Những dưỡng chất tự nhiên có trong nha đam sẽ tác động vào vùng thượng bì giúp tái tạo cấu trúc da, thay thế những tế bào da cũ, cắt đứt các sợi collagen tăng sinh quá mức, làm xẹp sẹo lồi an toàn, nhanh chóng lấy lại thẩm mỹ cho làn da. Do đó, trị sẹo lồi bằng nha đam là một trong những giải pháp “cứu cánh” hiệu quả cho làn da bị tổn thương do mụn để lại, lồi lõm, sần sùi.

Trị sẹo lồi bằng nha đam thích hợp cho mọi làn da

Nằm trong những phương pháp trị sẹo lồi tự nhiên, trị sẹo lồi bằng nha đam cũng được rất nhiều người tin dùng và áp dụng vì có nhiều ưu điểm như: an toàn, dễ thực hiện, phù hợp với nhiều làn da.