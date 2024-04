Ngoài biotin, đây là nhóm chất dinh dưỡng giúp nuôi dưỡng da, tóc, móng khoẻ mạnh

Axit béo thiết yếu hoạt động trên da và da đầu giống như một loại kem dưỡng ẩm bên trong. Loại chất béo này mang lại kết cấu da và tóc mịn màng từ bên trong bằng cách cung cấp độ ẩm cho da và da đầu. EFA cũng thúc đẩy sản xuất dầu lành mạnh từ bên trong giúp bôi trơn các sợi tóc và thúc đẩy sự phát triển của tóc. EFA được tìm thấy nhiều trong các loại cá béo đánh bắt tự nhiên như cá hồi, hạt lanh, hạt chia, quả óc chó và thậm chí cả bơ sữa trâu.

Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C

Vitamin C là chất dinh dưỡng có sẵn dồi dào nhất giúp mang lại vẻ rạng rỡ như ánh nắng mặt trời cho làn da. Vitamin C cần thiết cho việc sản xuất collagen và chống lại các gốc tự do, điều này cũng làm cho vitamin C trở thành một chất dinh dưỡng chống lão hóa quan trọng. Vitamin C có nhiều trong chanh, kiwi, cam, ớt chuông đỏ, dâu tây và đu đủ.

Ảnh minh họa: Internet

Protein

Protein tạo thành nền tảng sâu nhất cho sức khỏe của da, tóc và móng. Thiếu protein có liên quan đến hầu hết các tình trạng liên quan đến sắc đẹp như tóc mỏng và dễ gãy, móng tay yếu, lão hóa da. Protein được tìm thấy nhiều trong các loại đậu, đậu lăng, nước hầm xương, trứng, hạt quinoa, tảo xoắn.

Ảnh minh họa: Internet

Probiotic

Probiotic là cơn sốt mới nhất cho sức khỏe của da và tóc. Các thực phẩm lên men như kim chi, dưa cải và sữa chua đã được chứng minh là có tác dụng tuyệt vời trong việc hỗ trợ sức khỏe của da, tóc và móng. Hầu hết các bác sĩ da liễu hiện khuyên dùng bổ sung men vi sinh để giảm viêm, nguyên nhân gây ra các tình trạng da mãn tính như mụn trứng cá, bệnh chàm và bệnh vẩy nến.

Ảnh minh họa: Internet

Collagen

Collagen là một loại protein giúp tăng cường sức khỏe cho da, tóc và móng. Collagen bắt đầu suy giảm sau một độ tuổi nhất định gây ra các tình trạng lão hóa da như da nhăn nheo, chảy xệ. Việc sản xuất collagen phụ thuộc vào các chất dinh dưỡng như vitamin C, đồng, lysine. Do đó, sự đa dạng trong chế độ ăn uống là rất quan trọng. Tuy nhiên, bổ sung collagen giúp hỗ trợ da, tóc và móng và mang lại làn da căng mọng hơn khi sử dụng thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Kẽm

Kẽm được chứng minh trong nghiên cứu là hỗ trợ sự phát triển của tóc khỏe mạnh, độ đàn hồi của da và trị mụn. Kẽm được tìm thấy nhiều trong các loại thực phẩm như đậu, đậu xanh và đậu lăng, thịt đỏ và thịt bò. Tuy nhiên, bổ sung kẽm có thể hỗ trợ các tình trạng làm đẹp trầm trọng hơn như mụn trứng cá và rụng tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Sắt

Sắt rất cần thiết cho sắc đẹp vì sắt mang chất dinh dưỡng và oxy đến các tế bào da và da đầu, từ đó vẻ đẹp sẽ phát triển. Thiếu sắt là một trong những lý do phổ biến nhất khiến da, tóc và móng mỏng đi. Trên thực tế, da mất màu, móng giòn, rụng tóc, da xỉn màu và nhợt nhạt đều là những dấu hiệu quan trọng cho thấy thiếu sắt trong máu.

Tập trung bổ sung sắt là điều cần thiết để tăng cường sức khỏe và khả năng phục hồi của da, tóc và móng, đặc biệt khi tình trạng mất sắt xảy ra hàng tháng theo chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Thực phẩm giàu chất sắt bao gồm các loại rau lá xanh đậm, lá tầm ma, các loại hạt. Trong trường hợp thiếu sắt nghiêm trọng, nên liên hệ với bác sĩ y tế và tìm kiếm các dạng bổ sung sắt có sẵn sinh học.

Ảnh minh họa: Internet

Biotin

Biotin là một trong những chất dinh dưỡng phổ biến và hiệu quả nhất để thúc đẩy sự phát triển của tóc. Biotin được tìm thấy trong trứng, hạnh nhân và khoai lang. Tuy nhiên, cần có liều lượng biotin cao hơn để hỗ trợ sức khỏe của tóc, điều này có thể được tìm thấy trong các chất bổ sung biotin.

Ảnh minh họa: Internet

Tầm quan trọng của một chế độ ăn uống cân bằng là điều luôn được ưu tiên hàng đầu. Điều bắt buộc chú ý là chế độ ăn phải bao gồm đầy các chất dinh dưỡng để phục hồi sắc đẹp cũng như sức khỏe tổng thể.