Trị nứt gót chân bằng dầu dừa đơn giản mà hiệu quả chỉ trong nháy mắt

Làm đẹp 30/10/2017 00:01

Không cần tốn kém với spa thay mỹ phẩm đắt tiền, đôi chân của bạn sẽ được chăm sóc tốt nhất khi dùng cách trị nứt gót chân bằng dầu dừa siêu tiết kiệm này.

Đôi bàn chân của bạn là bộ phận phải hoạt động thường xuyên nhất. Do di chuyển nhiều, đi chân trần, cơ thể thiếu nước, điều kiện thời tiết... là những nguyên nhân khiến cho đôi bàn chân của bạn bị khô ráp và gót chân bị nứt. Nếu bạn không chữa trị kịp thời thì gót chân sẽ bị tổn thương nhiều hơn, gây đau và thấy khó chịu hơn. Đừng lo lắng vì đã có các chất dưỡng ẩm tự nhiên giúp cho bạn. Đặc biệt cách trị nứt gót chân bằng dầu dừa tỏ ra công hiệu và được nhiều người lựa chọn.

Vì sao dầu dừa giúp trị nứt gót chân hiệu quả?

Dầu dừa được tinh chế từ phần thịt trắng của trái dừa, nó có mùi thơm nhẹ và chứa nhiều dưỡng chất không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn cả vẻ đẹp làn da.

 

Trong dầu dừa chứa hàm lượng chủ yếu là tinh dầu, vitamin E cùng nhiều khoáng chất thiết yếu khác. Nó được ví như là “phép lạ” dùng để chăm sóc làn da. Điều đáng nói là dầu dừa mang lại hiệu quả dưỡng da cao đối với làn da bị khô và gót chân bị nứt nẻ.

 

Dầu dừa giúp dưỡng da và điều trị nứt gót chân hiệu quả
Dầu dừa giúp dưỡng da và điều trị nứt gót chân hiệu quả (Ảnh: Internet)

Dầu dừa không chỉ giúp giữ nước, dưỡng ẩm trên bề bặn mà còn hỗ trợ loại bỏ những tế bào chết. Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng, dầu dừa có thể tăng cường, phát triển các mô bên dưới lớp biểu bì da. Đồng thời, dầu dừa có mùi hương tuyệt vời nên nhiều người đã chọn dầu dừa để trị nứt gót chân của mình.

 

Nhờ khả năng dưỡng ẩm, phục hồi da và kích thích tế bào da mới phát triển hiệu quả mà loại dầu dừa thiên nhiên này sớm lọt vào danh sách những loại thực phẩm giúp trị nứt gót chân công hiệu nhất.

Cách trị nứt gót chân bằng dầu dừa

Dầu dừa có thể áp dụng trực tiếp lên bàn chân, nó có tác dụng không thua kém gì những loại kem đặc trị nứt gót chân khác mà bạn có thể sử dụng thường xuyên hơn.

 

Mỗi lần, bạn chỉ cần 1 muỗng tinh dầu dừa là đủ dành cho đôi gót chân của bạn. Cách áp dụng rất đơn giản, hãy thoa đều dầu dừa lên vùng gót chân bị nứt nẻ. Sau đó, bạn hãy dùng khăn mỏng ấm cuốn quanh gót chân lại, làm như vậy để dầu dừa không bị loại bỏ trong quá trình di chuyển. Đợi khoảng 1 tiếng đồng hồ thì bạn hãy rửa chân lại với nước ấm, hoặc nếu muốn bạn có thể để qua đêm để cho tác dụng tốt hơn.

 

Ngoài cách thông dụng  này, bạn còn khá nhiều cách để trị nứt gót chân bằng dầu dừa khác nhau. Tùy vào sở thích của mỗi người mà chọn cho mình công thức phù hợp lý nhé.

 

Ngâm chân bằng dầu dừa

 

Ngâm chân là cách mà nhiều người áp dụng vì nó tạo cảm giác thoải mái và thư giãn cho đôi bàn chân. Ngâm chân với dầu dừa sẽ giúp quá trình trị nứt gót chân diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều. Bạn có thể áp dụng theo những bước dưới đây.

 

Ngâm chân với dầu dừa giúp trị nứt gót chân công hiệu
Ngâm chân với dầu dừa giúp trị nứt gót chân công hiệu (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Chậu nước ấm nóng, nước xà phòng, muối, chanh tươi, dầu dừa.

 

Thực hiện:

 

- Lấy chậu nước ấm nóng cho nước đủ để ngập đôi bàn chân.

 

- Cho thêm vào chút nước xà bông đủ tạo bọt, 1 muỗng muối, 2 muỗng nước cốt chanh và 3 muỗng dầu dừa.

 

- Khuấy đều nước này lại rồi dùng nó để ngâm chân.

 

- Trong quá trình ngâm chân, bạn có thể massage gót chân để các thành phần trong nước dễ dàng thấm sâu chăm sóc vị trí bị nứt nẻ.

 

- Sau khoảng 15 phút thì rửa lại với nước ấm.

 

Làm mặt nạ trị nứt gót chân bằng dầu dừa

 

Nói đơn giản là cách này kết hợp thêm nhiều loại thực phẩm khác có công dụng dưỡng da để bạn lựa chọn. Đây là cách trị nứt gót chân với dầu dừa mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà nhanh chóng.

 

Dùng dầu dừa chế tạo mặt nạ trị nứt gót chân thích hợp nhất
Dùng dầu dừa chế tạo mặt nạ trị nứt gót chân thích hợp nhất ̣̣̣̣̣̣̣

Chuẩn bị: Dầu dừa, dầu trà, mật ong, hoa oải hương.

 

Thực hiện:

 

- Trộn 3 muỗng dầu dừa với 3 – 4 giọt dầu trà, 1 muỗng mật ong và 1 muỗng hoa oải hương.

 

- Đem tất cả hỗn hợp này cho vào máy xay để xay nhuyễn cho đến khi tạo thành lớp kem mịn.

 

- Dùng hỗn hợp này thoa đều lên vùng gót chân. Dùng tất mỏng để giữ ẩm da để qua đêm rồi rửa sạch lại với nước ấm.

 

Trên đây là một vài cách trị nứt gót chân bằng dầu dừa hiệu quả mà bạn có thể áp dụng đều đặn mỗi tối và giữ như vậy đến hôm sau. Sau một thời gian áp dụng, đôi bàn chân bạn sẽ hết khô nứt và trở nên mịn màng, trắng hồng hơn.

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