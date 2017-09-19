Trị sẹo lồi ở mũi bằng công nghệ hiện đại trong thời gian bao lâu sẽ giúp da trở lên “bằng phẳng” láng mịn hơn?

Làm đẹp 19/09/2017 10:22

Hiện nay phần lớn mọi người đều chọn trị sẹo lồi ở mũi bằng công nghệ hiện đại. Vì cách này cho thấy ngay hiệu quả cải thiện trong thời gian sớm nhất. Đồng thời có thể điều trị hiệu quả cả sẹo lồi lâu năm và mới hình thành.

Công nghệ trị sẹo lồi ở mũi tiên tiến nhất hiện này chính là Laser CO2 Fractional, khôi phục làn da phẳng mịn, đẹp tự nhiên trong thời gian nhanh nhất, mà không cần phải xâm lấn, không gây đau rát, đảm bảo an toàn cao cho người điều trị.

Trị sẹo lồi ở mũi bằng công nghệ hiện đại trong thời gian bao lâu sẽ cho thấy kết quả cải thiện?

 

Sẹo lồi ở mũi khiến ban thiếu tự tin khi giao tiếp
Sẹo lồi ở mũi khiến ban thiếu tự tin khi giao tiếp. Ảnh internet

Theo các chuyên gia da liễu, sẹo lồi ở mũi là một trong những hình thái tổn thương của lớp biểu bì. Trong quá trình cơ thể làm lành vết thương do côn trùng, tai nạn, mụn nhọn, thủy đậu... bên trong lớp biểu bì sẽ sản sinh ra một hàm lượng lớn sợi collagen để làm đầy. Nhưng do tăng sinh collagen quá mức sẽ khiến lớp biểu bì tại vị trí da bị tổn thương xuất hiện sẹo lồi.

Khi sẹo lồi xuất hiện kéo theo melanin tích tụ khiến vị trí vết sẹo lồi bị sậm màu hơn những vùng lân cận. Cấu trúc các mô da tại vị trí vết sẹo lồi sẽ bị tổn thương nghiêm trọng khiến cho việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, điều trị sẹo lồi ở mũi cần có một thời gian nhất định.

Thời gian trị sẹo lồi bằng công nghệ hiện đại tùy thuộc vào mức độ của sẹo.
Thời gian trị sẹo lồi bằng công nghệ hiện đại tùy thuộc vào mức độ của sẹo. Ảnh internet

Theo đó, tùy theo mức độ sẹo lồi của mỗi người, bác sĩ sẽ chỉ định liệu trình điều trị bằng công nghệ Laser CO2 Fractional khác nhau. Thông thường, trị sẹo lồi ở mũi phải trải qua 3-4 lần điều trị mới có thể loại bỏ hoàn toàn được sẹo lồi. Thời gian điều trị có thể kéo dài từ 1-2 tháng hoặc hơn. Tuy nhiên, sau điều trị bạn hoàn toàn có thể trở về với công việc, cuộc sống, sinh hoạt thường ngày mà không mất thời gian nghỉ dưỡng.

Tại sao trị sẹo lồi ở mũi bằng công nghệ hiện đại mang lại hiệu quả tốt cho người điều trị?

Trị sẹo lồi ở mũi bằng công nghệ hiện đại là Laser CO2 Fractional sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu được làn da láng mịn. Cách này sẽ làm bạn hài lòng với kết quả cải thiện. Sở dĩ, trị sẹo lồi bằng công nghệ hiện đại có thể làm được điều này là do tia Laser CO2 tác động trực tiếp xuống vùng trung bì để kích thích sự tăng trưởng của lớp thượng bì, hình thành collagen mới, thay thế cho các tế bào đã mất đi, chỉnh sửa các vết lồi trên da một cách nhanh chóng.

Các bước sóng của tia laser có tính tập trung cao độ và chọn lọc, chỉ tác động trực tiếp vào vết sẹo lồi trên mũi, tiến hành bóc tách tổ chức mô da một cách nhẹ nhàng, không làm ảnh hưởng đến các vùng da, mô da lân cận.

Trị sẹo lồi ở mũi nhanh chóng giúp bạn lấy lại thẩm mỹ cho làn da
Trị sẹo lồi ở mũi nhanh chóng giúp bạn lấy lại thẩm mỹ cho làn da. Ảnh internet

Mặc dù cách này mang lại hiệu quả trị sẹo lồi trên mũi rất tốt, nhưng chi phí điều trị của khá tốn kém, một lần điều trị tốn khoảng vài triệu đồng. Do đó, khi kết thúc liệu trình điều trị do bác sĩ chuyên khoa đưa ra sẽ tiêu tốn chi phí trên dưới 15 triệu đồng (chi phí này chưa bao gồm thuốc bôi và thuốc uống trong quá trình điều trị). Tuy nhiên, số tiền bạn bỏ ra sẽ nhận lại được hiệu quả cải thiện như mong muốn.

Lưu ý:

  • Cách trị sẹo lồi ở mũi bằng công nghệ cao cần được tiến hành tại các cơ sở được Bộ Y tế cấp phép hoạt động, để các bác sĩ có tay nghề cao trực tiếp điều trị.
  • Trong quá trình điều trị bạn cần thực hiện đúng theo lời hướng dẫn của bác sĩ. Đồng thời, bổ sung thêm các chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng, giúp da khỏe mạnh, nhanh chóng làm lành vết thương.
  • Tuyệt đối không được ham rẻ để mắc bẫy các cơ sở y tế kém chất lượng, dễ rơi vào trường hợp “tiền mất tật mang”, khiến tình trạng sẹo lồi trở nên nặng hơn.
Trị sẹo lồi bằng nha đam – Giúp bạn xóa bỏ sẹo lấy lại làn da đẹp an toàn tuyệt đối

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