Nằm trong những phương pháp trị sẹo lồi tự nhiên, trị sẹo lồi bằng nha đam cũng được rất nhiều người tin dùng và áp dụng vì có nhiều ưu điểm như: an toàn, dễ thực hiện, phù hợp với nhiều làn da.

Những dưỡng chất tự nhiên có trong nha đam sẽ tác động vào vùng thượng bì giúp tái tạo cấu trúc da, thay thế những tế bào da cũ, cắt đứt các sợi collagen tăng sinh quá mức, làm xẹp sẹo lồi an toàn, nhanh chóng lấy lại thẩm mỹ cho làn da. Do đó , trị sẹo lồi bằng nha đam là một trong những giải pháp “cứu cánh” hiệu quả cho làn da bị tổn thương do mụn để lại, lồi lõm, sần sùi.

Không chỉ có nhiều công dụng với sức khỏe nha đam còn có công dụng trị sẹo lồi tuyệt vời. Chứa 12 loại vitamin như: vitamin M (acid Folic) tạo máu, Choline hỗ trợ quá trình trao đổi chất, Vitamin E chống oxy hóa, bảo vệ tế bào, tái tạo tế bào. Vitamin B2, B6 giúp tạo máu, chuyển hóa tốt, vitamin B1 phát triển các mô và tạo năng lượng, vitamin A hoạt động thị giác, tái tạo tế bào. Nên khi thoa nha đam lên vùng da sẹo lồi, các dưỡng chất này nhanh chóng tác động làm mềm da, phá vỡ sự liên lết bền vững giữa các mô sẹo để nhanh chóng làm xẹp sẹo lồi.

Hơn nữa, những chất trên còn có khả năng tiêu diệt các nhân mụn, tẩy tế bào chết trên da và giúp se khít lỗ chân lông, da sáng mịn. Đặc biệt, có thể kháng viêm ngăn ngừa mụn phát triển và giảm nguy cơ hình thành sẹo. Chất chống oxy hóa trong nha đam sẽ hỗ trợ tái tạo tế bào để trị sẹo, làm đều màu da.

Những người có sẹo lồi trên mặt thường mất tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Nên cách trị sẹo lồi bằng nha đam càng được quan tâm hơn, được áp dụng ngay để nhanh chóng xóa bỏ sẹo một cách an toàn và tiết kiệm nhất.

Hướng dẫn trị sẹo lồi bằng nha đam đúng cách

Sẹo lồi là sự phát triển quá mức của tổ chức xơ sau tổn thương da, bao gồm cả số lượng và trật tự của các mô sợi trong bì. Loại sẹo này có xu hướng phát triển không ngừng, thường nổi cao và lan rộng ra ngoài ranh giới của sẹo. Sẹo lồi có nguy cơ trở thành sẹo lớn theo thời gian. Do đó, nếu không điều trị sớm có thể dẫn tới khả năng tạo thành sẹo to. Do đó, để nhanh chóng loại bỏ sẹo lồi, bạn hãy thực hiện cách trị sẹo lồi bằng nha đam theo hướng dẫn sau đây:

Bạn chuẩn bị 1-2 lá nha đam tươi, gọt bỏ vỏ và gai hai bên, rửa sạch. Sau đó, cho phần thịt nha đam thu được xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố. Tiếp theo, cho phần hỗn hợp xay nhuyễn vào ngăn mát của tủ lạnh khoảng 15 phút.

Sau khi bạn rửa sạch vùng da mặt, lấy gel nha đam trong tủ lạnh ra và bôi lên làn da, nhẹ nhàng kết hợp với massage trong 30 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Cách trị sẹo lồi bằng nha đam này sẽ giúp bạn nhanh chóng “san bằng” làn da “ghồ ghề”, trở nên láng mịn căng tràn sức sống. Tuy nhiên, để có hiệu quả cải thiện tốt nhất bạn cần kiên trì thực hiện mỗi ngày.

Lưu ý: Trị sẹo lồi bằng nha đam chỉ nên áp dụng với những trường hợp sẹo mới hình thành, sẹo nông. Đối với sẹo lâu năm bị tổn thương nặng nề nên điều trị bằng các phương pháp hiện đại như: Laser CO2 Fractional hoặc phẫu thuật cắt sẹo, tiêm corticosteroid.