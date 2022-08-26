Tiết lộ cho chị em công dụng làm đẹp diệu kỳ của đậu nành, muốn da trắng dáng xinh chỉ là "chuyện nhỏ"

Làm đẹp 26/08/2022 08:11

Bạn sẽ cực kỳ ngạc nhiêu với các tác dụng mà đậu nành mang lại cho cả da và dáng.

Sữa tắm trắng toàn thân

Với sữa đậu nành, bạn có thể tắm trắng ở nhà một cách vừa an toàn lại vừa hiệu quả. Trộn đều 200ml sữa đậu nành với 1 thìa dầu ô liu. Thoa hỗn hợp này lên toàn thân và massage nhẹ nhàng trong khoảng 15 - 20 phút rồi tắm sạch lại bằng nước ấm.

Làm đẹp da

Tương tự như sữa tươi, bạn có thể sử dụng sữa đậu nành để chăm sóc da mặt bằng cách xoa lên mặt, massage theo chuyển động vòng tròn trong vòng 15 phút, sau đó rửa lại với nước ấm. Nếu muốn tăng tác dụng của sữa đậu nành với da , hãy sử dụng một chiếc khăn bông sạch thấm sữa đậu nành rồi đắp lên mặt. Nằm thư giãn nghỉ ngơi trong vòng 15 phút. Cách này giúp cung cấp độ ẩm và làm da trắng sáng nhanh hơn.

 

Tiết lộ cho chị em công dụng làm đẹp diệu kỳ của đậu nành, muốn da trắng dáng xinh chỉ là 'chuyện nhỏ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Giảm cân tự nhiên

Một ly sữa đậu nành dùng kèm mỗi bữa ăn là liều thuốc giảm cân hiệu quả. Đậu nành giàu protein, ít chất béo bão hoà, giúp duy trì cảm giác no lâu, giảm ăn vặt, từ đó hỗ trợ giảm cân. Bên cạnh đó isoflavone trong đậu nành giúp ức chế chất béo tích tụ bên trong cơ thể. Với thói quen này, bạn sẽ nhanh chóng có được một vóc dáng thon gọn và khỏe khoắn.

Giúp nuôi dưỡng tóc

Đậu nành chứa axit béo omega-3 giúp làm dịu tóc khô, giảm bớt tình trạng tóc xỉn màu, ngăn tóc dễ gãy và giảm rụng tóc. Ngoài ra, nhiều dưỡng chất trong đậu nành còn làm tăng thêm độ đàn hồi của tóc.

Sau khi gội đầu bằng dầu gội, bạn dùng sữa đậu nành xả lại tóc và massage da đầu trong khoảng 5-10 phút rồi gội lại bằng nước sạch. Cách làm đơn giản này không những nhanh chóng kích thích mọc tóc mà còn đem đến cho bạn một mái tóc bóng khỏe.

Tiết lộ cho chị em công dụng làm đẹp diệu kỳ của đậu nành, muốn da trắng dáng xinh chỉ là 'chuyện nhỏ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thức uống tốt cho răng

Sữa đậu nành là nguồn cung cấp canxi, vitamin D, phot pho, giúp men răng chắc khoẻ. Ngoài công dụng củng cố men răng, sữa đậu nành giàu protein hỗ trợ vết thương mau lành. Các nha sĩ khuyên bạn nên uống sữa đậu nành trước khi nhổ răng, giúp hạn chế chảy máu, tăng sự phục hồi cho nướu.

Mặt nạ giảm nhờn, se khít lỗ chân lông

Dùng nửa chén đậu nành đã ngâm qua đêm trộn với một ít nước rồi xay nhuyễn. Sau đó trộn hỗn hợp này với 2 thìa sữa tươi. Đắp hỗn hợp lên mặt, nằm thư giãn chờ mặt nạ khô rồi rửa sạch với nước. Thực hiện đều đặn 2 lần mỗi tuần để tạm biệt làn da nhờn và lỗ chân lông to nhé.

Tiết lộ cho chị em công dụng làm đẹp diệu kỳ của đậu nành, muốn da trắng dáng xinh chỉ là 'chuyện nhỏ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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