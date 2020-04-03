Góc giải đáp: Bôi dầu dừa lên mặt hàng ngày có tốt không?

Dầu dừa được biết đến như là nguyên liệu hữu ích cho việc chăm sóc sắc đẹp của phụ nữ, đặc biệt là đối với làn da. Vậy sử dụng dầu dừa sao cho đúng cách? Bôi dầu dừa lên mặt hằng ngày có tốt không ? Hãy cùng nhau giải đáp những thắc mắc này qua bài viết hôm nay.

Bên trong dầu dừa có chứa trên 90% tổng hàm lượng axit béo, chủ yếu là các axit béo bão hòa. Axit béo là những phân tử có kích thước vừa phải (acid béo chuỗi trung bình). Dầu dừa nguyên chất còn chứa các khoáng chất quan trọng và một số vitamin như: canxi, magiê, beta-carotene, vitamin A, D, E, K,…

Dầu dừa là một loại tinh dầu thu được từ trái dừa già, có nhiều màu sắc khác nhau như: vàng dậm, vàng nhạt hoặc trong như nước. Dầu dừa ở dạng thể lỏng, nhưng khi dưới 25 độ sẽ trở thành thể rắn. Bạn có thể đun sôi dầu dừa lên để trở lại thành dạng thể lỏng.

Dầu dừa có chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy trang bằng dầu dừa

Dầu dừa là loại dầu có khả năng hòa tan các lớp phấn trang điểm gốc dầu như phấn phủ, phấn nền,.. dễ dàng và nhanh chóng.

Cách thực hiện:

Thoa một ít dầu dừa lên mặt, massage nhẹ nhàng khoảng 5 phút rồi rửa lại bằng nước sạch, dầu dừa sẽ giúp loại bỏ những lớp trang điểm trên da nhanh gọn. Đây là cách tẩy trang an toàn không chứa cồn, nhưng lưu ý dầu dừa khả năng tan trong nước ít vì vậy sau khi tẩy trang cần rửa sạch để tránh bí da gây mụn.

Dầu dừa giúp dưỡng ẩm cho da

Dầu dừa có khả năng giữ ẩm rất cao. Khi thoa lên da, dầu dừa sẽ bảo vệ da, giữ ẩm cho da để tránh khô và nứt nẻ vào mùa đông.

Ngoài ra, khi tắm bạn có thể thêm dầu dừa vào trong nước tắm sẽ giúp dưỡng ẩm cho da, mềm mịn da. Hoặc sau khi tắm có thể dùng dầu dừa thoa lên tay, chân, môi dưỡng ẩm.

Dầu dừa ngăn ngừa nám da

Nguyên nhân chính gây nám da chính là melanin. Trong dầu dừa có chứa axit lauric có khả năng ức chế melanin sẽ giúp ngăn ngừa nám da.

Cách làm: Chấm dầu dừa vào vết nám, massage và giữ lại 15 - 20 phút sau đó rửa mặt sạch bằng nước ấm và sữa rửa mặt, tránh gây bí da.

Ngăn ngừa lão hóa da bằng dầu dừa

Dầu dừa giúp các mô liên kết của da khỏe mạnh, giúp xóa mờ nếp nhăn.

Cách làm:

Cho 2 thìa dầu dừa + 1 thìa mật ong trộn đều sau đó đắp lên vùng da lão hóa. Giữ trên mặt 20 phút sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Bôi dầu dừa lên mặt hằng ngày có tốt không?

Theo các nhà nghiên cứu, dầu dừa tốt nhất cho con người chính là dầu dừa nguyên chất, được chiết xuất từ trái dừa mà không qua bất kỳ xử lý hóa học nào. Đối với dầu dừa mua về, để biết có nguyên chất không thì mọi người nên thử nghiệm bằng cách cho vào tủ lạnh ngăn mát trong khoảng thời gian 30 đến trên 60 phút tùy theo dung tích. Sau thời gian trên, nếu chai dầu dừa mà bạn dùng để thử nghiệm đông đặc lại với nhiệt độ thấp hơn 25 độ thì nó hoàn toàn nguyên chất.

