Mê mẩn với 3 kiểu sandal hot nhất 2022 được nhiều chị em săn đón

Sandals màu đen dường như luôn có mặt trong tủ giày dép. Nhờ sự trang nhã, sandals mang tông màu đen có thể kết hợp với mọi kiểu trang phục. Sự xuất hiện của đôi sandals này sẽ tăng vẻ phóng khoáng, trẻ trung. Nhờ sự trang nhã, sandals mang tông màu đen hợp diện từ đi làm cho đến đi chơi. Sandals màu đen vừa cơ bản, dễ sắm và còn còn biến hóa với nhiều phong cách khác nhau chẳng lo nhàm chán.

Đừng chỉ chăm chút vào những đôi giày cao lênh khênh, tại sao bạn không thử đổi gió với một vài đôi sandal quai mảnh. Bởi đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Với độ cao khoảng 2 - 3 cm, độ cao vẫn đủ khiến bạn trông cao hơn mà lại vô cùng dễ đi, tạo cảm giác thoải mái tự tin.

Với ưu điểm là phần thiết kế quai mảnh và phần gót hơi cao giúp bạn trông thanh thoát và gọn gàng. Bên cạnh đó, kiểu sandal này cũng giúp các người đẹp "ăn gian" được chiều cao tối đa, mang lại sự tinh tế và thanh lịch, tôn lên nét nữ tính của phái đẹp.