứ gì đó như các loại hạt - chúng thực sự chứa nhiều chất béo lành mạnh, nhiều chất xơ và protein, hãy ăn tất cả mọi thứ để giúp ổn định lượng đường trong máu, giúp bạn không bị thèm ăn vặt.

"Và điều này cũng là để giúp bạn cảm thấy no lâu hơn."

Một số nghiên cứu đã đề xuất phương pháp "ít và thường xuyên", nạp vào bốn đến năm bữa ăn nhỏ mỗi ngày có thể giúp giảm cân hiệu quả.

Tiến sĩ Sara nói: “Việc giảm cân thực sự phụ thuộc vào con người bạn và những gì bạn đang ăn”.

“Đối với một số người, việc ăn mà không cần kế hoạch cụ thể sẽ có tác dụng, nhưng đối với những người khác, họ cần một cấu trúc cụ thể trong ngày của họ, nếu không, họ sẽ ăn quá nhiều”.

“Một số người nhận thấy họ phản ứng tốt hơn với việc nhịn ăn một chút giữa các bữa ăn.

“Nhưng nếu bạn đang cảm thấy đói và lựa chọn của bạn là ăn các loại thức ăn khác hoặc ăn một bữa ăn nhẹ, thì hãy ăn nhẹ và đảm bảo rằng đó là món tốt cho bạn.”

Hạn chế rượu bia

Rượu không chỉ là một chất gây trầm cảm mà còn chứa rất nhiều calo.

Tiến sĩ Sara giải thích: “Hiện nay có rất nhiều đồ uống có nồng độ cồn thấp và không cồn thực sự tốt, chúng ta có nhiều các lựa chọn để thay thế, và đây thật sự là một phương án khả thi”.

Tránh xa các chế độ ăn kiêng

Chế độ ăn kiêng giảm cân thường được thực hiện trong thời gian ngắn hạn với mục đích đạt được kết quả nhanh chóng.

Tiến sĩ Sara tuyên bố chúng là một cách tiếp cận không lành mạnh và không bền vững để giảm cân.

Cô ấy nói: “Có rất nhiều người nổi tiếng ngoài kia tán thành chúng nhưng chúng thật sự không hiệu quả, bạn sẽ kết thúc kế hoạch đó mà không có hiệu quả tốt nhất, nó có thể ảnh hưởng đến sự trao đổi chất của bạn, và ảnh hưởng đến cách cơ thể bạn lưu trữ chất béo.”

Cùng với một chế độ ăn uống lành mạnh, bác sĩ Sara khuyến nghị nên kết hợp tập thể dục.

Cô nói: “Tập thể dục là cách tìm kiếm sự cân bằng phù hợp. Nhưng nhiều người lại tập thể dục quá sớm và quá sức”.

“Bạn thực sự cần phải từ từ xây dựng thói quen này, nếu sẽ rất dễ phản tác dụng”.

“Bạn cũng có nhiều khả năng bị chấn thương hơn và quyết định tập thể dục là không dành cho bạn. Hãy thử và tìm thấy niềm vui trong đó, như thế sẽ tốt hơn nhiều."

Đối với những ai muốn tập thể dục mà không cần tốn chi phí để đến phòng tập, Tiến sĩ Sara khuyên bạn nên làm vườn, đi bộ thay vì đi xe buýt, thậm chí khiêu vũ trong câu lạc bộ để “rèn luyện sức khỏe trong thói quen thường ngày của bạn”.

Theo Mirror