Dầu dừa nguyên chất là loại dầu dừa không qua xử lý hóa học - Ảnh minh họa: Internet

Những loại dầu dừa đã qua pha chế thì chỉ nên được sử dụng trong việc chăm sóc body. Tránh sử dụng lên những vùng da nhạy cảm dẫn đến những vấn đề viêm nhiễm làn da cũng như nhiều tác dụng phụ không mong muốn.

Nhiều chị em thích làm đẹp với dầu dừa và thắc mắc việc thoa dầu dừa lên mặt hàng ngày có tốt không? Y học hiện đại khuyên rằng không nên sử dụng dầu dừa thường xuyên với những người có làn da nhạy cảm, da nhờn,… do dầu dừa vốn chứa rất nhiều chất nhờn có thể gây ngứa ngáy, nổi mề đay.

Lạm dụng dầu dừa có thể gây ngứa ngáy nổi mề đay - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, dầu dừa cũng là tác nhân lớn gây mụn nếu lạm dụng mỗi ngày. Thật vậy, chất nhờn chứa trong dầu dừa có thể làm bít tắc lỗ chân lông, khiến bã nhờn tiết ra từ lỗ chân lông bị ứ đọng lại tạo thành nhân mụn.

Sử dụng dầu dừa đúng cách để chăm sóc da

Việc am hiểu về việc sử dụng dầu dừa đúng cách khi chăm sóc da, nhất là những vùng da nhạy cảm như da mặt là hết sức cần thiết. Theo các nhà nghiên cứu, chỉ nên sử dụng dầu dừa để dưỡng ẩm cho da từ 1 đến 2 lần trong tuần. Dầu dừa sẽ có tác dụng hiệu quả tốt nhất đối với những vùng da khô thiếu độ ẩm tự nhiên.

Khi sử dụng dầu dừa cho việc dưỡng ẩm, có thể thoa dầu dừa lên da và massage nhẹ nhàng trong 15 phút rồi rửa kỹ bằng nước sạch hoặc nước ấm để đảm bảo lượng dầu dừa còn sót lại không làm bít lỗ chân lông. Dưỡng da bằng dầu dừa đúng cách sẽ cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp da trở nên mịn màng, khỏe mạnh hơn.

Sử dụng dầu dừa đúng cách để chăm sóc da - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Để dưỡng da bằng dầu dừa đúng cách, bạn cần cân nhắc xem làn da có dễ bị mẫn cảm hay không. Tránh bôi dầu dừa lên những làn da đang bị viêm nhiễm hoặc có vết thương.

Sử dụng dầu dừa đúng cách để chăm sóc tóc

Việc sử dụng dầu dừa để chăm sóc tóc cũng tương tự như khi chăm sóc da, chỉ nên sử dụng tối đa 2 lần/tuần. Lạm dụng dầu dừa chăm sóc tóc sẽ làm phản tác dụng bởi lượng lipid trong đó chính là nguyên nhân tăng độ dầu, làm tóc bị bết nhanh, thu hút sự “tấn công” của các vi khuẩn gây hại cho tóc, đặc biệt là da đầu.

Sử dụng dầu dừa đúng cách để chăm sóc tóc - Ảnh minh họa: Internet

Cách dưỡng tóc với dầu dừa cũng khá đơn giản. Bạn chỉ cần đổ một ít dầu vừa đủ vào tay và thoa đều lên tóc, massage da dầu và vuốt đều để tóc có thể dính hết dầu dừa. Sau đó, ủ dầu dừa với tóc khoảng 15 – 20 phút. Sau khi ủ xong, gội sạch bằng nước ấm và tiếp tục gội bằng dầu gội một lần nữa. Dùng dầu dừa đúng cách sẽ giúp cải thiện lớn tình trạng xơ rối, chẻ ngọn hay bị rụng nhiều.

Giờ đây, chắc hẳn bạn đã câu trả lời giải đáp thắc mắc bôi dầu dừa lên mặt hàng ngày có tốt không? Hy vọng bài viết sẽ giúp các chị em nắm rõ công dụng cũng như phương pháp sử dụng dầu dừa để chăm sóc da và tóc hiệu quả.