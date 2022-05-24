Những bí quyết makeup giúp lâu trôi của dàn mỹ nhân Việt, chị em lưu lại để "quẩy banh" mùa hè mà không lo kém xinh

Làm đẹp 24/05/2022 07:31

Vào những ngày hè lớp trang điểm của bạn thường dễ bị chảy nền, điều này khiến cho các chị em bực bội và thiếu tự tin. Hãy lưu ngay những bí quyết makeup đến từ dàn mỹ nhân Việt để khắc phục ngay tình trạng này nhé!

Hương Giang

Sở dĩ cái tên Hương Giang luôn nổi bật trong show vbiz Việt là bởi vì nàng hậu luôn biết cách làm mới bản thân. Nếu như hôm qua cộng đồng mạng và người hâm mộ vừa thấy cô Hoa hậu chuyển giới xuất hiện với layout makeup sang chảnh thì ngay hôm sau, người đẹp 9x đã "biến hình" với phong cách trang điểm nhẹ nhàng "sương mai" Hàn Quốc. 

Những bí quyết makeup giúp lâu trôi của dàn mỹ nhân Việt, chị em lưu lại để 'quẩy banh' mùa hè mà không lo kém xinh - Ảnh 1
Những bí quyết makeup giúp lâu trôi của dàn mỹ nhân Việt, chị em lưu lại để 'quẩy banh' mùa hè mà không lo kém xinh - Ảnh 2

Bí quyết để có lớp nền không trôi vì cô đã chú trọng bước dưỡng ẩm, bôi serum, đặc biệt là kem lót. Nàng hậu tập trung vào phần chân mày, phẩy sợi để tạo hiệu ứng. Người đẹp lựa chọn tone cam cho phần mắt, eyeliner được tô vẽ tỉ mỉ giúp đôi mắt trở nên sắc nét.

Chi Pu

Chi Pu vốn sở hữu nước da trắng và đường nét gương mặt thanh mảnh, Chi Pu lựa chọn lối trang điểm theo phong cách Hàn Quốc. Đó chính là tập trung vào làn da và đơn giản ở các chi tiết còn lại trên mặt. Cô nàng thường chọn kem nền sáng hơn một tông so với da, tuy nhiên đừng quá sáng nếu không sẽ tạo 2 màu sắc khác nhau giữa mặt và cổ. 

Những bí quyết makeup giúp lâu trôi của dàn mỹ nhân Việt, chị em lưu lại để 'quẩy banh' mùa hè mà không lo kém xinh - Ảnh 3
Những bí quyết makeup giúp lâu trôi của dàn mỹ nhân Việt, chị em lưu lại để 'quẩy banh' mùa hè mà không lo kém xinh - Ảnh 4

Đôi mắt sẽ được cô nàng makeup nhẹ nhàng với một lớp nhũ nâu cam, bấm cong lông mi và vuốt mascara thật kỹ. Cô chọn son bóng thay vì son lì để tạo sự căng mọng và trẻ trung. Màu đỏ cam rực rỡ sẽ khiến chị em trông tràn đầy năng lượng.

Minh Hằng 

Dù đã bước qua tuổi 34, nhưng Minh Hằng vẫn luôn thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện nơi đông người. Nếu như vào mùa đông lạnh lẽo, thì Minh Hằng sẽ lựa chọn tông màu nóng cho lớp makeup thì vào những ngày hè oi bức, người đẹp Sài thành sẽ trang điểm nhẹ nhàng, tập trung vào giữ ẩm cho làn da để tránh tiết dầu, tránh bị trôi nền. 

Những bí quyết makeup giúp lâu trôi của dàn mỹ nhân Việt, chị em lưu lại để 'quẩy banh' mùa hè mà không lo kém xinh - Ảnh 5
Những bí quyết makeup giúp lâu trôi của dàn mỹ nhân Việt, chị em lưu lại để 'quẩy banh' mùa hè mà không lo kém xinh - Ảnh 6

Trước tiên, cô nàng sẽ kẻ một đường chạy dài sát mí lông mày bằng chì kẻ để tạo khuôn. Sử dụng bông phấn tán đều, dùng đồ chuyên dụng để chải lại lông mày. Sau đó cô điểm tô cho đôi mắt với các màu nhẹ nhàng như màu nude, tạo điểm nhấn ở bầu mắt bằng bảng màu nâu đất. Một lớp má hồng màu cam đào và kết hợp son bóng đủ để Minh Hằng tự tin xuống phố.

Hoàng Thùy Linh

Hoàng Thùy Linh gây ấn tượng với khán giả qua loạt MV ca nhạc đình đám. Người đẹp sinh năm 1988 luôn khiến khán giả phải "lóa mắt" trầm trồ mỗi khi xuất hiện. Bên cạnh những bộ trang phục độc đáo, Hoàng Thùy Linh còn khiến chị em mê mẩn bởi lối trang điểm đa dạng.

Những bí quyết makeup giúp lâu trôi của dàn mỹ nhân Việt, chị em lưu lại để 'quẩy banh' mùa hè mà không lo kém xinh - Ảnh 7
Những bí quyết makeup giúp lâu trôi của dàn mỹ nhân Việt, chị em lưu lại để 'quẩy banh' mùa hè mà không lo kém xinh - Ảnh 8

Sở hữu đôi mắt 2 mí to rõ, chủ nhân bản hit "Để mị nói cho mà nghe" thường lựa chọn kẻ eyeliner siêu mảnh. Cô thường không tô vẽ quá nhiều phần lông mày, phấn mắt cũng được cô nàng chọn tông nude và chuốt mascara nhẹ nhàng. Bạn cũng có thể tạo điểm nhấn cho đôi mắt bằng những hạt kim sa hay ngọc trai nhiều kích cỡ để tạo hiệu ứng. 

Sĩ Thanh 

Không thành công trên con đường ca hát, Sĩ Thanh đã nhanh chóng rẽ hướng và trở thành blogger chuyên tư vấn cho chị em cách làm đẹp. Nói về bí quyết có được một lớp makeup hoàn hảo trong ngày hè, Sĩ Thanh khuyên các nàng nên sử dụng loại kem dưỡng chuyên sâu, giữ nước và cấp ẩm tuyệt đối cho da. Sau đó bôi một lớp chống nắng để bảo vệ và cải thiện sắc tố da.

Những bí quyết makeup giúp lâu trôi của dàn mỹ nhân Việt, chị em lưu lại để 'quẩy banh' mùa hè mà không lo kém xinh - Ảnh 9
Những bí quyết makeup giúp lâu trôi của dàn mỹ nhân Việt, chị em lưu lại để 'quẩy banh' mùa hè mà không lo kém xinh - Ảnh 10

Kem dưỡng là bước nào trong quy trình chăm sóc da. Sử dụng vào thời điểm nào là tốt nhất?

Kem dưỡng là bước nào trong quy trình chăm sóc da. Sử dụng vào thời điểm nào là tốt nhất?

Thoa kem dưỡng ẩm được xem là bước chăm sóc da cơ bản nhất để nuôi dưỡng, cấp ẩm cho da và bảo vệ da khỏi các tác động bất lợi từ môi trường. Không những thế, kem dưỡng ẩm tốt cho da còn giúp đặc trị các vấn đề mà da thường gặp phải như lão hóa, thô ráp, bong tróc, không đều màu… trả lại da căng mịn, tươi trẻ đầy sức sống.

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Từ khóa:   Hương Giang Chi Phu Minh Hằng

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