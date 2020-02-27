Những kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt dài và gầy cho chị em

Trán cao luôn là khuyết điểm khó có thể che đi của nhiều chị em. Đối với khuôn mặt dài trán cao, chị em nên để một mái tóc dài uốn cụp có mái bằng lưa thưa hoặc mái dài xẻ chéo để hạn chế khoảng rộng của trán.

Người ta thường ví von cái răng cái tóc là góc con người, quả thực không sai. Một mái tóc đẹp sẽ giúp chị em tự tin trong bất cứ hoàn cảnh nào. Những người mặt dài và gầy thường tự ti và muốn tìm một mái tóc để che bớt đi khuyết điểm đó. Vậy những kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt dài và gầy sẽ như thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau!

Đối với kiểu khuôn mặt này, bạn nên để kiểu tóc bob xoăn nhẹ kết hợp với mái bằng hoặc mái rẽ. Hoặc bạn cũng có thể tạo kiểu tóc lob cắt thành từng lớp nhiều tầng để tạo độ phồng cho mái tóc. Đây là cách giúp bạn “ăn gian” về hình khối để tạo sự hài hoà cho khuôn mặt, giúp bạn trông tròn trĩnh, đáng yêu hơn. Một lưu ý nhỏ cho những bạn có khuôn mặt nhỏ gầy là không nên vén hết tóc mái ra phía sau sẽ khiến khuôn mặt dài hơn.

Nếu không muốn uốn cụp, chị em có thể làm tóc xoăn nhẹ hoặc xoăn sóng nước kết hợp với các kiểu mái trên cũng rất phù hợp. Bạn nên để tóc ngắn ôm khuôn mặt hoặc tóc dài qua vai hay ngang lưng.

Tóc xoăn lọn xẻ chéo đặc biệt hợp cho những cô nàng mặt nhỏ gầy - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc cho mặt gầy má hóp

Những bạn có má hóp thường là dạng cấu trúc xương gò má nổi lên, nhất là khi nói, cười. Gò má cao được đánh giá là một đặc điểm hạn chế trong thẩm mỹ, những người có gò má cao thường già hơn tuổi khá nhiều.

Để phù hợp với khuôn mặt này, bạn có thể chọn cho mình kiểu tóc lob. Nếu bạn đã có một chất tóc đủ dày, chỉ cần giữ chiều dài tóc vừa chạm vai hay ngắn hơn một tí, để thẳng tự nhiên là được. Tuy vậy, nếu muốn tóc có độ bồng bềnh, bạn có thể sử dụng lô cuốn tóc để tạo độ cúp cho phần đuôi tóc.

Tóc dày mặt dài nên để kiểu gì?

Nếu bạn đang tìm kiếm một kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt dài và gầy, hãy thử tham khảo kiểu tóc ngắn gợn sóng mái thưa. Đây là kiểu tóc vẫn là xu hướng được nhiều bạn trẻ ưa thích trong vài năm gần đây. Để mái thưa giúp bạn trẻ trung hơn, cũng che bớt khuyết điểm về khuôn mặt bị dài. Với phần tóc dày, bạn rất phù hợp để tạo kiểu xoăn sóng thời thượng, vừa bồng bềnh tự nhiên, vừa tận dụng ưu thế tóc dày của mình.

Tóc dài mặt dày để kiểu này vừa nữ tính, vừa xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc ngắn cho mặt nhỏ gầy

Tóc ngắn không mái rẽ ngôi lệch đặc biệt phù hợp cho những bạn có khuôn mặt nhỏ gầy. Đây cũng là kiểu tóc giúp bạn thể hiện độ cool ngầu, sang chảnh. Chắc chắn nhiều bạn đã bắt gặp hình ảnh các ngôi sao nữ nổi tiếng của Kpop với kiểu tóc này.

Những mẫu tóc phù hợp với khuôn mặt nhỏ

Tóc ngắn kiểu Nhật phù hợp với khuôn mặt nhỏ

Những mẫu tóc ngắn luôn tạo nên nét cá tính, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần thuỳ mị để các bạn nữ tự tin hơn trong mọi hoàn cảnh. Ngoài ra, tóc ngắn vẫn có thể tạo được nhiều kiểu khác nhau nên nó cũng khắc phục được nhược điểm đơn điệu, nhàm chán.

Tóc ngắn kiểu Nhật cho bạn nào cần sự dịu dàng nhưng vẫn cá tính - Ảnh minh họa: Internet

Tóc ngắn hoặc ngang vai uốn cụp đuôi

Đây là kiểu tóc ôm vào khuôn mặt vừa phải, tạo các giác mặt tròn hơn, lại rất nhẹ nhàng, nữ tính so với những kiểu tóc khác. Bạn có thể kết hợp thêm những màu tóc trẻ trung hơn để tạo thành một kiểu tóc hoàn hảo và thu hút ánh nhìn từ phía người đối diện.

Tóc uốn xoăn ngang vai

Những lọn tóc xoăn giúp che đi những khuyết điểm mà bạn muốn giấu, kiểu xoăn hất ra ngoài sẽ làm khuôn mặt bạn trở nên bầu bĩnh hơn. Bên cạnh đó, nhớ chọn một màu nhuộm sáng để làm nổi bật khuôn mặt nhỏ của bạn.

Tóc tém pixie

Đây là kiểu tóc đầy cá tính sẽ giúp bạn khoe hết được những ưu điểm có trên khuôn mặt. Bạn có thể phối thêm kiểu tóc bob, nghĩa là phần sau được cắt ngắn, 2 bên bát lại và cắt dài hơn phía sau một chút. Sau đó, bạn có thể vén tóc hai bên tại vừa tạo sự mềm mại cho tóc.

Tóc tém pixie đại diện cho những cô nàng trẻ trung, hiện đại của thế hệ mới - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt dài và gầy được giới thiệu trong bài viết này sẽ không khiến các chị em thất vọng. Hãy chọn cho mình một kiểu tóc thật phù hợp để xinh đẹp, tự tin đi đến bất cứ đâu bạn muốn.