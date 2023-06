Có hay không công cụ giúp đo lường cưn đói, giúp bạn giảm cân và giảm cảm giác thèm ăn?

Thức ăn không chỉ cung cấp cho chúng ta năng lượng để vượt qua cả ngày dài mà còn là niềm an ủi đối với nhiều người trong chúng ta. Tuy nhiên, có thể khó cưỡng lại thức ăn và bỏ ăn khi đã no vì nhiều lý do.

Có rất nhiều niềm vui đến từ việc thưởng thức món ăn nhẹ yêu thích của bạn hoặc được mời đến một bữa ăn thịnh soạn, ấm áp. Nhưng dừng lại khi bạn đã ăn no là một vấn đề mà nhiều người trong chúng ta phải đối mặt. Thỏa mãn cơn đói luôn là điều tốt, nhưng nhiều người trong chúng ta phải vật lộn để đánh giá xem khi nào đã ăn đủ, điều này khiến chúng ta ăn quá nhiều và thậm chí tăng cân. Bạn có dễ bị ăn quá nhiều không? Đừng lo, có một cách khắc phục dễ dàng. Các chuyên gia đã tiết lộ một công cụ tự hỗ trợ đơn giản, bạn có thể sử dụng để đánh giá mức độ đói của mình, điều này cho phép bạn dừng bản thân lại trước khi ăn quá nhiều và giúp giảm cân. Công cụ nào để ngăn bạn ăn quá nhiều? Các chuyên gia tại ứng dụng giảm cân và thể dục MyFitnessPal đã tiết lộ một công cụ đơn giản có thể giúp chúng ta hiểu được thực sự các tín hiệu đói của mình có ý nghĩa gì. Tất cả những gì bạn cần làm là hình dung thang đo mức độ đói, đo mức độ thèm ăn của bạn trên thang điểm từ 0 đến 10, số 0 cho thấy cảm giác trống rỗng và 10 cho thấy cảm giác bị nhồi nhét. Việc sử dụng thang đo này được cho là làm giảm cơ hội ăn uống theo cảm xúc của bạn, bạn có thể ăn vì niềm vui, sự thoải mái hoặc cảm giác buồn chán như nhiều người khác - bằng cách đo mức độ đói của bạn trước khi ăn, bạn sẽ kiểm soát được việc nạp quá nhiều thức ăn. Cảm giác đói nhẹ nhàng ở cấp độ bốn và cảm giác thỏa mãn nhẹ ở cấp độ sáu. Nhà dinh dưỡng học Kristina LaRue giải thích rằng giữa các mức này là mức bình thường để ăn. Cô ấy nói thêm rằng nếu bạn đánh giá bản thân quá đói ở mức 0 đến 2, thì bạn nên chú ý đến tốc độ ăn của mình. Những gì bạn cần làm trong trường hợp này là cố tình ăn chậm lại để tránh không vượt qua mức độ hài lòng mà không nhận ra. Bạn nên tập đo cơn đói giữa chừng trong bữa ăn. LaRue giải thích: "Nếu bạn đang nhồi nhét và vẫn còn thức ăn trên đĩa, đừng tiếp tục ăn vô tội vạ. Thay vào đó, hãy đẩy đĩa của bạn ra xa, yêu cầu đóng gói mang về, nhét vào tủ lạnh và để đến bữa ăn tiếp theo". Sau khi ăn xong, hãy đo lại cơn đói. Những gì bạn nên cảm thấy là sự hài lòng và thoải mái khi kết thúc, điều đó có nghĩa là bạn đã chọn đúng khẩu phần. Nếu bạn hài lòng và không cảm thấy đói nhưng vẫn muốn ăn, các chuyên gia khuyên rằng bạn cần dành một chút thời gian để tự hỏi bản thân mình thực sự cần gì. Bạn có thể chỉ đang ăn theo cảm xúc của mình. Làm thế nào để phá bỏ thói quen ăn quá nhiều Mặc dù mục đích của chiếc cân là giúp bạn không ăn quá nhiều, chuyên gia về chế độ ăn kiêng Kristina LaRue đảm bảo rằng nếu bạn ăn quá nhiều, bạn không cần phải tự đánh mình hoặc cảm thấy tội lỗi vì đó là điều có thể xảy ra với tất cả mọi người - nhưng có rất nhiều cách để bắt đầu phá vỡ thói quen ăn quá nhiều. Thay vào đó, cô ấy khuyên chúng ta nên đặt câu hỏi tại sao chúng ta vẫn tiếp tục ăn quá mức cho phép. "Bạn có đói quá khi bắt đầu không? Có phải thức ăn quá ngon nên bạn không muốn dừng lại? Hay có thể bạn không muốn 'lãng phí' nó?" Cô ấy nói thêm rằng trước khi có thể sử dụng thang đo mức độ đói, bạn cần phải xác định được cảm giác đói thực sự là gì, đặc biệt nếu bạn có thói quen ăn kiêng yo-yo. Một cách tuyệt vời để làm điều này là ăn các bữa ăn cân bằng từ nhiều nhóm thực phẩm khác nhau, đảm bảo ăn bốn giờ một lần (tùy thuộc vào đánh giá của bạn trên thang đói). Cô giải thích: "Điều này giúp cơ thể bạn bắt nhịp trở lại với chế độ ăn uống nhịp nhàng và cho phép bạn đạt tới đỉnh và đáy bình thường ở trạng thái no. Cho đến khi đồng hồ của bạn được hiệu chuẩn lại, thật khó để thực sự biết được cảm giác đói và no là như thế nào."