Vén màn sự thật về cách trị sẹo lồi trên mặt không phẫu thuật

Khác với các vùng da khác, da mặt rất nhạy cảm, dễ để lại sẹo nếu như điều trị không đúng cách. Hơn nữa, sẹo trên mặt, nhất là sẹo lồi rất khó trang điểm để che đi. Nên các chị em rất nôn nóng tìm cách trị sẹo lồi trên mặt nhanh nhất. Với sự phát triển của ngành da liễu thẩm mỹ, trị sẹo lồi trên mặt không phẫu thuật có thể giải quyết hiệu quả tình trạng này. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều chị em gặp phải tình trạng “tiền mất, tật mang” vì điều trị sẹo lồi trên mặt không phẫu thuật do chọn nhầm cơ sở điều trị không uy tín, bác sĩ có tay nghề non kém khiến cho sẹo trên mặt nhiễm trùng và lan rộng, người điều trị dễ nản lòng, bỏ ngang liệu trình điều trị.

Theo các chuyên gia, để điều trị sẹo lồi trên mặt hiệu quả không nên sử dụng phương pháp phẫu thuật vì dễ để lại sẹo, nếu bạn là người sở hữu cơ địa sẹo lồi thì tỉ lệ tái phát rất cao. Nếu dùng phương pháp từ thiên nhiên tốn nhiều thời gian thực hiện nhưng hiệu quả cải thiện không được đảm bảo, rất nhiều trường hợp không đạt được kết quả cải thiện như mong muốn. Thay vào đó, bạn nên áp dụng cách trị sẹo lồi trên mặt không phẫu thuật bằng chiếu laser. Hiện nay, công nghệ Laser CO2 Fractional trị sẹo lồi tiên tiến nhất. Nên chọn điều trị tại các cơ sở được Bộ Y tế cấp phép hoạt động, để được các bác sĩ có tay nghề cao trực tiếp điều trị, mang lại kết quả tốt nhất.

Công nghệ laser CO2 Fractioanl liên tục phát ra ánh sáng hồng ngoại có bước sóng 10.600nm để trị sẹo lồi trên mặt hiệu quả. Bước sóng này sẽ được nước hấp thu rất mạnh vì mô mềm trong da chứa đa phần là nước, từ đó có thể bóc tách các tổ chức mô da rất tốt.

Lượng nhiệt do bước sóng 10.600nm sẽ kích thích sự tăng trưởng của lớp thượng bì và tiếp tục kích thích hình thành collagen mới, thay thế cho các tế bào đã mất đi, chỉnh sửa các vết lồi và nếp nhăn trên da, giúp da trở nên săn chắc. Tia laser tác động chính xác vào tổ chức da cần loại bỏ và có thể hiệu chỉnh cường độ đi tới những độ sâu cần thiết để không làm tổn thương các vùng da lân cận. Nên phương pháp này có thể điều trị sẹo lồi ở những vùng nhạy cảm như vùng da gần mắt, trán và xung quanh miệng… một cách hiệu quả. Các vết ố và đốm màu trên da sẽ được loại bỏ nhanh chóng đem lại một làn da hoàn toàn mới, khỏe mạnh, căng tràn sức sống.

Với những ưu điểm trên, cách trị sẹo lồi trên mặt không phẫu thuật bằng laser CO2 Fractional chính là giải pháp hoàn hảo nhất giúp chị em cải thiện làn da hiệu quả, hoàn toàn không xảy ra biến chứng hay tác dụng phụ về sau.

Hé lộ chi phí của cách trị sẹo lồi trên mặt không phẫu thuật

So với các phương pháp khác, trị sẹo lồi trên mặt không phẫu thuật có nhiều ưu điểm vượt trội, tác động chính xác vào tổ chức da cần loại bỏ, không gây xâm lấn tới các vùng da xung quanh. Hiệu quả tái tạo da cực kỳ hoàn hảo, chị em có thể trở lại sinh hoạt bình thường ngay sau khi điều trị. Vì vậy chi phí điều trị của phương pháp này tốn kém hơn so với dùng kem trị sẹo hay sử dụng nguyên liệu thiên nhiên trị sẹo.

Chi phí tùy thuộc vào mức độ sẹo từng người, một lần điều trị tốn khoảng vài triệu đồng. Tuy nhiên, bạn đừng quá tâm về phần chi phí, hãy chú ý đến hiệu quả mà phương pháp này mang lại. Nếu quá quan tâm về vấn đề này, bạn sẽ dễ bị “cám rỗ” bởi những quảng cáo quá sự thật của những cơ cở y tế điều trị kém uy tín chất lượng, dẫn đến tình trạng sẹo cũ chưa hết, sẹo mới lại lên, khiến cho da mặt hư hỏng nặng.