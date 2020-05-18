Cách làm son dưỡng môi bằng dầu dừa cực kỳ đơn giản tại nhà

Cách làm son dưỡng môi bằng dầu dừa là liệu pháp thiên nhiên chăm sóc sắc đẹp an toàn được nhiều chị em tin dùng. Vào thời điểm nắng nóng, khô hanh kéo dài như lúc này thì việc chăm sóc bờ môi càng trở nên cần thiết.

Dầu dừa nguyên chất chứa nhiều vitamin và khoáng chất có tác dụng dưỡng ẩm, phục hồi vùng da bị tổn thương và chống oxy hoá cực kỳ hiệu quả, giảm thiểu tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời lên vùng da nhạy cảm, trẻ hoá làn da.

Môi là một vùng da mỏng tương đối nhạy cảm dễ bong tróc nứt nẻ khi thiếu nước gây mất thẩm mĩ và đau rát thậm chí lâu dần dẫn đến tình trạng thâm môi khiến nhiều người không khỏi đau đầu. Dầu dừa, nguyên liệu sẵn có và không tốn nhiều chi phí, lại an toàn là giải pháp tốt nhất dành cho bạn.

Bên cạnh đó mật ong là món quà quý mà thiên nhiên ban tặng cho con người, có nhiều tác dụng cải thiện tình trạng môi thâm nứt nẻ, được sử dụng trong công thức tẩy tế bào chết và cấp ẩm cho môi. Cả hai nguyên liệu thiên nhiên cực kỳ dễ tìm, kết hợp lại với nhau sẽ đem lại hiệu quả tuyệt vời cho đôi môi căng mọng hồng hào.

Cách làm son dưỡng môi từ dầu dừa và mật ong



Cách làm son dưỡng môi bằng dầu dừa và mật ong

Cách làm son dưỡng môi từ dầu dừa và mật ong với nguyên liệu có sẵn, công thức đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian của bạn. Để thực hiện cách làm son dưỡng môi bằng dầu dừa bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

Nguyên liệu:

- Dầu dừa

- Mật ong

- Sáp ong (Giúp đông cứng sản phẩm, tránh mất nước)

- Cốc đun

- Hủ đựng thành phẩm

Cách làm:

- Trộn chung sáp ong và dầu dừa lại với nhau, đun nóng bằng cách cho vào lò vi sóng, hoặc nếu các bạn không có lò vi sóng có thể thay thế bằng cách chưng cách thuỷ (lưu ý tránh cho những giọt nước đọng trên thành nồi rơi ngược lại vào sáp ong sẽ gây rỗ bề mặt son dưỡng).

- Sau khi hỗn hợp đã tan chảy, bạn để nguội tầm khoảng 60 độ C, rồi nhanh chóng cho thêm mật ong vào khuấy đều. Chuẩn bị sẵn hũ đựng thành phẩm, đổ hỗn hợp vào hủ một cách nhanh chóng dứt khoát để bề mặt son nhẵn mịn. Để yên thành phẩm trong khoảng 4 tiếng đồng hồ tránh di chuyển để sản phẩm đông đặc lại.

Cách làm son dưỡng môi khá đơn giản

Nếu các bạn muốn son dưỡng trông đẹp mắt và tiện dụng hơn có thể tìm mua các thỏi son trống để đổ hỗn hợp vào sẽ vô cùng tiện lợi khi mang theo bên mình. Bên cạnh đó nếu bạn muốn son dưỡng môi dạng lỏng kết hợp vừa dưỡng và tẩy tế bào chết hằng ngày có thể bỏ qua nguyên liệu sáp ong. Trộn đều dầu dừa và mật ong theo tỉ lệ 3:1, đổ vào lọ có nắp kín.

Hằng ngày sau khi trang điểm, buổi tối bạn có thể sử dụng hỗn hợp này để tẩy tế bào chết cho môi, dùng bông tẩy trang lau sạch, sau đó bôi thêm một lớp dưỡng nữa để qua đêm sẽ đem lại hiệu quả tuyệt vời cho làn môi vừa giảm thâm, cấp ẩm mềm môi.

Tuy nhiên với son dưỡng môi bằng dầu dừa dạng lỏng khá bất tiện khi mang theo dễ chảy dầu ra ngoài khi gặp thời tiết nóng hoặc đậy nắp không kín. Bạn có thể khắc phục bằng cách mua những lọ đựng mỹ phẩm dạng thanh lăn để bảo quản và sử dụng, vô cùng nhỏ gọn có thể bỏ túi khi ra ngoài.

Nếu bạn thích son dưỡng của mình có sắc hồng dịu nhẹ, vừa làm son dưỡng vừa có màu để đôi môi thêm tươi tắn để gặp mọi người thì có thể thử kết hợp thêm nguyên liệu màu thiên nhiên từ củ dền đem rửa sạch, thái nhỏ cho vài máy xay nhuyễn, vắt lấy nước cốt, để một lát cho lắng đọng sau đó lấy phần nước từ củ dền trộn chung với hỗn hợp dưỡng trên là bạn đã hoàn thành xong một loại son dưỡng môi an toàn lên màu hồng xinh yêu rồi.

