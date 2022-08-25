Mê mẩn với 3 kiểu sandal hot nhất 2022 được nhiều chị em săn đón

Điểm danh qua 3 mẫu sandal cực kỳ trẻ trung, tiện lợi, phù hợp cho mọi hoàn cảnh.
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Sandals màu đen
Sandals màu đen dường như luôn có mặt trong tủ giày dép. Nhờ sự trang nhã, sandals mang tông màu đen có thể kết hợp với mọi kiểu trang phục. Sự xuất hiện của đôi sandals này sẽ tăng vẻ phóng khoáng, trẻ trung. Nhờ sự trang nhã, sandals mang tông màu đen hợp diện từ đi làm cho đến đi chơi. Sandals màu đen vừa cơ bản, dễ sắm và còn còn biến hóa với nhiều phong cách khác nhau chẳng lo nhàm chán.
Sandal quai mảnh
Đừng chỉ chăm chút vào những đôi giày cao lênh khênh, tại sao bạn không thử đổi gió với một vài đôi sandal quai mảnh. Bởi đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Với độ cao khoảng 2 - 3 cm, độ cao vẫn đủ khiến bạn trông cao hơn mà lại vô cùng dễ đi, tạo cảm giác thoải mái tự tin.
Với ưu điểm là phần thiết kế quai mảnh và phần gót hơi cao giúp bạn trông thanh thoát và gọn gàng. Bên cạnh đó, kiểu sandal này cũng giúp các người đẹp "ăn gian" được chiều cao tối đa, mang lại sự tinh tế và thanh lịch, tôn lên nét nữ tính của phái đẹp.
Sandal dáng mule
Sandal dáng mule là kiểu giày rất thoải mái, mát mẻ, dễ xỏ ra xỏ vào nên siêu lý tưởng để diện vào mùa hè. Với thiết kế thoáng chân, sandal dáng mule sẽ tạo hiệu ứng chân dài hơn, nàng thấp bé cũng trở nên cao ráo khi diện kiểu giày này. Sandal dáng mule trông vừa nữ tính, vừa thời thượng. Vậy nên, chị em có thể kết hợp sandal dáng mule với váy hay quần jeans, quần short cũng đều đẹp mắt. Bên cạnh những đôi sandal dáng mule màu trung tính, đừng bỏ qua phiên bản mang tông màu sáng như xanh lá xô thơm, vàng beige, xanh pastel…, style mùa hè của chị em sẽ có nhiều màu sắc hơn.