Trị mùi hôi dưới cánh tay với 3 cách đơn giản từ nguyên liệu thiên nhiên tại nhà

Làm đẹp 26/08/2022 08:13

Mùi hôi dưới cánh tay là nổi ám ảnh của nhiều người, hãy áp dụng ngay 3 cách làm này để cải thiện mùi hương dưới cánh tay nhé

Mùi hôi dưới cánh tay là một dạng bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường xuất hiện khi con người bước vào tuổi dậy thì. Mùi hôi thường khiến cho người bệnh mất tự tin, ngại giao tiếp xã hội. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ, mùi hôi dưới cánh tay có thể tạo ra những áp lực tiêu cực đến tâm lý của trẻ khi bước sang giai đoạn dậy thì.

Nếu không chữa trị kịp thời,có thể mang đến những mối nguy lớn cho bạn. Thấy rõ nhất là việc bạn khó có cơ hội thăng tiến, kết giao do ngại tiếp xúc, sợ mọi người thấy mùi hôi khó chịu trên cơ thể mình.

Bằng phèn chua

Trị mùi hôi dưới cánh tay với 3 cách đơn giản từ nguyên liệu thiên nhiên tại nhà - Ảnh 1

Phèn chua rất hiệu quả trong việc khử mùi hôi từ vùng dưới cánh tay.Ảnh minh họa: Internet

Phèn chua còn gọi là bạch ph àn là chất có màu trắng, vị chua chát, có thành phần chính là nhôm Sunfat Al2(SO4)3 công hiệu sát trùng, làm hết ngứa, trừ nấm…vì thế phèn chua rất hiệu quả trong việc khử mùi hôi từ vùng dưới cánh tay.

Có rất nhiều cách trị hôi nách bằng phèn chua trong đó cách dễ nhất là sát trực tiếp phèn chua lên vùng dưới cánh tay. Sau khi tắm nhưng để hiệu quả hơn bạn nên lấy khoảng 50g phèn chua đã bị giã nhỏ cho vào nồi nung. Sau đó, nung đều cho đến khi cạn nước, trở thành phèn xốp. Cuối cùng, lấy phèn xốp chà đều lên vùng bị hôi nách.

Thực hiện đều đặn mỗi ngày đến khi mùi hôi được khử hoàn toàn.

Bằng chanh

Trị mùi hôi dưới cánh tay với 3 cách đơn giản từ nguyên liệu thiên nhiên tại nhà - Ảnh 2

Chanh tươi có chứa nhiều axit có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây mùi hoạt động trên bề mặt da, hương chanh rất thơm mát, có thể át đi mùi khó chịu ở vùng da dưới cánh tay của bạn. Ảnh minh họa: Internet

Chanh tươi có chứa nhiều axit có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây mùi hoạt động trên bề mặt da, hương chanh rất thơm mát, có thể át đi mùi khó chịu ở vùng da dưới cánh tay của bạn.

Bên cạnh đó chanh còn là nguyên liệu tẩy tế bào chết tự nhiên, giúp giảm thâm vùng dưới cánh tay, nâng tông da cho vùng da dưới cánh tay trở nên trắng tự nhiên.

Để trị mùi hôi vùng dưới cánh tay bằng chanh, bạn cắt 2 lát chanh tươi rồi trực tiếp xoa lát chanh lên 2 vùng dưới cánh tay theo hình tròn, cứ massage như vậy cho đến khi lát chanh ra hết nước.

Áp dụng mỗi ngày trước khi tắm khoảng 15 phút để cho các axit trong chanh có thời gian hoạt động, sau đó tắm lại bằng nước sạch.

Bằng baking soda

Trị mùi hôi dưới cánh tay với 3 cách đơn giản từ nguyên liệu thiên nhiên tại nhà - Ảnh 3

Baking soda là một phương thuốc hiệu quả để chữa hôi vùng dưới cánh tay. Ảnh minh họa: Internet

Cách trị hôi vùng dưới cánh tay bằng baking soda: Baking soda là một phương thuốc hiệu quả để chữa hôi vùng dưới cánh tay. Bạn trộn một muỗng canh baking soda với một muỗng canh nước chanh, sau đó bôi hỗn hợp này lên nách, để vậy một thời gian rồi rửa lại bằng nước sạch.

Một lựa chọn khác là bạn trộn một ít bột bắp với bột baking soda và áp vào dưới cánh tay để hấp thụ mồ hôi.

Ngoài ra, bạn có thể dùng bột soda baking trực tiếp bằng cách thêm một ít nước vào nó và lau dưới nách sau khi tắm. Để có được hương thơm dễ chịu, bạn có thể thêm một vài giọt tinh dầu trà.

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