Những thực phẩm đẩy nhanh quá trình lão hóa, "càng ăn càng già" bạn nên tránh xa

Thức ăn đóng hộp có chứa nhiều natri, chúng có thể cung cấp một nửa lượng natri của một chế độ ăn uống lành mạnh hàng ngày. Nếu cơ thể bạn chứa quá nhiều muối, bạn sẽ phải uống nhiều hơn bình thường và từ đó dẫn đến các bệnh liên quan đến thận.

Nước thừa sẽ di chuyển đến những nơi có ít muối hơn trên cơ thể bạn, chẳng hạn như mặt và tay, khiến bạn trông sưng húp.

Thức ăn cay nóng sẽ khiến các mạch máu của chúng ta dãn ra, thậm chí các mao mạch nhỏ có thể bị vỡ, dẫn đến các vết tím trên mặt. Những loại thức ăn này cũng làm tăng nhiệt độ cơ thể, khiến chúng ta bị đổ nhiều mồ hôi hơn. Mồ hôi cùng với các vi khuẩn trên da có thể gây ra mụn và vết thâm, làm da sạm đi và trở nên nhanh lão hoá.

Đồ chua

Các món đồ chua thường chứa nhiều muối, khi con người tiêu thụ vào sẽ làm gia tăng lượng muối nạp vào cơ thể, từ đó dễ gây phá hủy collagen, tạo nếp nhăn trên cơ thể và làm đẩy nhanh quá trình lão hóa. Đồng thời, việc ăn nhiều đồ chua trong thời gian dài cũng dễ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của thận.



Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống có ga

Tiêu thụ quá nhiều nước ngọt và nước tăng lực sẽ khiến các tế bào trong mô của bạn càng già đi nhanh chóng. Ngoài ra, chúng có nhiều calo và đường (cụ thể là từ 7 đến 10 thìa cà phê trong 350ml – nhiều hơn bất kỳ loại đồ uống nào khác).

Khi kết hợp với vi khuẩn trong miệng, đường cũng góp phần tạo axit làm mòn men răng và gây sâu răng. Một số ảnh hưởng xấu khác của đồ uống có ga là gây tăng cân, nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ cao hơn.

Cà phê

Uống cà phê có thể khiến con người tỉnh táo hơn nên nhiều nhân viên văn phòng thường có thói quen uống cà phê mỗi ngày. Tuy nhiên, việc uống cà phê trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa, nó còn dễ làm vàng răng, khiến da bị mất độ ẩm, từ đó khiến da nhăn nheo và đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể.