Trị sẹo lồi bằng hành tây giúp diệt khuẩn “san bằng” làn da hiệu quả

Làm đẹp 15/09/2017 10:09

Hành tây là một nguyên liệu dễ tìm có nhiều công dụng như: trị mụn, giúp da trắng hồng, mờ nếp nhăn, nhất là điều trị sẹo lồi hiệu quả. Do đó, hiện nay có khá nhiều người áp dụng cách trị sẹo lồi bằng hành tây để nhanh chóng cải thiện những vùng da xấu xí, “ghồ ghề”, nâng cao tính thẩm mỹ cho làn da.

Trong hành tây có nhiều dưỡng chất tốt, nhanh chóng làm mềm da, ức chế các sợi collagen tăng sinh quá mức, thay thế tế bào già cỗi, làm mờ sẹo lồi hiệu quả. Tuy nhiên, cũng như những phương pháp từ thiên nhiên khác, cách trị sẹo lồi bằng hành tây cần kiên trì thực hiện trong thời gian dài mới cho hiệu quả cải thiện rõ rệt.

Vì sao trị sẹo lồi bằng hành tây mang lại hiệu quả cải thiện tốt?

 

trị sẹo lồi bằng hành tây mang lại hiệu quả cải thiện tốt
Trị sẹo lồi bằng hành tây mang lại hiệu quả cải thiện tốt. Ảnh internet

Sẹo lồi hình thành do trong quá trình làm lành vết thương các sợi collagen tăng sinh quá mức, khiến bề mặt da lồi lên một khối thịt, căng cứng và có màu sậm hơn các vùng da xung quanh.

Chính các dưỡng chất có trong hành tây sẽ phát huy tác dụng ngăn chặn sản xuất collagen hữu hiệu, phát triển một cách kiểm soát hơn, làm mềm sẹo, dần dần xẹp xuống. Các dưỡng chất có trong hành tây cũng nhanh chóng tác động làm ức chế sắc tố melanin giúp da tươi sáng, không còn sậm màu, đều màu với các vùng da lân cận.

Theo nghiên cứu mới nhất, chiết xuất từ củ hành tây còn có tác dụng diệt khuẩn, kháng viêm, ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn vào các tế bào đang bị tổn thương giúp da tăng tính đàn hồi và san bằng vùng da sẹo. Đặc biệt, hành tây chứa một lượng lớn lưu huỳnh, có khả năng kích thích tuần hoàn máu dưới da giúp vết sẹo nhanh lành hơn.

Qua đó có thể thấy, với người bình thường nếu được bổ sung đầy đủ các vitamin và khoáng chất từ thực phẩm hàng ngày, uống đủ nước thì chỉ cần kiên trì điều trị sẹo lồi bằng hành tây trong một thời gian nhất định chắc chắn rằng tình trạng sẹo sẽ có sự cải thiện đáng kể.

Hướng dẫn trị sẹo lồi bằng hành tây đúng cách

Trị sẹo lồi bằng hành tây có tác dụng khá hiệu quả trong việc ức chế sự phát triển của mô xơ cứng, nhanh chóng làm đẹp cho làn da. Vì vậy không có lý do gì mà bạn không áp dụng ngay cách trị sẹo lồi bằng hành tây ngay từ bây giờ.

Trị sẹo lồi bằng hành tây nguyên chất

 

Trị sẹo lồi bằng hành tây nguyên chất
Trị sẹo lồi bằng hành tây nguyên chất. Ảnh internet

Bạn chỉ cần lột sạch vỏ bên ngoài của hành tây, sau đó cắt thành từng miếng mỏng và đắp trực tiếp lên vùng da sẹo. Kết hợp chà nhẹ nhàng trên bề mặt da để các tinh chất trong hành tây thấm đều, phát huy tối đa công dụng điều trị. Tiếp tục nằm thư giãn khoảng 30 phút, rồi rửa sạch bằng nước mát.

Kiên trì thực hiện cách này 2 lần/ngày thì sau một thời gian ngắn bạn sẽ thấy những vết sẹo lồi nhanh chóng “biến mất”.

Trị sẹo lồi bằng hành tây kết hợp dầu oliu và sáp ong

Nguyên liệu cần có:

  • Hành tây: 1 củ.
  • Sáp ong: 30g.
  • Tinh dầu hoa hồng: 1 thìa cà phê.
  • Gel nha đam: 2 thìa cà phê.
  • Viamin E: 4 viên.
  • Dầu oliu:4 thìa cà phê.

Trị sẹo lồi bằng hành tây kết hợp dầu oliu và sáp ong
Trị sẹo lồi bằng hành tây kết hợp dầu oliu và sáp ong. Ảnh internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Hành tây rửa sạch, bóc bỏ vỏ ngoài và cắt thành hạt lựu, sau đó ngâm trong dầu oliu. Sau khi ngâm được 3 tuần, lọc lấy tinh dầu hành tây.

Bước 2: Trộn lượng tinh dầu hành tây với tinh dầu hoa hồng và sáp ong, rồi đun hỗn hợp này trên bếp cho đến khi sáp ong tan chảy rồi bắc ra.

Bước 3: Trộn hỗn hợp vừa nấu xong cùng với vitamin E, để nguội rồi cho hỗn hợp vào lọ thủy tinh bảo quản nơi khô mát và dùng dần.

Bước 4: Sau khi đã vệ sinh da sạch sẽ bạn lấy bông gòn bôi một lớp mỏng hỗn hợp hành tây này lên vùng da cần điều trị sẹo. Sau 20 phút thì rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện cách trị sẹo lồi bằng hành tây này ít nhất 2 lần/tuần thì mới cho hiệu quả cải thiện trong thời gian sớm nhất. 

Vén màn sự thật về cách trị sẹo lồi trên mặt không phẫu thuật

Vén màn sự thật về cách trị sẹo lồi trên mặt không phẫu thuật

Trị sẹo lồi trên mặt không phẫu thuật là một trong những cách được nhiều chị em lựa chọn hiện nay. Bởi vì, phần lớn sau khi điều trị, các vết sẹo lồi được cải thiện đáng kể, nhanh chóng giúp phái đẹp nâng cao thẩm mỹ của làn da.

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