Cách làm son dưỡng môi từ dầu dừa và vaseline



Hướng dẫn cách làm son dưỡng môi từ dầu dừa và vaseline

Bạn muốn son dưỡng dạng thỏi đông đặc, nhưng lại thiếu mất thành phần sáp ong. Thay vì phải cất công tìm mua sáp ong mất thời gian chờ đợi người giao hàng, bạn hoàn toàn có thể thay thế sáp ong bằng vaseline.

Vaseline dường như là một loại mỹ phẩm “cơ bản” không thể thiếu trên kệ làm đẹp của các nàng. Vốn là nguyên liệu có công dụng dưỡng ẩm làm dịu da tuyệt vời khi kết hợp với dầu dừa sẽ càng nâng cao công dụng trong việc bảo vệ đôi môi trước những tác động xấu của khí hậu. Ngoài ra với nhiều thành phần dưỡng chất, nếu chăm chỉ dùng thường xuyên, làn môi của bạn sẽ càng trở nên hồng hào, mướt mịn quyến rũ vô cùng.

Cách làm son dưỡng môi từ dầu dừa và vaseline thần tốc trong 15 phút cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

Nguyên liệu:

- Dầu dừa

- Vaseline

- Hủ đựng

Cách làm

Trộn đều hỗn hợp dầu dừa và vaseline theo tỉ lệ 1:1 vào một cái cốc chịu nhiệt, đem đun nóng hỗn hợp trong lò vi sóng hoặc đun cách thuỷ cho đến khi hỗn hợp tan chảy thì ngừng lại.

Nếu thấy dầu dừa và vaseline vẫn chưa hoà quyện vào nhau thì dùng muỗng khuấy nhẹ khi hỗn hợp vẫn còn đang nóng. Cho đến khi ưng ý thì nhanh chóng đổ vào hủ hoặc thỏi son đã chuẩn bị sẵn, để yên trong thời gian khoảng 4 tiếng để sản phẩm đông đặc lại là hoàn thành.

Làm mềm và trị thâm môi, khô môi từ son dưỡng dầu dừa

Để tăng thêm mùi vị cho môi bạn có thể kết hợp thêm hương liệu dùng trong mỹ phẩm như vị dâu, bạc hà vô cùng thú vị. Sử dụng thêm nước cốt từ củ dền, quả mâm xôi cũng là cách tạo nên màu son dưỡng dịu nhẹ cho đôi môi thêm rạng ngời.

Lưu ý khi bảo quản son dưỡng dầu dừa

Nên lựa chọn mật ong, dầu dừa có xuất xứ hoàn toàn từ thiên nhiên sẽ đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả tối đa cho việc dưỡng môi. Bên cạnh đó chai lọ được sử dụng để đựng son dưỡng bạn cũng nên vệ sinh sạch sẽ, phơi khô trước khi sử dụng tránh tình trạng ẩm mốc sẽ ảnh hưởng đến thành phẩm và gây hại sức khoẻ.

Vì là son dưỡng làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên không thêm chất bảo quản chính vì thế thời hạn sử dụng của son dưỡng tương đối ngắn. Khi gặp tình trạng son dưỡng bị tách nước, bề mặt son đổ mồ hôi có mùi lạ bạn nên ngừng ngay việc sử dụng các loại son này. Luôn bảo quản son dưỡng ở nơi khô ráo, tránh nhiệt độ cao.

Một giải pháp cực kỳ hiệu quả, thay vì làm nhiều son dưỡng trong một lần dẫn đến không sử dụng hết trong thời gian ngắn, bạn có thể chia nhỏ ra chỉ làm một ít đủ xài mà thôi. Vì thời gian làm son dưỡng môi tương đối nhanh nên cũng không mất quá nhiều thời gian và công sức.

Với son dưỡng môi dạng lỏng bằng dầu dừa và mật ong dùng tẩy tế bào chết hằng ngày bạn có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sẽ dùng được lâu hơn.

Chính vì thế bảo vệ và chăm sóc môi là điều cực kỳ quan trọng. Dù cho chúng ta đang sống trong thời kỳ hiện đại, nhưng xu hướng làm đẹp ngày nay lại ưa chuộng sử dụng mỹ phẩm có nguồn gốc thiên nhiên vì độ an toàn cao, tương đối lành tính, giá cả hợp túi tiền.

Nếu bạn đang tìm một sản phẩm chăm sóc cho môi hằng ngày nhưng ngại hóa chất và nguồn gốc mỹ phẩm hãy xem ngay gợi ý cách làm son dưỡng môi bằng dầu dừa cực kì đơn giản có thể làm ngay tại nhà dưới đây nhé.

Duy trì bờ môi ẩm mượt nhờ dầu dừa nguyên chất

Cách làm son dưỡng môi bằng dầu dừa từ những nguyên liệu thiên nhiên đem lại hiệu quả tốt, cải thiện làn môi vô cùng dễ làm. Hy vọng với hướng dẫn cực kỳ đơn giản như trên bạn sẽ tự tay làm cho mình một thỏi son xinh xắn, nhiều công dụng lại vô cùng yên tâm về thành phần cũng như tiết kiệm được kha khá khi phải bỏ tiền mua những loại mỹ phẩm đắt tiền.