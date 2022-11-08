Tạm biệt đầu gối và khuỷu tay thâm đen với bí quyết dưỡng trăng giá siêu hời cho chị em

Làm đẹp 08/11/2022 06:05

Nếu bạn thiếu tự tin khi diện một chiến váy có phần biến tấu một chút sexy vì đầu gối và khuỷu tay tối màu thì đừng lo lắng. Những cách được đề cập sau đây vừa dễ kiếm vừa có giá rất nhẹ nhàng giúp bạn sớm chinh phục lại màu da trắng sáng.

Dầu dừa

Tạm biệt đầu gối và khuỷu tay thâm đen với bí quyết dưỡng trăng giá siêu hời cho chị em - Ảnh 1

 

Dầu dừa chứa nhiều axit béo thiết yếu và vitamin E giúp phục hồi làn da tối màu và hư tổn.

Sau mỗi lần tắm, bạn hãy thoa dầu dừa lên vùng da tối màu.

Massage nhẹ nhàng khoảng 2-3 phút cho đến khi dầu thấm hết vào da.

Bạn cũng có thể thêm 1/2 thìa cà phê nước cốt chanh tươi vào 1 thìa cà phê dầu dừa và nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối và khuỷu tay trong vài phút.

Mật ong

Tạm biệt đầu gối và khuỷu tay thâm đen với bí quyết dưỡng trăng giá siêu hời cho chị em - Ảnh 2

Mật ong hoạt động như một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên. Khi kết hợp với chanh, nó có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu cho làn da của bạn.

Trộn 2 muỗng canh mật ong, nước cốt của nửa quả chanh và 1 muỗng canh muối nở.

Thoa hỗn hợp lên các vùng da bị thâm.

Để nó trong 20 đến 30 phút và rửa sạch.

Mật ong cũng có tác dụng tốt với sữa và nha đam. Bạn có thể kết hợp 1 muỗng canh mật ong với 1 muỗng canh sữa và 1 muỗng canh gel nha đam. Đắp hỗn hợp lên da, để trong 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Đường và dầu ô liu

Tạm biệt đầu gối và khuỷu tay thâm đen với bí quyết dưỡng trăng giá siêu hời cho chị em - Ảnh 3

 

Tẩy tế bào chết tự làm từ đường và dầu ô liu sẽ nuôi dưỡng, cấp nước và loại bỏ tế bào chết trên da của bạn.

Kết hợp lượng đường và dầu ô liu bằng nhau để tạo thành hỗn hợp mịn.

Thoa nó lên đầu gối và khuỷu tay và massage theo chuyển động tròn trong khoảng 5 phút.

Lặp lại điều này hàng tuần.

Tẩy tế bào chết này cũng có thể được sử dụng để làm sạch da mặt của bạn. Chỉ cần đảm bảo không chà xát quá mạnh, vì nó có thể làm tổn thương da của bạn.

Nước chanh và yến mạch

Tạm biệt đầu gối và khuỷu tay thâm đen với bí quyết dưỡng trăng giá siêu hời cho chị em - Ảnh 4

 

Cùng với việc có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, bột yến mạch là một cách hiệu quả khác để có một làn da không tì vết. Bạn sẽ cần nước chanh, bột yến mạch và muối.

Trộn nước cốt của 1/2 quả chanh, 1/2 muỗng canh bột yến mạch và một chút muối.

Thoa hỗn hợp tẩy tế bào chết theo chuyển động tròn lên đầu gối và khuỷu tay trong 10-15 phút.

Rửa sạch bằng nước ấm.

Lặp lại quá trình này 3-4 lần một tuần để đạt được kết quả tốt nhất.

Bạn cũng có thể kết hợp 2 muỗng canh bột yến mạch với 2 muỗng canh sữa và thoa lên các vùng thâm trong 10 phút. Sau đó rửa sạch lại với nước. Nó sẽ làm cho làn da của bạn cảm thấy mềm mại, mịn màng, khỏe mạnh và rạng rỡ.

Giấm và sữa chua

Hàm lượng axit axetic dồi dào trong giấm và axit lactic trong sữa chua sẽ giúp làm sạch đầu gối và khuỷu tay của bạn và để lộ làn da sáng hồng.

Trộn 1 muỗng canh sữa chua và 1 muỗng canh giấm táo.

Thoa hỗn hợp này trên da của bạn.

Giữ nguyên trong 15 phút và rửa sạch bằng nước ấm.

Lặp lại quy trình này 3-4 lần một tuần.

Tạm biệt đầu gối và khuỷu tay thâm đen với bí quyết dưỡng trăng giá siêu hời cho chị em - Ảnh 5

Một cách đơn giản khác để làm sáng da là trộn giấm táo với một ít nước rồi dùng bông gòn thoa lên khuỷu tay và đầu gối. Giữ nguyên trong 15 phút và rửa sạch.

Theo Brightside

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