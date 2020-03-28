Công dụng của dầu dừa trong làm đẹp và cách sử dụng hiệu quả nhất

Dầu dừa từ trước đến nay vẫn được ưa chuộng trong chăm sóc sắc đẹp. Với nhiều công dụng chăm sóc da , tóc và cơ thể, dầu dừa được coi như “thần dược” của phái đẹp. Vậy công dụng của dầu dừa trong làm đẹp như thế nào và cách sử dụng ra sao để đạt hiệu quả tối đa nhất? Bạn hãy tham khảo các thông tin trong bài viết sau.

Dầu dừa được sử dụng để thay thế kem dưỡng ẩm rất hiệu quả. Đặc biệt đối với thời tiết hanh khô, làn da bị mất đi độ ẩm cần thiết thì dầu dừa càng phát huy công dụng hơn bao giờ hết.

Trong dầu dừa có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng vô cùng tốt cho làn da, mái tóc và cơ thể. Vì vậy, dầu dừa được tận dụng rất nhiều trong các công thức chăm sóc sắc đẹp, cụ thể:

Dầu dừa dưỡng da mặt, giúp da mềm mại - Ảnh minh họa: Internet.

Cách dùng dầu dừa làm kem dưỡng da khá đơn giản: Bạn chỉ cần thoa một lớp mỏng lên da sau khi đã rửa sạch mặt và để qua đêm. Sáng hôm sau làn da sẽ mịn màng và không còn sần sùi, thô ráp hay bong tróc.

Trong dầu dừa có thành phần giúp kháng khuẩn, vì vậy, một số làn da bị viêm do mụn hay một số bệnh viêm da cũng có thể sử dụng được. Với đặc tính an toàn, dầu dừa còn được nhiều mẹ bỉm sữa tin dùng cho em bé, không gây hại hay kích ứng cho da.

Tẩy trang mắt môi hiệu quả, nhanh chóng

Nếu bạn thường xuyên trang điểm mà không có loại tẩy trang chuyên dụng cho mắt môi thì sẽ rất khó khăn để làm sạch. Khi đó, bạn có thể tận dụng dầu dừa để thay thế tẩy trang. Với đặc tính là dạng dầu nên dầu dừa dễ dàng loại bỏ các lớp mascara và son môi bám chặt trên khuôn mặt của bạn.

Dầu dừa tẩy trang cho mắt và môi sạch và nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet.

Cách sử dụng dầu dừa để tẩy trang: Bạn thấm một chút dầu dừa ra bông tẩy trang, nhẹ nhàng thấm lên mắt và môi, để vài giây sau đó lau nhẹ nhàng cho đến khi sạch. Sử dụng vài lần, các lớp trang điểm sẽ được tẩy trang nhanh chóng và an toàn.

Dùng dầu dừa để làm dài mi và lông mày

Một công dụng của dầu dừa trong làm đẹp không thể bỏ qua đó là làm dài, dày lông mày và lông mi. Với lượng vitamin E và các axit béo, dầu dừa kích thích lông mi và lông mày của bạn mọc dài, dày và mượt hơn. Bạn chắc chắn sẽ bất ngờ vì chỉ khoảng 1 tuần sử dụng thường xuyên, lông mày sẽ đen, dày hơn, lông mi cong và dài hơn.

Dầu dừa dưỡng mi dài và dày hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Cách sử dụng dầu dừa dưỡng mi và mày: Bạn chỉ cần sử dụng tăm bông, chấm một chút dầu dừa rồi bôi lên lông mày và chân mi. Bạn có thể sử dụng tăm bông để chuốt mi theo hướng lên trên để mi vừa dài vừa cong. Cách này đơn giản, an toàn nhưng được nhiều chị em phản hồi rất tốt về hiệu quả.

Dưỡng môi

Như đã nêu ở trên, dầu dừa có chứa nhiều vitamin và thành phần rất tốt nên được ưa chuộng để dưỡng da. Vì vậy, nếu bạn cần một loại dưỡng môi an toàn và hiệu quả thì dầu dừa là sự lựa chọn tối ưu.

Dầu dừa dưỡng môi hồng hào, căng mọng - Ảnh minh họa: Internet.

Để dưỡng môi bằng dầu dừa, bạn chỉ cần bôi một lớp mỏng lên môi trước khi đi ngủ và để qua đêm. Sử dụng thường xuyên, đôi môi của bạn sẽ hồng hào và căng mọng hơn rất nhiều.

Dưỡng tóc

Bạn có đang đau đầu vì mái tóc khô xơ, chẻ ngọn, thiếu sức sống? Nếu bạn đang gặp phải tình trạng này thì hãy sử dụng ngay dầu dừa để dưỡng tóc. Các chất dinh dưỡng trong dầu dừa ngoài giúp tóc mềm và mượt, giảm khô xơ còn có công dụng kích thích tóc mọc nhanh, dài và khỏe hơn, giảm thiểu gãy rụng hiệu quả.

Dùng dầu dừa để dưỡng tóc dài và mượt - Ảnh minh họa: Internet.

Để sử dụng dầu dừa đúng cách cho tóc, bạn có thể ủ tóc với dầu dừa khoảng 15-20 phút sau đó gội sạch. Một cách khác là bạn bôi dầu dừa lên ngọn tóc sau khi đã gội xong và tóc gần khô. Như vậy, không cần các loại dưỡng tóc đắt tiền, nếu kiên trì dùng dầu dừa, tóc của bạn sẽ khỏe đẹp nhanh chóng.

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Lưu ý sử dụng dầu dừa đúng cách

Tác dụng làm đẹp của dầu dừa là rất lớn, tuy nhiên với một điều kiện là bạn cần áp dụng đúng cách. Bạn đừng quên các lưu ý làm đẹp với dầu dừa sau để đạt hiệu quả tốt:

Không bôi quá nhiều dầu dừa, đặc biệt là vào mùa hè vì có thể gây bít tắc lỗ chân lông, chỉ nên bôi một lớp mỏng.

Không để dầu dừa quá lâu trên da đầu vì có thể khiến da đầu bị gàu.

Khi sử dụng dầu dừa để dưỡng mi, bạn nên tránh để dầu dừa dính vào mắt, sẽ gây cay mắt.

Tránh để dầu dừa dính vào mắt - Ảnh minh họa: Internet.

Khi dùng dầu dừa để tẩy trang, sau đó bạn cần làm sạch bằng sữa rửa mặt.

Đối với dưỡng môi bằng dầu dừa, bạn có thể kết hợp với mật ong để tăng hiệu quả.

Trên đây là công dụng của dầu dừa trong làm đẹp mà chị em nên biết. Dầu dừa rất dễ kiếm, an toàn và hiệu quả tốt, chị em nên tận dụng để làm đẹp da, tóc và cơ thể đơn giản, không tốn kém.